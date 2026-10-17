Kolik dostane cukrářka v cukrárně za celý měsíc u pultu? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Laskonka, věneček, kopeček zmrzliny a k tomu cappuccino. Za vitrínou s dorty obvykle stojí žena, která část zákusků ráno sama nazdobila a odpoledne je balí zákazníkům do krabičky. Při placení málokoho napadne, kolik si za takovou práci domů odnese. Oficiální statistika na to odpověď má a čelist opravdu může spadnout, jen z jiného důvodu, než by člověk u sladkého řemesla čekal.
Polovina cukrářů měla v roce 2025 méně než 28 200 korun
Ministerstvo práce v březnu 2026 zveřejnilo výsledky šetření Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV) za rok 2025, které sleduje výdělky v jednotlivých profesích, a novější celoroční čísla zatím nejsou k dispozici. U cukrářů (kromě šéfcukrářů) zaměstnaných ve firmách, které odměňují mzdou, vyšel medián 28 177 Kč hrubého měsíčně, takže polovina z nich brala méně. Medián vypovídá o běžné výplatě lépe než průměr, protože ho nezvedne několik výjimečně štědrých míst.
Rozpětí výdělků je v oboru poměrně úzké. Desetina nejhůře placených cukrářů měla podle stejného šetření méně než 21 548 Kč, desetina nejlépe placených si přišla na víc než 42 708 Kč. Statistika do hrubé mzdy započítává i odměny, příplatky a náhrady, takže samotný základ bývá nižší než uvedená částka. Po odečtení pojištění a daně pak dorazí na účet znatelně méně.
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Že výsledek odpovídá realitě, naznačuje i průzkum serveru Platy.cz, kam mzdu zadávají sami zaměstnanci. Ukazuje podobně skromné rozpětí. Mezi respondenty na pozici cukrář byly podle serveru výhradně ženy.
Prodavačka i pekař si přijdou na víc
Cukrářky přitom podle stejného šetření nevydělávají ani tolik jako pekaři od vedlejší pece. Přehled ukazuje mediány hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře za rok 2025 podle ISPV:
Profese Medián hrubé mzdy za rok 2025 Cukráři (bez šéfcukrářů) 28 177 Kč Prodavači potravinářského zboží 31 503 Kč Všichni zaměstnanci mzdové sféry 43 241 Kč Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat pomazánkové máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a vydrží déle
Prodavači potravinářského zboží jako celek mají podle statistiky medián o něco vyšší než cukráři, kteří zákusky vyrábějí. Samostatný údaj jen pro prodej v cukrárnách šetření neuvádí. Některé menší cukrárny navíc obě role spojují a v inzerátech hledají rovnou cukrářku a prodavačku v jedné osobě.
Ranní směny, víkendy a točená zmrzlina
V dílně začíná den přípravou surovin, prací podle receptur a přísnou hygienou. Hotové řezy a dorty je pak třeba nakrájet a ozdobit. U pultu čeká:
prodej zákusků, příprava kávy, točení zmrzliny, práce s pokladnou. Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do těsta na cukroví a vydrží měkké až do Štědrého dne
Inzeráty z roku 2026 počítají s ranními a odpoledními směnami nebo se střídáním krátkého a dlouhého týdne. Volné víkendy nejsou samozřejmost, cukrárny obvykle chtějí, aby obsluha pracovala zhruba každý druhý víkend.
Cukrárny v inzerátech počítají s ranními a odpoledními směnami a od obsluhy obvykle chtějí práci zhruba každý druhý víkend. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč výplata zůstává skromná
Prodavačky spadají do širší skupiny pracovníků ve službách a prodeji, která v roce 2025 patřila podle ISPV k hůře placeným. Ze všech hlavních skupin profesí u ní navíc tvořily nejmenší část výdělku odměny, takže prémie výplatu příliš nezvednou. Kolik kdo dostane, závisí podle jednoho z inzerátů na vzdělání a na tom, jak dlouho už v oboru pracuje.
Ke mzdě zaměstnavatelé přidávají drobné výhody. V nabídkách se objevují stravenky nebo zaměstnanecké slevy na výrobky. Za víkendové směny přitom zaměstnanci podle zákoníku práce náleží příplatek. Nároky na uchazeče jsou různé, některé cukrárny chtějí výuční list nebo praxi v potravinářství, jiným stačí základní vzdělání, spolehlivost a příjemné vystupování.
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Zdroje: https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS_M8r.xlsx, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/856266-median-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-prumerna-mzda-52-239-kc-mzdova-sfera-vysledky/, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar, https://csu.gov.cz/struktura-mezd-zamestnancu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.pracomat.cz/profese/prodavacka-v-cukrarne, https://www.pracomat.cz/prace/32586500780-cukrari-krome-sefcukraru, https://www.kurzy.cz/mzdy/cr-2025-jmmo/