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Kolik dostane řezník v supermarketu za celý měsíc u pultu? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Za vitrínou s masem v hypermarketu si většina zákazníků představí prodavače, který jen váží řízky a balí mleté. V obchodech, kde se maso zpracovává přímo na místě, ale za pultem...
Kolik dostane řezník v supermarketu za celý měsíc u pultu? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik dostane řezník v supermarketu za celý měsíc u pultu? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 03:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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