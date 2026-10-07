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Kolik letos stojí pečení vánočního cukroví (2026): Stejný nákup v Lidlu, PENNY, Bille, Albertu a Tescu překvapil

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Máslo, vejce, mouka, ořechy, čokoláda nebo kakao. Při pečení několika druhů vánočního cukroví se z jednotlivých desetikorun rychle stávají stovky. Porovnali jsme proto ceny stejného modelového nákupu v pěti velkých obchodních řetězcích. Rozdíl mezi běžnými a akčními cenami ukazuje, že při větším předvánočním pečení může správné načasování nákupu ušetřit nezanedbatelnou část výsledného účtu.
Kolik letos stojí pečení vánočního cukroví (2026): Stejný nákup v Lidlu, PENNY, Bille, Albertu a Tescu překvapil

Kolik letos stojí pečení vánočního cukroví (2026): Stejný nákup v Lidlu, PENNY, Bille, Albertu a Tescu překvapil

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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