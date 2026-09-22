Kočka z nižšího patra dopadne hůř než z vyššího. Pod 4. patrem se nestihne přetočit do parašutistické pozice, která tlumí náraz

Při pádu z nižších pater bývají zranění paradoxně závažnější. Klíč k vysvětlení spočívá v reflexu, který kočce umožní ve vzduchu zaujmout polohu připomínající letící veverku. A právě na čas potřebný k tomuto manévru závisí, zda zvíře vyvázne se zlomeninou, pneumotoraxem, nebo relativně bez úhony.
Proč kočkám z nižších pater hrozí těžší zranění
Klasická
studie z roku 1987, která analyzovala 132 koček ošetřených v newyorském Animal Medical Center, přinesla překvapivý vzorec: počet fraktur rostl přibližně do sedmého patra, a pak začal klesat. Vysvětlení nabídla fyzika. Průměrná kočka o hmotnosti čtyř kilogramů dosáhne terminální rychlosti zhruba po pěti patrech volného pádu. Do té chvíle se tělo stále zrychluje a zvíře nemá dostatek času na plné srovnání trupu a končetin.
MVDr. Jiří Herzig z pražské kliniky AAVET v
rozhovoru pro Český rozhlas popisuje orientační hranici čtvrtého patra: pod ní kočka často nestihne dokončit přetočení a dopadá v nevýhodné pozici, kdy veškerá energie nárazu směřuje do jedné či dvou končetin, případně přímo do hrudníku. Parašutistická poloha: jak kočičí tělo mění aerodynamiku za letu
Celý trik spočívá ve dvou fázích. Nejprve se aktivuje takzvaný vzpřimovací reflex řízený vestibulárním aparátem ve vnitřním uchu. Ten snímá polohu hlavy, zrychlení a rovnováhu, a spouští rotaci těla, která u zdravé dospělé kočky proběhne během zlomku sekundy. U koťat tento reflex dozrává teprve kolem pátého týdne života.
Jakmile se zvíře otočí břichem dolů a přestane cítit zrychlení, tedy dosáhne terminální rychlosti, nastupuje druhá fáze. Kočka instinktivně uvolní svalové napětí a roztáhne končetiny do stran. Tělo tak zvětší svůj průřez, odpor vzduchu vzroste a rychlost se dál nezvyšuje. Při dopadu pak horizontálně rozložené nohy fungují jako čtveřice tlumičů, které rozptýlí energii nárazu rovnoměrněji.
Obézní jedinci se ovšem srovnávají výrazně pomaleji. A starší kočky s oslabenou kostní integritou absorbují náraz hůře bez ohledu na to, zda reflexní manévr zvládly včas.
VIDEO Povrch pod oknem rozhoduje stejně jako výška pádu
Novější soubor 1 125 případů z berlínských klinik,
publikovaný v roce 2025, přinesl důležitý korektiv ke klasickému paradoxu: dopadová plocha ovlivňuje výsledek minimálně stejnou měrou jako počet pater. Studie z roku 2026 analyzující 120 koček v Íránu to potvrdila konkrétními čísly: průměrné skóre závažnosti zranění na tvrdém povrchu dosáhlo hodnoty 6,2, zatímco na měkkém podkladu pouhých 3,18.
Herzig z vlastní praxe doplňuje, že kočky v městské zástavbě často dopadají na kapotu zaparkovaného vozu, která funguje jako poddajnější mezistupeň mezi betonem a trávníkem. Chodník a asfalt zůstávají variantou s nejtěžšími následky.
Tvrdý povrch (beton, dlažba): nejvyšší riziko fraktur pánve, končetin a poranění hrudníku Kapota automobilu: částečně pohlcuje energii, ale stále hrozí vážná traumata Měkký terén (tráva, hlína, keře): prokazatelně nižší závažnost, ovšem rozhodně ne bezpečný dopad
Berlínský soubor zároveň ukázal, že 77 % pádů připadá na letní měsíce, tedy období otevřených oken a balkonových dveří. Pro české podmínky lze bezpečně odvodit, že hlavní sezóna kočičích pádů trvá od května do září.
Co dělat v prvních minutách po pádu
Kočka, která po dopadu vstane a vypadá nepoškozená, může mít skrytý pneumotorax, kontuzi plic nebo vnitřní krvácení. Herzig důrazně varuje: příznaky se mohou rozvinout až po několika hodinách. Proto platí jediné pravidlo, a to okamžitě zavolat veterináři a vyrazit na kliniku.
Při manipulaci se zraněným zvířetem pomáhá zabalit kočku do deky, minimalizovat pohyb a hlídat známky šoku: bledé sliznice, zrychlený dech, apatie. Pokud je zvíře v bezvědomí, přiložte zdroj tepla a zavolejte na kliniku ještě před odjezdem, aby s vaším příjezdem počítali.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková