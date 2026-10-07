Kolegyně nevěřila, že tuhle pomazánku dělám bez majonézy. V práci ji snědli do 10 hodin a recept chtěla celá kancelář

Krabička na lince v kuchyňce, pár krajíců chleba a za chvíli kolem ní stojí půl oddělení. Tak to chodí s domácí pomazánkou, kterou někdo ráno přinese do práce, a než odbije desátá, bývá krabička prázdná. Tahle má ale navíc zvláštnost, kvůli které se na recept u kávovaru vyptává skoro celá kancelář. Je krémová a jemná a vypadá stejně jako vajíčková z lahůdek, přitom v ní žádná majonéza není.
Za úspěchem stojí pár chytrých záměn a jeden kuchařský trik se žloutky.
Hořčice odvede polovinu práce
Když z vajíčkové pomazánky zmizí majonéza, nejdřív se to pozná na chuti. Proto má v receptu hlavní slovo hořčice. Základem bývá obyčejná plnotučná, a kdo má rád pikantnější, vymění její část za dijonskou.
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Když je pomazánka hořčicí dobře dochucená, nikdo pak neřeší, co v misce chybí. Hořčici se ale vyplatí přidávat postupně a mezitím ochutnávat. Působí-li pomazánka mdle, lžička navíc nic nezkazí. Pepř a sůl už jen doladí výsledek podle chuti.
Majonézu zastoupí jogurt se žervé
Místo majonézy přichází na řadu bílý jogurt. Kdyby v pomazánce zůstal sám, směs by byla řídká a stékala by z chleba. Proto se k němu přidává krémový sýr typu žervé nebo Lučina, který celé hmotě dodá pevnost.
Šéfkuchař Roman Vaněk ve svém receptu pro Rohlík.cz počítá s tímto poměrem surovin:
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Sýra je v misce dvakrát víc než jogurtu.
Místo obyčejného bílého jogurtu se dá použít i řecký. Prošel scezením, proto je hustší a směs s ním drží pohromadě ještě lépe. Majonézu ostatně v kuchyni zastupuje i v jiných studených salátech, třeba s tuňákem nebo kuřetem.
Žloutky zvlášť, bílky až nakonec Vejce se uvaří natvrdo a po slití se zchladí studenou vodou. Pak se oloupou a podélně rozpůlí. Do misky jdou jen žloutky. Přidá se k nim hořčice, sýr a jogurt, vše se vidličkou prošlehá do hladkého krému a nakonec osolí a opepří. Bílky se mezitím nakrájí na drobné kostičky a do misky se vmíchají až úplně na konci. V hotové pomazánce pak zůstanou znát jako malé kousky, díky kterým nepůsobí na chlebu jako kaše. Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice
Pokud pomazánka míří na firemní oslavu, nemusí skončit všechny bílky v misce. Roman Vaněk radí některé polovičky nechat celé a naplnit je pomazánkou, takže vedle chleba vznikne i talíř jednohubek.
Polovičky bílků naplněné pomazánkou promění stejný recept v jednohubky na firemní oslavu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co přimíchat a co dát navrch
Zbytek je otázka chuti. Hodí se nasekaná pažitka, a kdo má rád jemnou štiplavost, přimíchá trochu najemno nakrájeného pórku. Pár půlek cherry rajčátek navrchu pak ze svačiny udělá něco, co na stole v kuchyňce dlouho nevydrží.
Chléb ale není jediná možnost. Pomazánku si lidé namažou i na rohlík nebo krekry a v kanceláři ji někdo nabírá rovnou kousky mrkve, okurky či papriky. Každý si tak z jedné misky vezme to, co mu vyhovuje.
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Čerstvě namíchaná pomazánka potřebuje čas, než se hořčice, sýr a vejce chuťově sžijí a slanost se vyrovná v celé misce. V lednici jí na to stačí aspoň třicet minut. Za studena zároveň zhoustne, takže na krajíci zůstane v úhledné vrstvě a nerozteče se po okrajích. Proto se vyplatí míchat ji už večer před cestou do práce a ráno ji jen lžící přesunout do krabičky s víčkem.
V práci patří rovnou do lednice, stejně jako doma. Když se pomazánka nedojí hned, počká tam na odpolední svačinu.
S dalším odlehčováním je ale lepší nepřehánět. Podle receptu na Forbes.cz se nevyplatí šetřit dvakrát. Kdo vynechá majonézu, ať krémový sýr za tvaroh nemění, protože pomazánka by tím ztratila na chuti.
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Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/vajickova-pomazanka.html, https://cooklikeczechs.com/easy-yogurt-egg-salad/, https://forbes.cz/jediny-recept-na-vajickovou-pomazanku-ktery-tyto-velikonoce-potrebujete/, https://forbes.cz/vajickovka-ktera-se-cervena-rychla-pomazanka-plna-bilkovin/, https://www.tastingtable.com/873307/why-you-should-swap-mayo-with-greek-yogurt-in-your-tuna-salad, https://www.canr.msu.edu/news/greek_yogurt_healthy_or_hype, https://www.rohlik.cz/chef/89-egg-spread