Kočce mohou běžné potraviny vážně uškodit. Může vám je sebrat ze stolu, ani to nepostřehnete

Největší zrádnost kočičích otrav nespočívá v exotických jedech, ale v tom, co leží na kuchyňské lince. Zbytky nedělního oběda s cibulovou zálivkou, lžička guacamole, kávová sedlina v otevřeném koši nebo kousek čokoládového dezertu: to všechno jsou scénáře, které veterináři řeší pravidelně. Podle dat Pet Poison Helpline patří čokoláda a rostliny z čeledi allium (cibule, česnek, pažitka) mezi nejhorší kočičí nepřátele.
Proč je kočka zranitelnější než člověk
Kočka není malý člověk ani malý pes. Její játra mají nízkou aktivitu enzymu glukuronyltransferázy, což znamená omezenou schopnost glukuronidace, jedné z klíčových cest, kterými tělo odbourává cizorodé látky. Výsledek: co lidský organismus zvládne rozložit a vyloučit, v kočičím těle koluje déle a působí intenzivněji.
K tomu se přidává specifická citlivost kočičích červených krvinek na oxidační stres. Právě proto jsou sloučeniny z cibule a česneku pro kočky výrazně nebezpečnější než pro psy; orientačně mohou hematologické změny nastat už při dávce kolem 5 g cibule na kilogram tělesné hmotnosti kočky, zatímco u psů se uvádí 15–30 g/kg. U čtyřkilové kočky to znamená pouhých 20 gramů cibule. A u česnekového prášku nebo koncentrovaných kořenicích směsí může být riziko ještě vyšší.
Které potraviny jsou nejnebezpečnější
Ne všechny toxiny působí stejným mechanismem ani ve stejném čase. Právě to dělá orientaci obtížnou.
- Čokoláda a kakao obsahují theobromin a kofein (methylxantiny). Tmavá a pečicí čokoláda jsou násobně koncentrovanější než mléčná; bílá je z hlediska methylxantinů prakticky zanedbatelná. Příznaky (zvracení, hyperaktivita, tachykardie, třes, záchvaty) se typicky objevují 6–12 hodin po požití. V těžkých případech hrozí srdeční arytmie a smrt.
- Káva, čaj a energetické nápoje jsou dalším zdrojem kofeinu. Nástup příznaků bývá rychlejší, často už za 1–2 hodiny. Stačí přitom olíznutí kávové sedliny.
- Cibule, česnek, pažitka, pórek, šalotka, celá čeleď allium způsobuje oxidační poškození červených krvinek a tvorbu takzvaných Heinzových tělísek. Zrádné je, že první zažívací potíže se mohou objevit brzy, ale plný obraz hemolytické anémie (bledé sliznice, slabost, zrychlené dýchání, kolaps) se rozvíjí často až za 3–5 dní. Toxické jsou i vařené, sušené a práškové formy.
- Hrozny a rozinky jsou spojovány s akutním poškozením ledvin. Silný důkaz existuje především u psů; u koček je evidence slabší, ale MSD Veterinary Manual doporučuje nulovou toleranci.
- Avokádo obsahuje persin, který je vysoce toxický pro ptáky a hospodářská zvířata. U koček je situace mírnější, typicky jde o podráždění trávicího traktu, při větším množství o riziko pankreatitidy. Není to „tvrdý“ toxin jako čokoláda, ale bezpečná potravina to také není.
- Syrové ryby při opakovaném podávání přinášejí dvojí riziko: mikrobiální a parazitární kontaminaci a navíc enzym thiaminázu, který štěpí vitamin B1. Výsledkem může být neurologické poškození, tedy dezorientace, křeče, v pokročilém stadiu koma.
- Alkohol a syrové kvasnicové těsto: alkohol je pro kočku toxický i v malém množství, kvasnicové těsto navíc v žaludku kvasí a produkuje etanol přímo v těle.
Zbytky ze stolu: největší praktické riziko
Málokterý majitel vědomě nabídne kočce čokoládu. Skutečné nebezpečí číhá jinde, v neviditelných formách. Cibulový prášek v kořenicí směsi. Česnek v omáčce na pizze. Rozinky zapečené v štrúdlu. Kapka guacamole na talíři. Výpek z pečeně ochucené šalotkou.
Podle ASPCA Animal Poison Control Center patří právě párty jídla a stolní zbytky mezi nejčastější zdroje kočičích otrav. Kočka přitom nemusí jíst přímo z talíře; stačí, když si olízne tlapky po kontaktu s rozlitou omáčkou nebo kávovou sedlinou v koši.
Praktická prevence je přímočará: čokoládu, kávu, cibuli, česnek, kořenicí směsi, rozinky a avokádo ukládat mimo dosah. Nenechávat zbytky na lince ani v otevřeném odpadkovém koši. Hosty výslovně upozornit, aby kočku nepřikrmovali. Některým kočkám pomůže krmení těsně před lidským jídlem nebo hlavolamová miska, která odvede pozornost od stolu.
Co dělat při podezření na otravu
Rychlost rozhoduje. Pokud máte podezření, že kočka snědla něco z výše uvedeného seznamu, nečekejte na příznaky.
- Okamžitě zabraňte dalšímu přístupu k potravině.
- Zjistěte co nejpřesněji, co kočka snědla, kolik a kdy.
- Vezměte obal, etiketu nebo vzorek potraviny.
- Volejte veterináře nebo pohotovost. V České republice funguje nonstop Toxikologické informační středisko na číslech 224 919 293 a 224 915 402, které poskytuje konzultace i při otravách zvířat. V Praze existuje oficiální seznam veterinárních pohotovostí na webu Praha.eu, v Brně nabízí nepřetržitou službu například jundrovská veterinární klinika. Dostupnost vždy před odjezdem telefonicky ověřte.
Zásadní je, co nedělat: nevyvolávat doma zvracení, nepodávat sůl ani peroxid vodíku, nedávat kočce žádné lidské léky. Tyto „domácí rady“ mohou stav výrazně zhoršit.
Bezpečné alternativy existují, ale s mírou
Pokud chcete kočce občas dopřát něco z kuchyně, nejbezpečnější volbou je malé množství neochuceného vařeného kuřecího masa nebo dobře tepelně upravené ryby bez kostí. Ne pravidelně a ne místo kompletního krmiva. Syrové maso a syrové ryby se jako pamlsek nedoporučují, ani „jen na ochutnání“.
Nejlepší ochranou kočky není encyklopedická znalost toxických dávek, ale jedno prosté pravidlo: co není vyrobené pro kočku, na její talíř nepatří. Dvacet gramů cibule v omáčce nestojí za noční jízdu na pohotovost.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková