Kolik peněz dostávají Ukrajinci v Česku? Macinka zveřejnil čísla a mezi Čechy se rozpoutala ostrá debata

Debatu v posledních dnech znovu rozvířila diskuse o hledání úspor ve státním rozpočtu. Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že jeho strana je připravena podpořit návrhy, které povedou ke snížení rozpočtového schodku, a připustil také změny v oblasti sociálních dávek.
Předseda SPD Tomio Okamura dlouhodobě prosazuje výraznější omezení podpory ukrajinských uprchlíků. Politická debata však sama o sobě nevypovídá o tom, jak vysokou částku konkrétní člověk s dočasnou ochranou skutečně dostává.
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Jednotná měsíční částka neexistuje
Základní pomoc pro držitele dočasné ochrany představuje humanitární dávka. V prvních 150 dnech po udělení dočasné ochrany činí základní částka pro dospělého 4 860 korun a pro dítě 3 490 korun. Od šestého měsíce se základní částka u běžného dospělého snižuje na 3 130 korun.
U zranitelných dospělých zůstává na 4 860 korun, dítě má základ 3 490 korun a u dítěte ve věku od šesti do deseti let jde o 4 188 korun. Specifická pravidla platí také pro osoby s omezenou soběstačností.
Do výpočtu vstupuje příjem i peníze na účtu
Uvedené částky však nelze automaticky považovat za peníze, které každý žadatel dostane na účet. Humanitární dávka se vypočítává za domácnost a zohledňují se její příjmy i započitatelné náklady na bydlení. Úřad zároveň posuzuje také zůstatky na bankovních účtech.
U bydlení se aktuálně počítá se započitatelnými náklady 4 000 korun na jednu nezranitelnou osobu a 6 000 korun na jednu zranitelnou osobu, přičemž se standardně zohledňuje nejvýše pět společně posuzovaných lidí. U některých forem bydlení je navíc podmínkou pracovní aktivita, evidence na úřadu práce nebo příslušnost mezi zranitelné osoby.
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Systém má proti běžným dávkám vlastní pravidla
Držitelé dočasné ochrany nemají jednoduše otevřený celý český systém nepojistných sociálních dávek. Právě humanitární dávka byla vytvořena jako zvláštní forma pomoci, která v sobě spojuje podporu základních životních potřeb a bydlení. Ani bezplatné státní humanitární ubytování není časově neomezené.
Od září 2024 se poskytuje nejvýše 90 dní od udělení první dočasné ochrany, a to také zranitelným osobám. Představa, že každý uprchlík pobírá stejnou pevně stanovenou částku bez ohledu na příjmy, pracovní aktivitu nebo majetkovou situaci, proto současným pravidlům neodpovídá.
energozrouti.cz, mpsv.gov.cz, cnn.iprima.cz, idnes.cz