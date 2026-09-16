Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Koleus přes zimu přežije jen jako řízkovaná sazenice. Kdo teď neodstřihne výhony, na jaře začíná od nuly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Koleus na českém balkóně přestává růst už pod 10 °C, a při prvním mrazíku mu zčernají listy během jediné noci.
Koleus přes zimu přežije jen jako řízkovaná sazenice. Kdo teď neodstřihne výhony, na jaře začíná od nuly

Koleus přes zimu přežije jen jako řízkovaná sazenice. Kdo teď neodstřihne výhony, na jaře začíná od nuly

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Většina zahrádkářů nezná ani polovinu plevelů, které jim ničí záhon. Stačí jeden nepoznaný druh a úroda je pryč
Většina zahrádkářů nezná ani polovinu plevelů, které jim ničí záhon. Stačí jeden nepoznaný druh a úroda je pryč
Většina Čechů sbírá v lese houby bez obav. Jenže za některé hrozí letos v září pokuta až 50 000 Kč a málokdo je pozná
Většina Čechů sbírá v lese houby bez obav. Jenže za některé hrozí letos v září pokuta až 50 000 Kč a málokdo je pozná

Podle dat ČHMÚ panují v těchto dnech příznivé vláhové podmínky pro růst hub prakticky na celém území Česka.

Zahradníci v září schválně stříhají trvalky křivě. Záhon pak vypadá přirozeně až do zimy, zatímco rovný řez ho úplně zabije
Zahradníci v září schválně stříhají trvalky křivě. Záhon pak vypadá přirozeně až do zimy, zatímco rovný řez ho úplně zabije

Selektivní řez v různých výškách dokáže z unaveného zářijového záhonku vytvořit vícepatrovou scénu, která...

Kurkuma funguje na zahradě jako hnojivo, insekticid i fungicid najednou. Většina Čechů ji má ve spíži a netuší, co umí venku
Kurkuma funguje na zahradě jako hnojivo, insekticid i fungicid najednou. Většina Čechů ji má ve spíži a netuší, co umí venku

Naučte se využívat kurkumu na zahradě a usnadněte si práci. Díky tomuto oblíbenému exotickému koření se...

Zbytky ryb z kuchyně jsou pro rajčata jako steroid. Kdo je zakope do záhonu správně, sklízí plody, které nepraskají a chutnají jinak
Zbytky ryb z kuchyně jsou pro rajčata jako steroid. Kdo je zakope do záhonu správně, sklízí plody, které nepraskají a chutnají jinak

Aby byla rajčata letos jako malovaná, můžete jim ještě teď dopřát hnojení ze zbytků ryb. Zejména manželky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.