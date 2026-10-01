Kokta patnáct let neviděl syna a Partyšová ho veřejně sepsula. Pak ale vypluly na povrch její vlastní slova o dohodě

Moderátorka Gabriela Partyšová v rozhovoru pro
eXtra.cz prohlásila, že se její expartner Josef Kokta nezapojuje ani lidsky ani finančně, prostě ničím ve směru k synovi Kritiánovi už od jeho tří let. VIP život zaznamenal, že třeba synovo nákladné studium ve Skotsku hradí sama. Dodala, že oba s Kristianem už Koktovi odpustili. Mediální vlna se rozjela na plné pecky a internet se plnil zprávami o příběhu nepřítomného otce, který selhal. Jenže kdo si dal práci projít starší rozhovory, narazil na zásadní trhlinu v tomto vyprávění. Květen 2018: „Byli jsme domluvení“
Osm let před momentální kritikou poskytla Partyšová rozhovor
Super.cz, v němž potvrdila, že se Kokta se synem nevídá, a že na tom byli s Pepou domluveni už šest let. Žádný opuštěný otec, žádný jednostranný nezájem. Společná dohoda dvou dospělých lidí. Právě tento výrok je nejsilnějším veřejně dohledatelným kontrapunktem k verzi z roku 2026. A časová osa je ještě pestřejší. V dubnu 2015 Partyšová tvrdila, že se Kokta s malým stýkat může, jen si nepřeje blízkost Ornelly. V listopadu 2023 pro eXtra.cz řekla, že syn o biologickém otci ví, ale „nemá ho jako tatínka“. A letos v září přišel nejtvrdší rámec: nulové zapojení od tří let věku.
Kokta už před čtyřmi roky v rozhovoru pro eXtra.cz mluvil o deseti letech bez setkání se synem a o ústní dohodě s Partyšovou. Tvrdil tehdy, že alimenty neplatí, protože tak se domluvili. Teď svou verzi rozšířil pro Expres a přidal, že při rozvodu
přenechal Partyšové a synovi majetek v hodnotě milionů korun a naznačil, že kontakt s Kristianem udržoval přibližně do jeho pěti let. Kokta zároveň přiznává vlastní vinu za odchod z rodiny. Říká, že mu nová vlna článků není příjemná, ale Partyšové to nezazlívá. A další krok nechává na Kristianovi, kterému je dnes osmnáct. Zdroj fotografie: Nextfoto Co říká české právo o takové dohodě
Ústní dohoda rodičů o nevídání se s dítětem v Česku existovat může, ale bez soudního schválení je prakticky nevymahatelná. Podle
informační stránky MPSV teprve soudem schválená dohoda získává váhu rozsudku. U financí je situace ještě komplikovanější. Při rozvodu v roce 2013 sama Partyšová zmínila, že u soudu proběhlo jednání o výši výživného na Kristiana. Pokud soud výživné stanovil, prostá soukromá dohoda ho automaticky neruší, to potvrzuje i judikatura Nejvyššího soudu. Koktovo tvrzení, že přenecháním majetku „přispěl dost“, je jeho mediální verze, nikoli právně ověřený fakt.
Nejde o to, že by si Partyšová nepřítomnost otce vymyslela. Jenže teď nezmínila okolnost, kterou sama osm let předtím veřejně potvrdila, že nevídání bylo dohodnuté. Rozdíl mezi „otec se patnáct let nezapojuje“ a „dohodli jsme se, že se nebude zapojovat“ je obrovský. První verze dělá z Kokty viníka. Druhá z obou rodičů
spoluautory situace, která zasáhla především jejich syna. Kristian je dnes plnoletý. Může otce kontaktovat kdykoli, bez ohledu na jakoukoli dohodu rodičů. Kokta říká, že čeká. Jestli se syn ozve, už nezáleží na tom, co si jeho rodiče před lety domluvili, ani na tom, jak o tom kdo mluvil v médiích.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová