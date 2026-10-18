Kokosové Rafaelo kuličky bez mandlí jsou příjemnou alternativou ke klasickému vánočnímu cukroví

V Anglii a v několika dalších zemích je úplně běžné mít doma napečené sušenky a nabídnout je k čaji nebo ke kávě. Tak proč bychom u nás nemohli mít ve všední den v dóze trochu cukroví? Tyhle kuličky jsou ze salka, kokosu a nadrobených dortových oplatek, takže se obejdete bez pečení i hromady nádobí. Dělám je na Vánoce, ale upřímně, u nás mizí i normálně během týdne. Ke kávě nebo jako malá sladkost pro dítě.
Na receptu je fajn hlavně to, že se nemusí hlídat každý gram ani rozehřívat trouba. Stačí miska, lžička, pár surovin a pak už jen chvíli koulet. Oproti klasickým
s mandlí uprostřed jsou tyhle Raffaello kuličkám měkčí, což se u dětí docela hodí. Uvnitř není nic tvrdého. Jen hmota, která drží pohromadě a kokosová při prvním kousnutí se hned nerozsype.
Můj tip: Když se směs po zamíchání lepí víc, než je příjemné, nezasypávejte ji hned další dávkou kokosu. Chvíli počkejte, případně ji dejte na pár minut do lednice. Oplatky i kokos si ještě natáhnou vlhkost a s hmotou se potom pracuje o poznání líp. Kokosové kuličky patří mezi cukroví na poslední chvíli
Nepečené kokosové kuličky se u nás doma dělají hlavně ve chvíli, kdy je potřeba rychle něco sladkého a nikomu už se nechce pouštět do složitého pečení. U podobných receptů se celkem oprávněně říká, že zachraňují poslední chvíli. Nepečou se, dlouho neleží a výsledek je na stole poměrně rychle. Jen je dobré pamatovat na skladování. Vlhčí hmota nevydrží věčně, patří do chladu a nejlepší je sníst kuličky během několika dnů. Recept na rychlé Rafaelo kuličky bez mandle
Počet porcí: 18 až 22 kuliček
Celkový čas: zhruba 50 minut Ingredience pro přípravu 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka Salko 200 g strouhaného kokosu do hmoty 50 g strouhaného kokosu na obalení 3 ks obdélníkových dortových oplatek Postup přípravy luxusních nepečených Rafaelo kuliček
1. Dortové
oplatky rozdrobte v rukách, případně je na chvilku rozmixujte na jemné drobky. Čím budou drobnější, tím snadněji se spojí se salkem a hmota nebude v hotových kuličkách působit hrubě.
2. Do větší misky dejte nadrobené
oplatky, přisypte 200 g kokosu a přidejte celé Salko. Začněte lžičkou, potom se klidně nebojte použít ruku. Prsty se nejrychleji pozná, jestli směs už drží, nebo se ještě lepí a rozjíždí.
3. Jestli je hmota příliš řídká, přisypte po troškách trochu
kokosu. Když naopak vypadá zbytečně tuhá, nechte ji pár minut stát. Oplatky vlhkost nasávají postupně a konzistence se někdy upraví sama, bez dalšího dosypávání.
4. Připravenou hmotu zakryjte a dejte ji nejméně na
30 minut do lednice. Krátké chlazení se u kokosových kuliček vyplatí. Lépe drží tvar a při koulení se tolik nechytají na ruce.
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5. Do menší misky nasypte
kokos na obalování. Ze zchlazené směsi odebírejte menší kousky a v dlaních z nich tvarujte kuličky velké asi jako větší vlašský ořech.
6. Každou kuličku nejdřív lehce poválejte v troše
kokosu, pak ji ještě jednou upravte v dlani a obalte znovu. Je to obyčejný trik, ale funguje. Kuličky vypadají upraveněji a povrch není ulepený.
7. Hotové
Rafaelo kuličky skládejte do papírových košíčků nebo na talíř vyložený pečicím papírem. Před podáváním jim nechte ještě aspoň 15 minut v chladu, aby zpevnily.
8. Podávejte je vychlazené ke
kávě, k odpolednímu čaji nebo jen jako malou sladkost po obědě. V uzavřené krabičce v lednici vydrží přibližně 3 až 5 dní. Foto: Cooky.cz, Rafaelo podávejte vychlazené. Proč v tomhle receptu fungují právě oplatky Když chci mít kuličky podobně velké, vezmu si čajovou lžičku a nabírám s ní přibližně stejné dávky hmoty. Na obalování používám raději jemnější kokos, pokud ho mám zrovna doma. Povrch je pak úhlednější a kokos na kuličkách lépe drží. Do svátečnější verze se dá kápnout trochu vanilkového aroma. Na obyčejné mlsání mi ale většinou stačí základní tři suroviny. U nepečených kuliček se často používá mascarpone, tvaroh nebo mleté mandle. Funguje to všechno, jen pokaždé trochu jinak. Dortové oplatky mají tu výhodu, že hmotu zpevní, ale nepřetáhnou chuť na svou stranu. Vezmou do sebe část vlhkosti ze salka, takže není potřeba přisypávat tolik kokosu a kuličky pak nejsou zbytečně suché.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková