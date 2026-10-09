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Kočka v dětství a dvojnásobná šance na schizofrenii? Toxoplazmu přitom z hlazení zvířat chytí jen 1 % nakažených

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Australští psychiatři prošli výzkum za čtyři desetiletí a souvislost mezi dětstvím s kočkou a psychotickými poruchami v datech opět našli. Studie, ze kterých výsledek vznikl, se mezi sebou liší téměř ve všem a většinou stojí na vzpomínkách pacientů. Pro majitele koček je užitečnější vědět, kudy se k lidem dostává parazit, který obě věci spojuje.
Kočka v dětství a dvojnásobná šance na schizofrenii? Toxoplazmu přitom z hlazení zvířat chytí jen 1 % nakažených

Kočka v dětství a dvojnásobná šance na schizofrenii? Toxoplazmu přitom z hlazení zvířat chytí jen 1 % nakažených

Zdroj: Foto: Cayambe - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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