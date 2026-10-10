Kolik kroků denně musíte ujít, abyste snížili cholesterol a tlak. Stačí překvapivě málo

Většina z nás zná magickou hranici deseti tisíc kroků denně jako zlatý standard pro zdravý životní styl. Málokdo však ví, že toto číslo nevzešlo z vědeckých laboratoří, ale z marketingové kampaně japonského krokoměru Manpo-kei z roku 1965. Moderní kardiologie přináší překvapivě povzbudivou zprávu: na výrazné zlepšení stavu vašeho kardiovaskulárního systému stačí podstatně méně.
Když se cévy přestanou napínat
Kardiolog Łukasz Kołtowski sleduje ve své praxi fascinující proměny pacientů, kteří zvýšili denní pohybovou aktivitu. Změny přicházejí rychleji, než by mnozí čekali.„U některých pacientů klesne tlak natolik, že je možné snížit dávky léků, nebo je dokonce úplně vysadit. Znám mnoho takových případů," popisuje své zkušenosti.
Stačí posunout laťku z pouhých dvou až tří tisíc kroků na sedm tisíc denně a organismus začne reagovat. Tlak klesá o několik milimetrů rtuťového sloupce – zdánlivě nepatrný rozdíl, který má ale zásadní dopad na dlouhodobé zdraví. „Už zvýšení počtu kroků ze dvou až tří tisíc na přibližně sedm tisíc denně může snížit krevní tlak o několik milimetrů rtuťového sloupce. Na první pohled se to nemusí zdát jako velká změna, ale pokles ze 130 na 125 mm Hg je významný,“ vysvětluje odborník.
Představte si cévy jako gumové hadice vystavené neustálému přetlaku. Chronicky zvýšený krevní tlak působí na cévní stěny podobně jako permanentní stres – tkáně se napínají, ztrácejí pružnost a postupně se opotřebovávají. „Vysoký tlak totiž působí na cévy jako chronický stres, jejich stěny se neustále napínají, což urychluje jejich opotřebování a vede k nepříznivým změnám," upozorňuje kardiolog.
Tento proces lze přirovnat k jízdě s přitaženou ruční brzdou – auto sice jede, ale jednotlivé komponenty se ničí mnohem rychleji. Tělo se snaží bránit přestavbou cévních stěn, ukládá vápník a paradoxně tak urychluje rozvoj aterosklerózy. I mírné snížení tlaku proto má obrovský preventivní význam.
Tajemství tkví v kombinaci a včasnosti
Nejlepší výsledky v klinické praxi přináší propojení několika faktorů najednou: pravidelný pohyb, úprava tělesné hmotnosti a změna stravovacích návyků. U pacientů s hypertenzí v počátečních stádiích dochází po několika měsících k tak výraznému poklesu tlaku, že lze léky snížit nebo dokonce zcela vysadit.
Klíčová je rychlost reakce. „Pokud zareagujeme včas, ještě před trvalými změnami na cévách, životní styl může přinést překvapivě dobré výsledky," zdůrazňuje Kołtowski. Jakmile se cévy trvale přestaví a ateroskleróza pokročí, je cesta zpět podstatně složitější.
Rozsáhlé studie navíc ukazují, že příznivý vliv chůze na snížení rizika úmrtnosti se projevuje již od čtyř tisíc kroků denně. Důležitou roli hraje také intenzita – svižnější tempo přináší lepší výsledky než stejný počet kroků pomalým krokem.
Cholesterol reaguje jinak než tlak
Při podpoře správné hladiny cholesterolu doporučují kardiologové stejnou hranici – minimálně sedm tisíc kroků denně. Mechanismus účinku je však odlišný. „Pohyb zlepšuje hladinu krevních tuků, jeho vliv na LDL cholesterol, tedy takzvaný špatný cholesterol, je však obvykle mírný. Většinou pozorujeme pokles jen o několik procent. To je sice prospěšné, ale při potřebě léčby léky to často nestačí,“ vysvětluje odborník.
Nelze tedy reálně očekávat, že chůze zcela nahradí léky na snížení cholesterolu, zejména u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Pohyb však účinně zpomaluje aterosklerózu a zůstává klíčovým prvkem prevence srdečních chorob.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, azet.sk, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, thelancet.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová