Kokosové řezy s ananasovou náplní a křupavou drobenkou – dezert, který u nás zmizí do posledního drobečku. Ke kafíčku naprosto top

Když čekáte odpoledne návštěvu a nechcete znovu péct obyčejnou buchtu, zkuste něco trochu jiného. Kokosové řezy s ananasovou náplní a drobenkou zaujmou už při krájení: pod zlatavým povrchem se ukrývá světlá kokosová vrstva, ovocný střed a lehký bílkový sníh. Ananas přináší příjemnou kyselost, která vyvažuje sladkost kokosu, takže každý kousek chutná trochu jinak než běžné řezy na plech. A právě takový moučník se hodí ke kávě, na víkendové posezení i na stůl, kde chcete nabídnout něco neokoukaného.
Kokos a ananas si lidé často spojují s tropickými dezerty, přesto se oba dobře zabydlely i v domácím pečení. Strouhaný kokos dodává těstu výraznou vůni a lehce zrnitou strukturu, zatímco ananas přináší šťavnatost a ovocnou svěžest. V receptech na řezy se tyto suroviny dobře doplňují právě proto, že kokos působí sladce a plně, kdežto ananas chuť odlehčuje. Podobné kombinace se rozšířily s dostupností konzervovaného ovoce, které umožňuje připravovat ovocné moučníky po celý rok, nejen v době sklizně.
Na těchto řezech je zajímavé také střídání struktur. Spodní vrstva s kokosem a krekry tvoří pevnější základ, ananasová náplň zůstává měkká a vláčná a bílkový sníh s drobenkou přidává lehkost i jemně křupavý povrch. Právě proto se vyplatí počítat s tím, že náplň nebude tak pevná jako pudink nebo máslový krém. Řezy mají být měkčí a šťavnaté, ale po vychladnutí by měly držet pohromadě. Při krájení proto použijte ostrý nůž a nechte moučník nejprve dostatečně zchladnout.
Pokud chcete chuť ještě trochu pozměnit, přidejte do ananasové vrstvy pár kapek citronové šťávy, která zvýrazní ovocnou kyselost a vyváží sladký kokosový základ. Důležité je také ananas dobře promíchat se škrobem a žloutky a náplň dostatečně provařit, aby po upečení nebyla vodnatá. Řezy nechte po upečení vychladnout a krájejte je až tehdy, když se vrstvy ustálí. Podávejte je samotné, bez dalšího zdobení, protože jejich kouzlo spočívá právě v kontrastu kokosového základu, ovocného středu a drobenky na povrchu.
Troubu předehřejte na 180 °C a čtvercovou formu o rozměrech 22 × 22 cm vymažte tukem. Do mísy nasypte hnědý cukr, strouhaný kokos, rozdrcené sušenky a hladkou mouku. Přidejte změklý margarín a prsty nebo vařečkou vše zpracujte na drobivou směs.
Z připravené směsi odměřte přibližně ½ hrnku a odložte ji stranou na závěrečnou drobenku. Zbytek rovnoměrně rozprostřete do připravené formy a lehce přitlačte ke dnu. Vytvořte souvislou spodní vrstvu, aby na ní ananasová náplň dobře držela.
Do hrnce vložte drcený ananas, žloutky, kukuřičný škrob, cukr a trochu citronové šťávy. Směs důkladně promíchejte, aby se škrob rozpustil a nevznikly hrudky. Za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud náplň nezhoustne a nezíská konzistenci hustšího pudinku.
Z hotové ananasové směsi odměřte ½ hrnku a odložte ji stranou pro bílkovou vrstvu. Zbývající náplň rovnoměrně rozetřete na kokosový základ ve formě.
Bílky vyšlehejte v čisté míse do pevného sněhu. Odloženou ananasovou směs do něj vmíchejte postupně a jemně, aby sníh ztratil co nejméně vzduchu. Výslednou směs rovnoměrně rozetřete na ananasovou vrstvu.
Povrch posypte odloženou drobenkou tak, aby byla rozložená po celé ploše. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 20 minut při 180 °C. Ke konci pečení kontrolujte barvu povrchu, aby drobenka příliš neztmavla a bílková vrstva se nepřipálila.
Upečené řezy vyjměte z trouby a nechte je vychladnout přímo ve formě. Poté je nechte ještě odpočinout, aby ananasová náplň zpevnila a vrstvy se při krájení nerozjížděly. Ostrým nožem nakrájejte moučník na čtverce a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová