Kolik dostane prodavačka v zelenině za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit

Práce v obchodě s ovocem a zeleninou působí navenek poklidně. Zákazník vybere papriky, prodavačka je zváží, natrhne pytlík a vrátí drobné. Za pultem přitom stojí klidně deset hodin denně, od časného rána vybaluje bedny a rovná pulty. Na konci měsíce ji čeká výplatní páska, u které se hodně lidí zarazí. Kolik si taková prodavačka reálně odnese domů?
Co zůstane po odečtení odvodů
Statistici řadí prodej ovoce a zeleniny mezi prodavače potravinářského zboží. A právě tahle skupina se ve výdělkové statistice za rok 2025 ocitla úplně na dně obchodních profesí. Průměrná hrubá mzda tu vyšla na 30 893 korun. Rozdíl mezi hrubou a čistou výplatou přitom každý měsíc ukrojí pořádný kus, protože ze mzdy odchází daň z příjmu i pojistné na zdravotní a sociální systém. Prodavačce tak nakonec zůstane zhruba 25 250 korun čistého. Medián, tedy výdělek prodavačky přesně uprostřed žebříčku, se držel na 31 503 korunách. Za měsíc plný vážení brambor a zvedání přepravek to opravdu není částka, jakou by čekala většina zákazníků.
Proč zrovna zelenina platí nejmíň
Mezi obchodními profesemi jsou překvapivě velké rozdíly. Zatímco prodavači v drogeriích, s elektronikou nebo se šperky se dostávají výš, prodej potravin uzavírá pomyslnou tabulku úplně vzadu. Práce u zelinářského pultu nevyžaduje speciální kvalifikaci ani certifikát, a tak zaměstnavatel nemá důvod nabízet prémiové mzdy jako u zboží, které se hůř prodává a víc vynáší. Velké supermarkety a diskonty kvůli nedostatku lidí nabídkové mzdy pokladních v posledních letech zvedaly. Menší krámky s ovocem a zeleninou nebo stánkaři na tržnici do téhle soutěže o zaměstnance nevstupují, takže zůstávají u spodní hranice toho, co obchod nabízí.
Přečtěte si také: Ani citron, ani med. Do čaje patří 1 koření, které Indové přidávají celá staletí Kousek nad zákonným minimem
Řada prodavaček v zelenině se svým výdělkem pohybuje jen o kousek nad zákonným minimem. Nejhůř placená desetina prodavaček potravin brala v roce 2025 méně než 23 072 korun hrubého. Od ledna 2026 přitom minimální mzda v Česku vzrostla na 22 400 korun hrubého, z nichž po odvodech zbude zaměstnanci bez dětí kolem 19 000 korun čistého. Pro spoustu lidí za pultem se zeleninou se tak zákonné minimum stává běžnou realitou výplatní pásky.
Výdělek řady prodavaček v zelenině se drží jen těsně nad minimální mzdou, která od ledna 2026 činí 22 400 korun hrubého. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Hluboko pod celostátním průměrem
Nejvíc zarazí srovnání s tím, kolik berou Češi v průměru. Průměrná hrubá mzda v tuzemsku dosáhla podle Českého statistického úřadu za rok 2025 částky 49 215 korun. Prodavačka v zelenině se svou hrubou mzdou nedosáhne ani na dvě třetiny téhle sumy, měsíčně jí tak do celostátního průměru schází přes 18 tisíc korun. Podprůměrný výdělek sám o sobě přitom není v Česku nic výjimečného, u prodeje potravin je ale ten propad obzvlášť hluboký a drží se u dolní hranice trhu práce dlouhodobě.
Přehled klíčových mzdových částek z celého článku shrnuje následující tabulka:
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Mzdový údaj Částka Průměrná hrubá mzda prodavačky v zelenině (2025) 30 893 Kč Z toho čistého po odvodech zhruba 25 250 Kč Medián hrubé mzdy prodavačky 31 503 Kč Nejhůř placená desetina prodavaček potravin (hrubého, 2025) méně než 23 072 Kč Minimální mzda od ledna 2026 (hrubého) 22 400 Kč Minimální mzda po odvodech (bez dětí) kolem 19 000 Kč Celostátní průměrná hrubá mzda (ČSÚ, 2025) 49 215 Kč O výdělku rozhoduje místo i zaměstnavatel
Konečná výplata se pochopitelně liší podle regionu i zaměstnavatele. Ve velkých městech bývá o něco vyšší než v pohraničí, velký řetězec zaplatí zpravidla lépe než malá provozovna a svou roli hrají i odpracované roky nebo příplatky za víkendy a svátky. Ani s těmito přídavky se však prodej ovoce a zeleniny nevymaní z pozice jedné z nejhůř odměňovaných profesí na trhu práce. Kdo za pultem se zeleninou vydrží, dělá to spíš pro jistotu stálé práce než kvůli výplatě.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/minimalni-mzda-v-cr-2026-kolik-dostanete-v-cistem-a-jak-si-stojime-proti-nemecku-ci-polsku-1430541, https://www.businessinfo.cz/clanky/minimalni-mzda-se-pristi-rok-zvysi-na-22-400-korun-jak-poroste-dal-a-co-ovlivnuje/, https://zpravy.kurzy.cz/873358-prodavaci-meli-v-roce-2025-prumernou-mzdu-32-668-kc-vedouci-48-474-kc-mzdy-a-platy-v-roce-2025/