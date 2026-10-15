Kola ve spojení s jedlou sodou vytváří neobvyklého domácího pomocníka. Směs si poradí s řadou problémů

Chcete ušetřit čas a peníze? Pokud ano, vyzkoušejte při dalším úklidu vaší domácnosti použít kombinaci jedlé sody a obyčejné koly.
Roztok, který můžete vytvořit kombinací jedlé sody a obyčejné koly, přináší řadu skvělých využití, a to zejména pro úklid naší domácnosti – nejenže díky němu
ušetříte spoustu peněz za veškeré chemické čisticí prostředky, které jste dříve kupovali, ale také ušetříte čas, jenž byste na zdlouhavé a neefektivní čištění museli vynaložit. Níže se proto podívejte, jak tyto dvě běžné ingredience můžete nejlépe využít pro svůj prospěch. Smíchejte kolu s jedlou sodou a nezapomeňte na ocet
Kola a jedlá soda jsou produkty, které v kombinaci dokážou dělat opravdu zázraky, a to především co se týče čištění. Většina domácích kutilů však doporučuje přidat do roztoku ještě navíc ocet, který vám pomůže nejen
vyčistit veškeré hrnce a pánve, připálené kastroly, potřísněné kuchyňské náčiní, sporák nebo troubu – kombinace těchto tří ingrediencí vám poslouží i jako přípravek, jenž dokáže účinně odstranit všechny odolné skvrny z vašeho oblečení. Fotografie: Pixabay
Roztok získáte smícháním 100 mililitrů bílého octa, větším panákem obyčejné koly a dvou lžic jedlé sody. Směs zahřívejte na mírném ohni a míchejte, dokud není tekutina hladká, a poté ji akorát nechte vychladnout. Nakonec
roztok nalijte do lahve s rozprašovačem a můžete ho začít používat – nastříkejte ho na veškerou špínu, kterou potřebujete odstranit, nechte ho několik sekund působit a poté celou plochu opláchněte a setřete houbou. Určitě budete překvapeni, jak se bude vaše kuchyně opět lesknout!
Uvolnění ucpaného dřezu
Kombinace těchto skvělých ingrediencí vám však dokáže pomoci s řadou dalších problémů, které vás možná doma trápí – s její pomocí například můžete uvolnit ucpaný dřez,
díky čemuž ušetříte peníze za předražené chemické přípravky. Roztok jednoduše nalijte do umyvadla, nechte ho asi deset minut působit a nakonec ho spláchněte troškou horké vody. Čištění spárů mezi dlaždicemi
Chcete-li vyčistit špinavé spáry mezi dlaždicemi v koupelně, můžete i v tomto případě použít kombinaci koly a jedlé sody. Tyto ingredience jednoduše smíchejte v míse, dokud nevznikne pěna, a
poté roztok nechte působit asi deset minut na veškerých špinavých spárách, které ve své domácnosti máte. Jakmile daný čas uběhne, vydrhněte vše starým zubním kartáčkem a užívejte si té krásné lesklé bílé barvy. Fotografie: Freepik Čištění inkoustových skvrn
Pokud máte doma oblečení nebo jakýkoliv jiný druh látky, který jste v minulosti nechtěně zašpinili inkoustem, máme pro vás dobrou zprávu –
i tento problém lze vyřešit použitím něčeho tak obyčejného, jako je právě kola. Jednoduše tak na skvrnu nalijte trošku koly, nechte ji chvíli působit a nakonec ji opláchněte mýdlovou vodou. Drhnutí znečištěné toalety
Pokud vás trápí špinavá toaleta, na níž se usadilo mnoho vodního kamene, ani v tomto případě nemusíte zoufat – stačí vylít láhev
obyčejné koly smíchané s trochou jedlé sody a octem přímo do nevzhledné mísy, nechat roztok působit a poté vše štětkou vydrhnout. Výsledek bude opravdu působivý.
Zdroj:
Goodhousekeeping, Cnet
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Unikátní kombinace koly a jedlé sody dokáže vyřešit řadu domácích problémů appeared first on BydlímeÚtulně.cz.