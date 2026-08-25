Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Kolik bere ukrajinská hospodyně v české domácnosti za hodinu úklidu? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Inzeráty na paní na úklid dnes najdete v každém větším městě, na […]
Kolik bere ukrajinská hospodyně v české domácnosti za hodinu úklidu? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat

Kolik bere ukrajinská hospodyně v české domácnosti za hodinu úklidu? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat

Zdroj: -
Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony Kč
Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony Kč
Sbohem tepelným čerpadlům. Nahrazuje je tahle novinka ze zahraničí, která je až o 80 % úspornější
Sbohem tepelným čerpadlům. Nahrazuje je tahle novinka ze zahraničí, která je až o 80 % úspornější

Statisíce domácností dnes řeší jednu otázku: čím topit, aby je zima finančně […]

Elektrikář prozrazuje Čechům: víte, jaký je rozdíl ve spotřebě pračky při praní na 30 °C a 60 °C? Většinu lidí to šokuje
Elektrikář prozrazuje Čechům: víte, jaký je rozdíl ve spotřebě pračky při praní na 30 °C a 60 °C? Většinu lidí to šokuje

Kolečko s teplotou na pračce vypadá jako maličkost, kterou většina lidí nastaví […]

Kolik si vydělá servírka v Praze během 12hodinové směny? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Kolik si vydělá servírka v Praze během 12hodinové směny? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech

Práce v obsluze vypadá zvenčí jednoduše. Nosit talíře, usmívat se, inkasovat. Kolik […]

Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží celé roky a ušetří až 1 000 korun ročně
Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží celé roky a ušetří až 1 000 korun ročně

V českých kuchyních se potichu mění jeden zažitý zvyk. Role průhledné fólie […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.