Koleus přes zimu přežije jen jako řízkovaná sazenice. Kdo teď neodstřihne výhony, na jaře začíná od nuly

Kdo chce mít na jaře tutéž barevnou odrůdu, jakou obdivoval celé léto, má teď v rukou nejsilnější kartu: krátký vrcholový výhon, sklenici vody a pár týdnů tepla. Konec srpna a první zářijové dny totiž spojují dvě výhody, které se v pozdějším termínu už nepřekrývají. Rostlina ještě aktivně žene nové listy, takže její vrcholy jsou plné energie. A zároveň zbývá dostatek času, aby řízky stihly vytvořit kořeny dřív, než se dny zkrátí a parapet promění v místo s minimem světla.
Proč koleus českou zimu venku nepřečká ani náhodou
Koleus (
Coleus scutellarioides) pochází z tropické jihovýchodní Asie a v českém podnebí funguje výhradně jako sezonní letnička. Podle North Carolina Extension patří mezi rostliny citlivé na chlad, které venku nepřežijí ani mírný středoevropský podzim.
Criticalní hranice leží překvapivě vysoko: University of Connecticut uvádí, že koleus přestává prospívat už při poklesu nočních teplot pod zhruba 10 °C. Jakmile se rtuť přiblíží nule, listy zčernají a odumřou. Data
ČHMÚ ukazují, že část českého území může zaznamenat první přízemní mráz už v polovině září; v Polabí se slabý mráz v průměru objevuje kolem 20. října, v kotlinách a vyšších polohách dříve. Kdo tedy nechá koleus na balkóně a čeká „až bude potřeba něco řešit“, snadno zjistí, že řešit už vlastně nemá co. Srpnový řízek: nejpohodlnější okno pro zachování oblíbené odrůdy
Celou rostlinu lze samozřejmě přestěhovat dovnitř, ale objemný truhlík zabere místo a přesun vyvolá aklimatizační šok (žloutnutí, opadávání, vadnutí); se substrátem se navíc do bytu často nastěhují mšice, molice nebo svilušky. University of Minnesota i Iowa State Extension tyto problémy popisují jako běžný průvodní jev podzimního stěhování.
Řízkování obchází tyto komplikace: mladý výhon startuje v čistém prostředí, zabere na parapetu zlomek prostoru a adaptuje se na pokojové podmínky prakticky bez stresu. Pro sběratele kultivarů má řízek zásadní výhodu: zachovává mateřskou rostlinu jako geneticky identický klon, zatímco semenáčky často neopakují barvu ani kresbu listů (
RHS).
Proč právě teď? Protože v zimních měsících je na odběr řízků pozdě — pozdně odebrané vrcholy mají méně času na zakořenění před obdobím slabého světla a matečná rostlina směřuje k útlumu. Konec srpna představuje komfortní moment: rostlina je v plné síle a zbývá několik týdnů do prvních chladných nocí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Krok za krokem: od střihu po první kořínky
Podle
Iowa State Extension a dalších univerzitních zdrojů vypadá postup takto: Výběr výhonu: Zdravý, vitální vrchol o délce 10–15 cm s několika kolénky (nody). Vyhnout se větvím s květními klasy nebo poupaty. Střih: Ostrým, čistým nožem nebo nůžkami těsně pod kolénkem. Příprava řízku: Odstranit spodní listy tak, aby pod hladinou vody nezůstal žádný list; odštípnout zbytky květenství. Zakořeňování ve vodě: Vložit do sklenice s vodou pokojové teploty, umístit na světlé místo bez přímého poledního slunce. Vodu měnit každé 2–3 dny. Alternativa v substrátu: Zapíchnout do lehkého média (perlit, vermikulit, kokosové vlákno nebo výsevní substrát). Udržovat mírně vlhké, nikoliv mokré. Přesazení: Přesadit, jakmile kořínky dorostou zhruba 2,5 cm; vodní kořeny jsou křehčí a pozdní manipulace je riziková. Zimní režim sazenic: světlo, teplo a vlhkost pod kontrolou
Zakořeněný řízek v květináčku potřebuje přes zimu dostatek rozptýleného světla, stabilní teplotu a přiměřenou vlhkost vzduchu. Ideální rozmezí je kolem 18–24 °C přes den; University of Washington doporučuje cílovou teplotu okolo 21 °C při zakořeňování. Pokud parapet v noci výrazně chladne, pomůže přesunout sazenici dál od skla.
Ústřední topení může snížit relativní vlhkost až na 10–20 %. Illinois Extension proto radí umístit misku s vodou poblíž rostlin nebo seskupit sazenice dohromady, aby si vytvořily vlhčí mikroklima. Přelévání ale škodí víc než sucho, podmáčené kořeny snadno zahnívají.
Světla je v prosinci a lednu nejméně; 4–6 hodin jasného nepřímého osvětlení denně stačí, aby sazenice přežila bez výrazného vytahování. Kdo má LED panel, může zimní měsíce usnadnit koleusu i sobě.
Na jaře zpátky ven: kdy a jak otužit mladé rostliny
Zakořeněné sazenice se vracejí ven až po odeznění rizika pozdních mrazů. Iowa State Extension uvádí, že bezpečný práh jsou stabilní noční teploty nad 10 °C. RHS doporučuje postupné otužování během května: nejprve pár hodin denně ve stínu, pak postupné prodlužování pobytu a po týdnu až deseti dnech trvalé umístění.
V teplejších českých nížinách to zpravidla vychází na druhou polovinu května; v chladnějších kotlinách a podhorských oblastech je bezpečnější počkat do přelomu května a června. Pro rychlý nástup růstu koleus preferuje noční teploty nad zhruba 15,5 °C.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková