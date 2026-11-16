Kokosové dortíčky s bílou čokoládou a krémem, které zmizí ze stolu dřív, než je stihnete nafotit

Kokosové jsem roky obcházela docela bez emocí. Na talíři vedle lineckého, pracen nebo dortíčky šlehaného vypadaly skoro nenápadně, možná až příliš obyčejně. Pak je jednou donesla kolegyně v průhledné krabičce, takové malé třípatrové kousky, a já si jeden vzala ještě ve dveřích. Omyl mi došel rychle. Zvenku skromné cukroví, uvnitř cukroví křehké těsto, jemný krém, čokoláda a . Od té doby se u nás pečou každé Vánoce. Bez přestávky. kokos
Základ těsta tvoří kombinace
másla a sádla. Na papíře to možná nezní nijak současně, jenže sádlo tady není náhoda ani vzpomínka na staré recepty pro efekt. Kolečka jsou díky němu křehčí, než kdyby se použilo jen máslo, a v ústech se skoro rozpadnou. Krém se šlehá z vajec a cukru nad párou, takže žádná rychlovka mezi dvěma telefonáty. Chce to trochu času, trpělivost a nespěchat. Nakonec přijde čokoláda.
Můj tip zní: Jestli se těsto při válení drolí, nepanikařte. U tohohle těsta se to stává docela běžně. Nejlépe se s ním pracuje po menších kusech mezi dvěma igelitovými sáčky nebo mezi fóliemi. Nepřilepí se na vál a kolečka drží tvar. Držela bych se tloušťky kolem 4 mm. Tenčí kousky se rychle připálí, silnější se zase uvnitř dopékají hůř. Recept na křehké kokosové dortíčky s pařížským krémem a čokoládovou polevou
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (nejlépe rozdělené do dvou dnů) Ingredience k přípravě
Křehké kokosové těsto: 300 g hladké mouky 120 g másla (studené, nakrájené na kostky) 100 g škvařeného sádla 100 g moučkového cukru 100 g strouhaného kokosu
Pařížský krém: 250 g másla (pokojová teplota, opravdu hodně povolené) 3 celá vejce 6 lžic cukru krupice
Dokončení a zdobení: strouhaný kokos na obalení boků (podle potřeby, zhruba 80 až 100 g) 150 až 200 g hořké čokolády na polití trocha strouhaného kokosu na posypání vrchu po chvilce Postup přípravy dortíčků s pařížským krémem a kokosem
1.
Zpracujte těsto. Do mísy dejte hladkou mouku, moučkový cukr a strouhaný kokos. Přidejte na kostky nakrájené máslo a také sádlo. Rukama suroviny propracujte na pevné těsto. Nejdřív se bude sypat a možná budete mít pocit, že z toho nic nebude. Vydržte, teplo z dlaní tomu pomůže. Hotové těsto zabalte do fólie a dejte na 30 minut odpočinout do lednice.
2.
Předehřejte troubu na 180 stupňů a plech vyložte pečicím papírem. Odpočinuté těsto rozdělte na menší části. Vždy pracujte jen s jednou, zbytek nechte v chladu, ať zbytečně neměkne pod rukama.
3.
Vyvalujte kolečka. Těsto rozvalujte mezi dvěma igelitovými sáčky nebo pečicím papírem zhruba na 4 mm. Vykrajujte kolečka podle toho, jak velké dortíčky chcete mít. Používám vykrajovátko o průměru kolem 4 cm, ale když sáhnete po menším nebo větším, recept tím nezničíte. Kolečka skládejte na připravený plech.
4.
Pečte 6 až 8 minut, jen do lehce narůžovělého odstínu. Tady se vyplatí být poblíž trouby, hlavně od páté minuty dál. Přepečené těsto ztratí jemnost a místo křehkosti bude spíš tvrdé. Upečená kolečka nechte vychladnout přímo na plechu, protože horká se lámou skoro jen při pohledu. Teď přijde na řadu krém
1.
Připravte si vodní lázeň. Do hrnce nalijte trochu vody a přiveďte ji k mírnému varu. Navrch posaďte kovovou nebo skleněnou mísu tak, aby se její dno nedotýkalo vody. Do mísy rozklepněte 3 vejce, přidejte 6 lžic cukru krupice a začněte šlehat elektrickým šlehačem.
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2.
Šlehejte nad párou minimálně 10 minut. Směs má zesvětlat a znatelně zhoustnout. Když po vytažení metel stéká dolů v pruzích a chvíli drží tvar, jste tam. Nezkracujte to, řídký krém by pak z dortíčků utíkal ven. Mísu sundejte z páry a šlehejte dál, dokud vaječná hmota úplně nevychladne.
3.
Zapracujte máslo. Máslo musí být hodně povolené a teplotou co nejblíž vychladlé vaječné směsi. Přidávejte ho postupně, po lžících, a pokaždé ho dobře zašlehejte. Výsledkem má být hladký, lesklý krém. Pokud se srazí a začne vypadat jako hrudkovitá kaše, není konec světa. Mísu vraťte na pár chvil nad páru a míchejte. Ve většině případů se krém zase spojí. Zbývá dortíčky slepit a dokončit
1.
Slepujte dortíčky. Na jeden dortíček počítejte vždy tři kolečka. Krém naneste na spodní stranu koleček a skládejte je na sebe. Boky lehce potřete krémem a obalte ve strouhaném kokosu. Krém by v tuhle chvíli měl být dost pevný, aby se jednotlivé vrstvy nerozjížděly do stran. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Kokosové dortíčky s bílou čokoládou a krémem, které zmizí ze stolu dřív, než stihneš nafotit
2.
Připravte čokoládovou polevu. Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a rozpusťte ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. V mikrovlnce postupujte raději po krátkých intervalech, asi 20 až 30 sekund, a pokaždé promíchejte. Čokoláda má být tekutá, ne vařící.
3.
Polijte dortíčky čokoládou a nechte je asi 2 až 3 minuty stát, aby poleva trochu zavadla. Teprve pak vršek posypte trochou kokosu. Když ho nasypete hned, zapadne do tekuté čokolády a skoro se ztratí. Hotové dortíčky nechte ztuhnout při pokojové teplotě, případně je dejte na chvíli do lednice. Tipy redakce: Sádlo v těstě: Pokud sádlo doma nemáte nebo ho prostě nechcete použít, nahraďte ho stejným množstvím másla. Celkem tedy použijete 220 g másla. Dortíčky budou pořád dobré, jen nebudou tak křehké. Kombinace másla a sádla se u tohoto těsta drží hlavně kvůli jemnosti. Sražený krém: Nejčastěji za tím bývá rozdílná teplota másla a vaječné směsi. Máslo je buď moc studené, nebo naopak příliš měkké a teplé. Když se krém srazí, posaďte mísu na pár sekund nad páru a míchejte. Obvykle se během chvíle vrátí do hladké podoby. Velikost koleček: Menší kolečka o průměru 3 cm vypadají úhledněji a hodí se mezi cukroví na jedno sousto. Větší, kolem 5 cm, už působí spíš jako malý dezert ke kávě nebo čaji. U menších kousků zkraťte pečení a klidně je hlídejte už od čtvrté minuty. Hořká čokoláda a zdraví: Hořká čokoláda s obsahem kakaa nad 70 % obsahuje flavonoidy, které podle Healthline přispívají ke snížení krevního tlaku a podporují zdraví srdce. V receptu funguje i chuťově, protože se s jemným kokosovým krémem snese lépe než sladší mléčná čokoláda.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline