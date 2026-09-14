Koláč z posledních letních meruněk: Meruňky s tvarohem a drobenkou jako sázka na jistotu, na kterou se stojí fronta

s Meruňkový koláč tvarohem a drobenkou patří k těm plechovým buchtám, které mizí dřív, než stihnou pořádně vychladnout. Šťavnaté ovoce, silnější tvarohová vrstva a nahoře drobenka, která při pečení hezky zkřehne. Žádná velká cukrařina, spíš poctivý domácí koláč, který drží pohromadě chutí. Nejlepší jsou na něj meruňky už měkké, ale ne rozmáčklé. Takové, které se dají nakrájet na měsíčky a ještě mají tvar.
U tohohle koláče se nevyplatí moc ubírat:
nešetřit tvarohem ani drobenkou. Když je tvarohu málo, ovoce ho skoro pohltí a po upečení po něm zůstane jen slabá stopa. A tenká ? To už je potom spíš běžná drobenka , což by byla trochu škoda. ovocná buchta Recept na vláčný meruňkový koláč s tvarohem
Doba přípravy: 55 minut Co potřebujeme
Těsto: 250 g hladké mouky 60 g hrubé mouky 150 g krupicového cukru 130 g rozpuštěného másla 200 ml mléka 3 ks vejce 20 g prášku do pečiva 1 balení vanilkového cukru 1 špetka soli
Tvarohový krém: 600 g hladkého tvarohu 150 g krupicového cukru 1 ks vejce 1 balení vanilkového cukru 1 lžíce kukuřičného škrobu 1 ks citronu, kůra 800 g vypeckovaných meruněk
Drobenka: 60 g másla 1 balení vanilkového cukru 2 lžíce moučkového cukru 3 lžíce krystalového cukru 4 hrsti hrubé mouky Postup přípravy drobenkového koláče s meruňkami
1. Meruňky nejdřív opláchněte, rozpulte, vypeckujte a nakrájejte na měsíčky. Plech
27 × 38 cm vymažte máslem a vysypte moukou.
2. Do větší mísy dejte
3 vejce, přisypte špetku soli, krupicový cukr a vanilkový cukr. Vyšlehejte do světlé pěny. Pak přilijte vychladlé rozpuštěné máslo a ještě krátce zašlehejte, jen aby se spojilo se základem. Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Meruňkový koláč s tvarohem a drobenkou není jen letní jistota: Šťavnatá klasika, na kterou se doma stojí fronta
3. Přisypte
hladkou mouku, hrubou mouku a prášek do pečiva. Nakonec přidejte mléko, těsto promíchejte a rozetřete na připravený plech. Stěrkou ho vytáhněte i do rohů, tam se na to snadno zapomene.
4. Na tvarohovou vrstvu smíchejte
tvaroh, vejce, krupicový cukr, vanilkový cukr, kukuřičný škrob a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Krém rozetřete na těsto opatrně, aby se obě vrstvy zbytečně nepromíchaly. Nemusí to být jako podle pravítka, hlavně na stěrku příliš netlačte. Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Meruňkový koláč s tvarohem a drobenkou není jen letní jistota: Šťavnatá klasika, na kterou se doma stojí fronta
5. Z
másla, obou cukrů, vanilkového cukru a hrubé mouky připravte drobenku. Dá se to udělat vidličkou, ale rukama je hotová rychleji a líp se pozná, jestli už se drolí tak, jak má.
6. Na tvaroh rozložte
meruňky, navrch nasypte drobenku a plech dejte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte zhruba 35 minut, až povrch začne lehce zlátnout.
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TIP: Pokud jsou meruňky kyselejší, můžete je před pečením jemně posypat lžící krupicového cukru. Není to nutnost, spíš malá pomoc ve chvíli, kdy ovoce není zrovna nejsladší. Co ještě funguje a na co si dát pozor
Měkčí meruňky se použít dají, jen u hodně přezrálých bych byla opatrná. Pustí víc šťávy a drobenka pak může zvlhnout, což u tohohle koláče zamrzí. Když už máte ovoce opravdu hodně zralé, přidejte do tvarohové náplně trochu víc škrobu.
Může být tvaroh z vaničky? Ano, použít ho můžete. Lepší je ale hustší varianta. Řidší tvaroh se při pečení snadno rozjede do stran a krém pak nedrží tak pěkně.
Lze část mouky vyměnit? Lze. Dělají se i verze se špaldovou moukou nebo jednodušší hrnkové varianty. U tohoto plechového koláče bych ale kombinaci hladké a hrubé mouky nechala, protože dává těstu správnou strukturu.
Proč se do krému dává škrob? Kukuřičný škrob tvarohovou vrstvu lehce zpevní. Koláč se po vychladnutí líp krájí a střed nepůsobí vodnatě. Je to jen pojistka, ale užitečná.
Mají meruňky i něco kromě chuti? Mají. Podle Healthline obsahují meruňky vlákninu a antioxidanty, hlavně beta-karoten, také draslík a vitaminy A a C. Z koláče to samozřejmě dietní moučník neudělá, ale ovoce v něm není jen kvůli barvě.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi