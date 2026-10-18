Kolik dostane řezník v supermarketu za celý měsíc u pultu? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Za vitrínou s masem v hypermarketu si většina zákazníků představí prodavače, který jen váží řízky a balí mleté. V obchodech, kde se maso zpracovává přímo na místě, ale za pultem stojí vyučený řemeslník. A jeho výplatní páska dokáže překvapit i leckoho, kdo celý den sedí v kanceláři.
Víc, než bere polovina zaměstnanců
Nejdřív malé srovnání. Podle statistiky ISPV, kterou vede ministerstvo práce, dosáhl v roce 2025 medián hrubé měsíční mzdy u firem 43 241 korun. Polovina zaměstnanců tedy brala méně a polovina víc.
Řetězec Globus na začátku října 2026 hledal řezníka do Brna a v inzerátu slíbil 46 550 korun hrubého měsíčně. Kdo by nabídku přijal, měl by po zkušební době víc, než v roce 2025 brala polovina zaměstnanců firem v Česku.
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Všechny částky v článku jsou hrubé. Na účet tedy dorazí méně, protože zaměstnavatel z nich ještě strhne daň a odvede pojištění. Srovnání se statistikou je ale jen orientační, protože částka v inzerátu zahrnuje i příspěvky na jídlo a pracovní oděv, které statistika do mzdy nepočítá. Ta zase obsahuje odměny včetně třinácté mzdy.
Co všechno se do částky vešlo
Částka z inzerátu počítá s tím, že nový řezník už má za sebou zkušební dobu. Obsahuje také průměrné víkendové příplatky a dva příspěvky, jeden na jídlo za dvacet směn a druhý na údržbu pracovního oděvu. Samotný základ je proto o něco nižší než číslo v titulku inzerátu.
Jednou za rok ale přibude třináctá mzda, která u brněnské pozice činí 42 100 korun. K tomu zaměstnavatel nabízí:
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Hlad během směny si řezníci mohou zahnat tím, co sami vyrobí.
Ostrava platí o 4 100 korun méně
Stejná práce nemá všude stejnou cenu. Ostravský Globus v inzerátu z konce srpna 2026 lákal řezníky na 42 450 korun měsíčně a třináctou mzdu ve výši 36 200 korun.
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Rozdíl proti Brnu tak dělá 4 100 korun každý měsíc. Ostravské číslo vzniklo stejným výpočtem jako brněnské, počítá tedy s ukončenou zkušební dobou i s průměrem toho, co se připlácí za soboty a neděle. Obě nabídky se proto dají srovnat bez přepočítávání.
Za vitrínou nestojí jen prodavač
Ne každý, kdo vám nakrájí šunku, je vyučený řezník. Globus v Praze-Čakovicích v červnu 2026 sháněl prodavačku nebo prodavače k řeznickému pultu a nabízel mzdu od 31 700 korun.
Rozdíl dělá řemeslo. Řezníci v Globusu mají v rukou celé zpracování masa od bourání přes přípravu kusů na vaření až po výrobu uzenin. V Opavě je dokonce udí na bukovém dřevě. Právě tahle řemeslná část práce odlišuje řezníka od prodavače a promítá se i do výplaty.
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V opavském Globusu se maso bourá už brzy ráno, dřív než obchod pustí dovnitř první zákazníky. Ředitel tamního hypermarketu říká, že začátečníky zaučí služebně starší kolegové. Na dobře placená místa řezníků ale Globus v inzerátech shání lidi s výučním listem a praxí v bourání masa a výrobě uzenin.
Řemeslná práce od bourání masa po výrobu uzenin odlišuje řezníka od prodavače a promítá se i do jeho výplaty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Pozice nebo údaj Hrubá měsíční mzda Období Řezník, Globus Brno 46 550 Kč inzerát ze začátku října 2026 Řezník, Globus Ostrava 42 450 Kč inzerát z konce srpna 2026 Prodavačka nebo prodavač u řeznického pultu, Globus Praha-Čakovice od 31 700 Kč inzerát z června 2026 Medián hrubé měsíční mzdy u firem v Česku (ISPV) 43 241 Kč rok 2025 Celý obor bere výrazně méně
Hypermarket s vlastní výrobou přitom není měřítkem celého řemesla. Za celý rok 2025 vykázala statistika ISPV u skupiny Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci medián 33 853 korun hrubého. Skupina je širší a vedle řezníků do ní patří třeba i lidé, kteří zpracovávají ryby.
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Podobný obraz dává průzkum serveru Platy.cz. Osm z deseti řezníků v Česku podle něj bere mezi 30 127 a 51 670 korunami hrubého. Brněnská nabídka se tak drží v horní části rozpětí. Kdo maso opravdu umí rozbourat a vyudit, může si proto za pultem velkého obchodu vydělat slušné peníze.
Zdroje: https://www.jenprace.cz/nabidka/kwszui/reznik-ostrava, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/856266-median-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-prumerna-mzda-52-239-kc-mzdova-sfera-vysledky/, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/reznik, https://www.pracomat.cz/prace/33320460786-prodavaci-smiseneho-zbozi, https://cnn.iprima.cz/globus-opava-od-tradicnich-remesel-k-modernim-sluzbam-zakaznikum-487446, https://www.jenprace.cz/nabidka/080du2/reznik-brno