Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

Vůně čerstvého pečiva, fronta u pultu už od časného rána a pokladní, která stíhá obsluhu, kasu i doplňování regálů. Práce v pekárně vypadá zvenčí přívětivě, jenže odměna za ni je jiná kapitola. Kolik si taková pokladní odnese domů za celý odpracovaný měsíc? Odpověď hodně lidí zaskočí, i když žádná bomba to není.
Základní mzda se často drží u zákonného minima
Malé a rodinné pekárny nemají velké finanční polštáře, a tak nástupní mzda u pultu obvykle startuje jen kousek nad zákonným minimem. To pro rok 2026 činí 22 400 korun hrubého měsíčně. Pod tuhle hranici přitom nesmí zaměstnavatel jít u nikoho, kdo pracuje na plný úvazek.
Typická pokladní v obchodě se dnes pohybuje o něco výš, obvykle pár tisíc korun nad minimem. V pekárně, zvlášť té menší, ale bývá spíš u spodní hrany, protože provoz s nízkou marží na vyšší platy prostě nemá.
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Hrubá mzda je jenom číslo na papíře. Než se peníze dostanou na účet, strhne se z nich sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň z příjmu. Pokud pokladní bere přesně zákonné minimum a neuplatňuje slevu na děti ani jiné zvýhodnění, přistane jí v roce 2026 na účtu kolem 19 000 korun čistého.
Po odečtení pojištění a zálohy na daň zůstane pokladní na minimální mzdě kolem 19 000 korun čistého. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tohle číslo obvykle vyráží lidem dech. Za celý měsíc práce na nohou, s ranními směnami a o víkendech, si pokladní v malé pekárně odnese domů kolem 19 000 korun. Je to tichá připomínka toho, jak nízko se běžné profese v Česku pohybují.
Zhruba polovina toho, co bere průměrný Čech
Aby vyniklo, jak skromná taková výplata je, stačí ji porovnat s celostátním průměrem. Průměrná hrubá měsíční mzda se podle Českého statistického úřadu za rok 2025 pohybovala kolem 49 000 korun. Pokladní v pekárně na minimální mzdě se tak dostane zhruba na polovinu.
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Průměr přitom realitu ještě přikrášluje. Statistici sami upozorňují, že asi dvě třetiny zaměstnanců berou méně, než kolik ukazuje celostátní průměr, protože ho nahoru táhnou vysoké platy menšiny. Spodní příčky žebříčku, kam pekárenské pokladny patří, začínají hluboko pod tímhle číslem.
Proč pekárny platí méně než supermarkety
Rozdíl mezi malou pekárnou a velkým obchodním řetězcem je znát na první pohled do výplaty. Řetězce typu Lidlu nebo Kauflandu nastavují mzdy jednotně po celé republice, mají z čeho vyplácet benefity i přidávat, takže nástupní výdělky u kasy drží znatelně nad minimem. Nezávislá pekárna s pár zaměstnanci takový manévrovací prostor nemá a od minima se odlepí jen těžko.
Svou roli hraje i adresa provozovny. V Praze a větších městech si pokladní přijde na několik tisíc korun měsíčně víc než v okresním městě nebo na vesnici, kde se mzdy drží u samého dna. Za stejnou práci u pultu tak dva lidé v různých koutech republiky dostanou znatelně jinou částku.
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Cesty k vyšší částce existují, i když zázračné nejsou. Příplatky za práci o víkendu, ve svátek a v noci dokážou měsíční výdělek citelně zvednout, protože se do minimální mzdy nezapočítávají a přičítají se navrch. Přechod k velkému řetězci nebo do specializované prodejny obvykle znamená okamžitě vyšší základ.
Minimální mzda navíc dál poroste. Pro rok 2026 se zvedla a podle nastaveného valorizačního mechanismu má stoupat i v následujících letech. I výplaty u pekárenského pultu se tak budou postupně posouvat nahoru, byť tak pomalu, že rodinné rozpočty sotva stačí dohánět rostoucí ceny.
Zdroje: https://sitprace.cz/pruvodce/prumerny-plat-prodavac, https://www.e15.cz/minimalni-mzda-2026, https://www.businessinfo.cz/clanky/minimalni-mzda-se-pristi-rok-zvysi-na-22-400-korun-jak-poroste-dal-a-co-ovlivnuje/, https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne