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Kolaps teenagera v Lize mistrů vyděsil celý Dortmund. Matka oznámila příčinu, klub ho ale ještě nepustí na hřiště

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Osmnáctiletý Konstantinos Karetsas klesl na trávník Signal Iduna Parku bez jediného kontaktu se soupeřem. Matka mluví o dehydrataci, Dortmund ale čeká na výsledky vyšetření.
Kolaps teenagera v Lize mistrů vyděsil celý Dortmund. Matka oznámila příčinu, klub ho ale ještě nepustí na hřiště

Kolaps teenagera v Lize mistrů vyděsil celý Dortmund. Matka oznámila příčinu, klub ho ale ještě nepustí na hřiště

Zdroj: BVB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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