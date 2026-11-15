Kolik peněz skutečně potřebuje student na intru? Přehledný rozpočet ukáže, jak vysoké kapesné dát puberťákovi
Školní rok je v plném proudu a většina rodičů má ty největší výdaje spojené s nákupem věcí do školy za sebou. Jak vysoké kapesné dát puberťákovi na intru? To vám zodpoví náš přehledný rozpis.
Jak vysoké kapesné dát puberťákovi na intru? Stačí se podívat do přehledného rozpisu
Školní rok už je v plném proudu. Většina rodičů má za sebou ty největší výdaje spojené s nástupem na střední školu za sebou a nyní řeší otázku, jak vysoké kapesné jejich adolescent skutečně potřebuje.
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Učebnice, pomůcky, nové oblečení i vybavení na internát už jsou nakoupené. Ale jak zvládnout další měsíce až do konce školního roku? Pravidelné kapesné může rodinný rozpočet zatěžovat víc, než si rodiče původně plánovali. Kolik peněz vlastně potřebuje středoškolák, který přes týden bydlí na intru?
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Čeští studenti chtějí po rodičích stále vyšší kapesné
Studenti středních škol mají na vlastní peníze stále vyšší nároky. Rozdíly přitom nejsou jen mezi jednotlivými rodinami, ale také podle toho, kde mladí lidé studují. Zatímco na menších městech jsou výdaje poměrně nízké, v Praze či Brně stojí více peněz nejen volnočasové aktivity, ale také občerstvení, každodenní drobné nákupy a doprava.
Kolik potřebuje student podle místa studia?
|Místo studia
|Orientační měsíční rozpočet
|Menší města
|7 500–9 000 Kč
|Krajská města
|8 000–10 000 Kč
|Brno
|9 000–11 000 Kč
|Praha
|10 000–12 000 Kč
Částky v tabulce představují modelové celkové náklady včetně ubytování a stravování, ale neobsahují kapesné. Skutečná útrata se odvíjí od toho, co studentovi hradí rodiče přímo.
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Za co středoškoláci na intru nejvíce utrácejí?
Samotné ubytování na internátu nemusí být tou největší položkou. Velkou roli hraje také stravování, svačiny, oblečení a volnočasové aktivity. Pro představu jsme pro vás připravili orientační měsíční rozpočet:
|Výdaj
|Měsíčně
|Ubytování na intru
|1 600–2 400 Kč
|Jídlo a stravování
|1 700–3 700 Kč
|Pití a svačiny navíc
|500–900 Kč
|Oblečení a obuv
|500–900 Kč
|Koníčky a zájmy
|500–1 200 Kč
|Zábava a kamarádi
|500–1 000 Kč
|Doprava a cesty domů
|400–1 000 Kč
|Hygiena, škola a rezerva
|500–800 Kč
Kolik posílat dítěti jako kapesné?
Pokud rodiče platí zvlášť školní stravování a internát, může být rozumným výchozím bodem kapesné přibližně 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. Pokud dítě studuje ve větším městě nebo navštěvuje i náročnější zájmové aktivity, může být potřeba i více.
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Děti chtějí stále více peněz, ale za co?
Podle průzkumu Creditas z roku 2024 dostávaly děti ve věku 15 až 17 let průměrně kapesné ve výši 1 054 korun měsíčně. Jedná se ale o částku pro běžné kapesné, nikoliv kompletní rozpočet studenta žijícího přes týden mimo domov.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud vaše dítě studuje ve větším městě, může být dobrým řešením oddělit peníze na nezbytné výdaje od částky, se kterou může teenager samostatně hospodařit. Doporučujeme počítat také s menší rezervou na nečekané situace. I jedna cesta domů nebo školní akce mohou znamenat další výdaj, na který musí mít student připravené peníze stranou. Tím, že dítěti dáte prostor k vytvoření vlastních úspor, ho nejlépe připravíte do života.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: edu.gov, dmhk, sse-lipniknb | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)