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Kokosové Rafaelo kuličky bez mandlí jsou příjemnou alternativou ke klasickému vánočnímu cukroví

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Když je doma chuť na něco sladkého a nechce se mi zapínat trouba, přichází na řadu právě tyhle Rafaelo kuličky bez mandle. Dělám je ze salka, kokosu a rozdrcených dortových oplatek, takže jsou rychlé, syté a příjemně jemné. Hodí se o Vánocích, ale upřímně, u nás mizí i úplně obyčejné odpoledne ke kafíčku nebo jako malá sladkost pro dítě.
Obrázek k receptu na Rafaelo kuličky bez mandle: Jemné domácí cukroví, které si dáte rádi i ve všední den ke kávě nebo pro děti

Obrázek k receptu na Rafaelo kuličky bez mandle: Jemné domácí cukroví, které si dáte rádi i ve všední den ke kávě nebo pro děti

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Rafaelo kuličky bez mandle: Jemné domácí cukroví, které si dáte rádi i ve všední den ke kávě nebo pro děti
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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