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Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

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Vůně čerstvého pečiva, fronta u pultu už od časného rána a pokladní, která stíhá obsluhu, kasu i doplňování regálů. Práce v pekárně vypadá zvenčí přívětivě, jenže odměna za ni je...
Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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