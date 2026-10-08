Kolaps, borelióza a ztráta práce. Vilma Cibulková přestala komunikovat s okolím, kamarádka Dolinová o ní nemá žádné zprávy

V říjnu 2025 vyjela do Horních Počernic policie na podnět blízkých, kteří se obávali o zdraví Vilmy Cibulkové. Záchranáři ji převezli do nemocnice. Sama herečka krátce nato
vysvětlila, že jde o boreliózu zachycenou včas a že dobírá antibiotika. Jenže od té chvíle se rozjel řetězec událostí, který ji postupně připravil o seriálovou roli, divadelní angažmá, práci na audioknize, a nakonec i o kontakt s lidmi, kteří ji měli nejblíž. Michaela Dolinová, její dlouholetá kolegyně a kamarádka, na začátku října 2026 podle sekundárně citovaného výroku z tiskové konference Strašnického divadla prohlásila: „Nikdo o ní nemáme žádné zprávy, vůbec s námi nekomunikuje.“ Policejní zásah a první vysvětlení, které uklidnilo jen nakrátko
Veřejně potvrzené minimum vypadá takto: blízcí zavolali pomoc, policie asistovala, záchranáři převzali ženu a odvezli ji na vyšetření. Detailnější popisy (
zmatenost, vystrašenost, horečnaté obvolávání různých lidí) pocházejí z anonymních svědectví citovaných médii, z oficiálního záznamu je doložit nelze.
Cibulková se 24. října 2025 ozvala sama. Pro
Super.cz uvedla, že příčinou kolapsu byla borelióza, a zdůraznila, že nemoc zachytili včas. O pár týdnů později doplnila, že normálně žije, pracuje a psychicky jí nebylo dobře právě kvůli infekci. Tehdy to znělo jako rozuzlení. Zpětně to byl poslední veřejný signál, který od ní přišel. Tři profesní ztráty, které odhalily rozsah problému
Dopady se projevily rychle a ve třech rovinách:
Seriál Polabí. Produkce Dramedy Productions a producent Filip Bobiňský v listopadu 2025 oficiálně oznámili, že Cibulková ze zdravotních důvodů končí v roli Olgy Beranové. Od druhé řady ji nahradila Klára Cibulková. Důležitý detail: v odvysílané první sérii zůstala, nešlo o vystřižení, ale o přeobsazení do budoucna. Inscenace Růžové svatby. Na webu Strašnického divadla i v aktuálním programu dnes figurují Světlana Nálepková a Michaela Dolinová. Cibulková v obsazení chybí, ačkoli dříve v inscenaci hrála po Dolinové boku. Audiokniha Tisíc očí. V únoru 2026 vydavatelství OneHotBook sdělilo, že herečka kvůli vážnému onemocnění nedokončila rozpracovaný part. Vydavatel přitom výslovně nespojil tuto pozdější indispozici s dříve medializovanou boreliózou.
Tři různé projekty, tři různí zaměstnavatelé, totožný výsledek: spolupráce ukončena ze zdravotních důvodů.
Dolinová marně hledá spojení, od listopadu 2025 dodnes
Michaela Dolinová patří k nejbližšímu profesnímu i osobnímu okruhu Cibulkové. V listopadu 2025 pro
CNN Prima NEWS popsala situaci bez obalu: jsou zoufalí, nikdo se herečce nemůže dovolat, představení museli narychlo nahrazovat. Její slova tehdy působila jako akutní reakce na čerstvou krizi.
Jenže o jedenáct měsíců později se nic nezměnilo. Podle výroku zprostředkovaného Expresem a Rytmem života z tiskové konference Strašnického divadla před sezonou 2026/2027
Dolinová konstatovala, že stále nemají žádné zprávy a Cibulková s nimi vůbec nekomunikuje. Původní záznam tiskové konference ani originální text Rytmu života se nepodařilo dohledat, jde tedy o sekundárně citovaný výrok. I tak ale ukazuje na přetrvávající komunikační bariéru, která trvá přinejmenším od podzimu 2025.
Ve veřejně dostupných zdrojích se nepodařilo najít ani aktuální vyjádření rodiny. Poslední přímé slovo od samotné herečky pochází z listopadu 2025.
Zdroj fotografie: Nextfoto Borelióza jako spouštěč, co říká medicína a co zůstává nejasné
Podle
Státního zdravotního ústavu je lymeská borelióza léčitelné onemocnění, většina případů reaguje na antibiotika. Pokud se ale infekce neléčí nebo se zachytí pozdě, může zasáhnout nervový systém; SZÚ výslovně zmiňuje neuroboreliózu, encefalitidu či obrny hlavových nervů. Zotavení pak závisí na míře poškození tkání před zahájením terapie.
Cibulková sama kolaps vysvětlila právě boreliózou. Přesný medicínský nález ovšem zveřejněn nebyl a pozdější onemocnění, kvůli kterému nedokončila audioknihu, vydavatel s boreliózou výslovně nepropojil. Veřejně doložené jsou zdravotní důvody a jejich profesní následky. Cokoli nad tento rámec, včetně úvah, zda za stažením stojí jiná příčina, zůstává bez opory v primárních zdrojích.
Kdy je přerušený kontakt varovným signálem
Případ Cibulkové přirozeně vyvolává otázku, jak reagovat, když se blízký člověk po vážné nemoci stáhne a odmítá komunikaci. Podle Národního zdravotnického informačního portálu je vhodné nejprve zkusit kontakt přes příbuzné, praktického lékaře, psychiatrickou pohotovost nebo krizové centrum. Pokud se objeví známky akutní krize (
úplná ztráta kontaktu s realitou, silná rozčilenost, zmatenost či ohrožení sebe nebo druhých), je na místě volat 155, případně 112. Nedobrovolná hospitalizace v Česku přichází v úvahu jen při bezprostředním a závažném ohrožení a podléhá soudnímu přezkumu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Jana Šrámčíková