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Koláč z posledních letních meruněk: Meruňky s tvarohem a drobenkou jako sázka na jistotu, na kterou se stojí fronta

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Meruňkový koláč s tvarohem a drobenkou patří přesně k těm plechovým klasikám, které zmizí dřív, než stihnete uvařit kávu. Má v sobě ovoce, poctivou vrstvu tvarohu i křupavou drobenku navrch, takže člověk nemusí nic složitě vymýšlet. Za mě je nejlepší na dny, kdy jsou meruňky akorát na hraně mezi pevností a měkkostí. Do koláče ideální stav.
Fotografie k meruňkovému koláči

Fotografie k meruňkovému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Meruňkový koláč s tvarohem a drobenkou není jen letní jistota: Šťavnatá klasika, na kterou se doma stojí fronta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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