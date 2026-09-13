Kolaps teenagera v Lize mistrů vyděsil celý Dortmund. Matka oznámila příčinu, klub ho ale ještě nepustí na hřiště

Bylo něco přes dvacet minut hry ligového zápasu s Villarrealem, když Karetsas zvedl ruku směrem k lavičce, udělal pár nejistých kroků a sesunul se k zemi. Dva kluboví lékaři u něj strávili několik minut, než ho naložili na nosítka. Tribuny Signal Iduna Parku ho vyprovodily potleskem ve stoje, do sanitky ho doprovodila matka. Oficiální střídání proběhlo ve 27. minutě, hráč zamířil rovnou do nemocnice. Borussia Dortmund v zápasovém reportu uvedla „oběhové potíže“, a od té chvíle drží komunikaci, která je záměrně skoupá na slovo.
Co víme a co zatím ne
Dva dny po incidentu, 10. září 2026, vystoupil sportovní ředitel Ole Book s oficiálním vyjádřením: vyšetření stále probíhají, klub chce „přijít věci na kloub“ a Karetsas nebude k dispozici pro víkendový ligový zápas s Paderbornem. Žádná diagnóza, žádný časový rámec návratu.
Mezitím se v belgických médiích objevilo vyjádření Karetsasovy matky Ireny Kitsinisové. Podle Het Nieuwsblad označila potíže s krevním oběhem za pravděpodobný následek dehydratace. Klíčové slovo je „pravděpodobný“. Nejde o závěr lékařského týmu Borussie, ale o rodinný odhad, a právě ten rozdíl vysvětluje, proč klub jedná tak, jak jedná.
Proč Dortmund nespěchá
Kolaps sportovce při zátěži má v medicíně jasný protokol. Podle doporučení Americké kardiologické asociace i směrnic ACC/AHA se takzvaná exertionální synkopa, tedy ztráta vědomí během nebo bezprostředně po námaze, řeší jako případ, u něhož je nutné nejdřív vyloučit srdeční příčinu. Teprve potom se řeší nezávažná vysvětlení typu dehydratace, vasovagální reakce nebo objemového deficitu.
Standardní panel vyšetření v takové situaci zahrnuje:
- klidové 12svodové EKG
- echokardiografii
- zátěžový test
- případně Holter monitor nebo tilt test
- při nejasnostech MRI srdce
Část testů zvládnou lékaři během hodin. Delší rytmový monitoring ale může trvat několik dnů. Dortmund konkrétní seznam vyšetření nezveřejnil, což je v souladu s ochranou zdravotních dat hráče. Podstatné je, že klub nepustí osmnáctiletého hráče zpět do soutěžního režimu, dokud nemá v ruce kompletní výsledky. To není přehnaná reakce. Je to standardní postup.
Investice za 750 milionů korun pod ochranou
Kontext přestupu dodává celé situaci další rozměr. Karetsas přišel do Dortmundu 3. srpna 2026 z belgického Genku. BVB oficiální částku nezveřejnil, ale podle německých i mezinárodních zdrojů se jedná o zhruba 30 milionů eur plus bonusy, v přepočtu kolem 750 milionů korun. To z něj dělá druhou nejdražší posilu v historii klubu, hned za Ousmanem Dembélém. KRC Genk označil transakci za největší prodej ve své historii.
Při prvním rozhovoru po přestupu mluvil Karetsas nadšeně o stadionu i fanoušcích. Book v srpnu říkal, že ho kabina přijala dobře, že v šatně žertoval a zapadl. Adaptace se zdála hladká. O to víc zamrazilo, když se teenager po necelém měsíci v novém dresu sesunul na trávník.
Hydratace není samozřejmost
Dehydratace jako příčina kolapsu profesionálního fotbalisty může znít banálně. Není. Riziko zvyšuje kombinace vysoké intenzity, cestování, počasí a individuální náchylnosti. I české kluby na nejvyšší úrovni s tím pracují systematicky, Sparta Praha například veřejně popisuje každodenní testování hydratace hráčů, individuální suplementaci a ranní zdravotní kontroly. Její lékařský tým využívá dotazníky připravenosti, screening a data z GPS monitoringu.
Přesto: žádný monitoring nedokáže stoprocentně předejít situaci, kdy organismus selže. A právě proto existují protokoly pro případ, že se to stane.
Slavnostní výkop v Genku visí ve vzduchu
Pikantní detail: Genk má Karetsase uvedeného v oficiálním programu nedělního zápasu s Gentem jako hosta pro slavnostní výkop. Matka podle belgického zdroje potvrdila, že syn přijede. Jenže veřejně dohledatelný souhlas Borussie Dortmund s jeho účastí neexistuje. Konečné slovo mají lékaři a klub, a ti zatím mluví jen o pokračujících vyšetřeních.
K 11. září 2026 platí jediné: Karetsas je mimo hru a Dortmund čeká na výsledky. Pokud se potvrdí nezávažná příčina, návrat může být rychlý. Pokud ne, klub bude jednat podle toho, co najde, ne podle toho, co by si přál slyšet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle