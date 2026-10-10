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Kolik kroků denně musíte ujít, abyste snížili cholesterol a tlak. Stačí překvapivě málo

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Zapomeňte na mýtus deseti tisíc kroků. Kardiologové potvrzují, že už výrazně nižší denní aktivita dokáže pozitivně ovlivnit zdraví srdce a cév.
Kolik kroků denně musíte ujít, abyste snížili cholesterol a tlak. Stačí překvapivě málo

Kolik kroků denně musíte ujít, abyste snížili cholesterol a tlak. Stačí překvapivě málo

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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