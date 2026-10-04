Knihovnu roku 2026 najdete v malé vesnici na Liberecku

Obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji se stala Knihovnou roku 2026. Zvítězila mezi 13 nominovanými knihovnami z celé republiky. Porota ocenila přístup knihovníka Josefa Bulíře, pod jehož vedením se z instituce stalo místo propojující různé generace, podporující čtenářství, vzdělávání i dobrovolnické aktivity, a zároveň centrum místní komunity.
Cenu za významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb si odnesla Knihovna Severočeského muzea v Liberci, která prošla rozsáhlou revitalizací zaměřenou na lepší ochranu knihovního fondu a zpřístupnění muzejní knihovny širší veřejnosti. Diplom v téže kategorii pak putoval ke Kamile Pliskové za projekt Knihovny.Digital, jenž staví knihovny do role míst podporujících digitální občanství.
Městskou knihovnou roku 2026 se stala Knihovna Třinec, druhé místo obsadila Knihovna města Olomouce a třetí Chomutovská knihovna. Soutěž pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků, zkráceně SKIP, ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.
Diplomy v kategorii Základní knihovna získaly dvě instituce. Místní knihovna v Prostřední Bečvě ze Zlínského kraje byla oceněna za péči o místní tradice a paměť regionu, Obecní knihovna Petrovice z Moravskoslezského kraje pak za dlouhodobé propojování české a polské komunity a uchování jazykového i kulturního dědictví česko-polského pohraničí.
Cenu MARK, kterou SKIP uděluje knihovníkům a knihovnicím do 35 let, získal Martin Praslička z Městské knihovny v Praze. Oceněn byl za přínos k rozvoji digitální gramotnosti a podpory dobrovolnictví.
Všechna ocenění byla ve čtvrtek předána v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Předseda SKIP Roman Hájek při té příležitosti zmínil, že letošní nominace jsou „působivým svědectvím o tvořivosti, houževnatosti a mimořádné energii českých knihoven."
SKIP je nejstarší a největší profesní organizací sdružující knihovníky a knihovny v České republice. V zemi v roce 2024 působilo 5 161 veřejných knihoven, přičemž jejich počet od roku 1989 postupně klesá. Zatímco v roce 1995 jich bylo 6 179, loni jich fungovalo o více než tisíc méně.
Zdroj: autorský text / ČTK