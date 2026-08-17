Kolaps hvězdy německé reprezentace Musialy přímo na hřišti. Vedení Bayernu o příčinách mlčí

Páteční odpoledne na Allianz Areně mělo být oslavou návratu. Musiala, který se po loňské zlomenině nohy z mistrovství světa klubů teprve vracel do zápasového rytmu, naskočil v 69. minutě přípravného Telekom Cupu proti RB Lipsko. O dvanáct minut později poslal míč do sítě na průběžných 3:1, a pak se sesunul k zemi. Přesné okolnosti kolapsu Bayern veřejně nerozebral. Sportovní ředitel Max Eberl před kamerou SPORT1 uklidňoval, že hráč je v pořádku. Diagnózu ale nepřidal nikdo.
Co přesně je potvrzené, a co ne
Oficiální zápasová zpráva FC Bayern uvádí výsledek 3:1, Musialův nástup v 69. minutě a gól v 81. minutě. Analytický text klubu potvrzuje, že se v Mnichově hrálo při 33 °C s výkopem v 15:30. Tím oficiální informační servis končí. Žádný zdravotní bulletin, žádná zmínka o kolapsu, žádné slovo o vyšetření. Jako by se nic nestalo.
Sekundární stopa existuje jen v podobě videa SPORT1, kde Eberl po zápase říká, že Musiala je v pořádku. Slovo „kolaps“ použila stanice sama. Eberl příčinu nespecifikoval.
Proč je mlčení samo o sobě problém
Incident nepřišel v lednovém přáteláku bez diváků. Přišel přesně sedm dní před Superpohárem Franze Beckenbauera v Dortmundu a třináct dní před bundesligovým startem proti Stuttgartu. Musiala je ofenzivní srdce Bayernu i německé reprezentace; na letošním mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku patřil do základní nominace Juliana Nagelsmanna a nastupoval až do bolestivého vyřazení s Paraguayí po penaltách.
Když taková tvář zkolabuje na hřišti a klub vydá standardní sportovní servis bez jediné věty o zdravotním stavu, vzniká vakuum. A vakuum plní spekulace.
Trenér Vincent Kompany přitom ještě před zápasem mluvil o tom, že někteří hráči se teprve vracejí do rytmu po letních turnajích. Musiala do té doby neodehrál v přípravě ani minutu. Kombinace 33 °C, odpoledního slunce a první zátěže po delší pauze je nejpravděpodobnější vysvětlení, ale právě jen pravděpodobné, protože Bayern ho nikdy nepotvrdil.
Co říkají pravidla o vedru
Otázka, zda se za takových podmínek mělo vůbec hrát, má překvapivě komplikovanou odpověď:
- UEFA v seniorských soutěžích nařizuje povinné ochlazovací pauzy až od 35 °C okolní teploty nebo 32 °C podle indexu WBGT.
- FIFPRO, hráčská unie, doporučuje ochranná opatření už nad 30 °C a výslovně varuje před odpoledními výkopy v plném slunci.
Třiatřicet stupňů tedy formálně nespadá do zóny, kde by se zápas automaticky přerušoval. Spadá ale do pásma, kde hráčská unie považuje riziko za reálné, zvlášť pro sportovce, který se vrací po dlouhé pauze.
Co bude dál
Kalendář Bayernu nečeká. Už 18. srpna hraje přípravný zápas v Heidenheimu, 22. srpna Superpohár v Dortmundu, 28. srpna úvodní kolo Bundesligy proti Stuttgartu. Zda Musiala nastoupí do některého z těchto utkání, závisí na informacích, které klub zatím drží uvnitř.
Proti Lipsku přitom produktivně fungovali Díaz, Brown i nováček Saibari, který Musialovi na gól přihrával. Bayern má alternativy. Nemá ale náhradu za hráče, který dokáže v 81. minutě při 33 °C vstoupit do hry a okamžitě skórovat. Právě proto je ticho kolem jeho kolapsu tak hlasité.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl