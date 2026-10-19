Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládl

Reklama
Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příběhy psané v Bibli lze ve většině případů alespoň rámcově zařadit do některého z historických období našich dějin. V případě knihy Exodus však není chronologická katalogizace tak jednoduchá.
Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládlZdroj: Oliver Denker / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 19.10.2026 13:30
Reklama
Život za mřížemi nebyl pro Al Caponeho zase tak špatný. V Alcatrazu měl ve své cele v podstatě luxus
Al Capone byl jedním z nejznámějších gangsterů všech dob. Během prohibice si žil jako král, později však...
Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého
Název Čertův sloup zní velmi tajemně, a pokud máte rádi magická místa, neměli byste toto místo na pražském...
Al Caponeho manželka, Mae Capone, byla starší, vzdělanější a oddaná katolička. Měli spolu jen jedno dítě, příčinou byl možná Al
Mae Capone vzdělaná a oddaná katolička. Svého manžela velmi podporovala a stála při něm i v jeho...
Festival mimomanželského styku na Jávě měl odpradávna přinést bohatství
Kdo by si myslel, že cesta k bohatství může vést přes ložnici neznámého člověka? Díky zakázanému románku v...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Hledali letadlo slavné pilotky. Na odlehlém atolu našli jen naplavené kmeny
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:45
Po Jiřím Bartoškovi zůstala krásná dcera: Kateřina si vybrala úplně jinou životní cestu, ale splnila mu sen
In-lifestyle.cz
dnes, 14:44
2 min
Zapomeňte na přežité poučky: Tento neškodně vypadající africký had kousne i přes zavřenou tlamu a vyřadí ruku
Svět cestovatele
dnes, 14:40
3 min
Hvězda Sparty už má strach. Červená? Prostě to rozhodčí nechtěli řešit, říká Šenkeřík
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:33
Pískovny u Veselí nad Lužnicí mají průzračnější vodu než většina chorvatských pláží. Fotky nemají filtr
VědaŽivě.cz
dnes, 14:32
5 min
Reklama
Česká televize vyšle na obrazovku nový seriál s Hřebíčkovou a Majerem v hlavních rolích
Borovan.cz
dnes, 14:30
2 min
Tuhle drobnou pomůcku používali naši dědové denně. Dnes ji sběratelé vykupují za 10 000 Kč
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
3 min
Jak vlastně vypadá odvrácená strana Měsíce? Je úplně jiná než ta, kterou vidíme
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
3 min
Hála si na OKTAGON 100 nepůjde pro snadnou výhru. O první pás ve Stand and Bang se utká s knockouterem Lengálem
MMAMAG.cz
dnes, 14:26
3 min
Policejní auto v Praze 10 srazilo nezletilou dívku, utrpěla vážná zranění
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:25
Reklama
Mladík řádil v Lukách: Fyzické napadení, výtržnictví a porušení zákaz řízení
Jihlavská Drbna
dnes, 14:19
1 min
Vybrali ho jako prvního z tisíce oslovených. Doktor Vševěd popsal, jak se dostal do Na lovu a proč mu soutěž vlila krev do žil
VIPživot.cz
dnes, 14:12
3 min
Česko čeká prudký obrat počasí, se kterým nikdo nepočítal. Kdo plánuje výlet, měl by se přizpůsobit těmto změnám
Světkreativity
dnes, 14:11
2 min
Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha
influgranti.cz
dnes, 14:11
3 min
Ozvěny tří vrcholů. Vývoj akcií AI firem připomíná dění v kritických letech 2000, 2008 nebo 2022
HN.cz
dnes, 14:10
Reklama
Kyjev, Charkov a Oděsa bez elektřiny, vody i tepla. Zachycený ruský plán na to počítá se 720 drony za měsíc
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:07
4 min
Rusko hlásí 1 700 obklíčených Ukrajinců v Reznikovském kotli. Analytici i Kyjev mu odporují ve třech bodech
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:07
3 min
Rusko na frontě uvízlo, tak sáhlo po metodě Generála Armageddona. Údery na energetiku zasáhly nejméně 17 regionů i Kyjev
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:06
4 min
Stubb chce Rusko izolovat i s ním mluvit. Kreml po finském zákonu o jaderných zbraních chystá protiopatření
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:06
3 min
Rusko zasypává ukrajinskou energetiku, Belgie zvedá sázku: místo tří stíhaček F-16 pošle do konce roku deset
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:05
3 min
Reklama
Nejtěžší boulder, co jsem kdy vylezl, tvrdí Ondra. Zvládl nevídaně vysokou obtížnost
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:05
Z patnácti vojáků na 900 za necelý rok: americká 4MDTF pro Pacifik má rozložit čínskou raketovou obranu
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:04
3 min
Gerasimov u mapy hlásil Putinovi dobyté Dobropillje. Nejbližší Rusové ten den stáli podle DeepState 3,4 km od města
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:04
4 min
První na světě. Vypadá to jako sci-fi, ale je to realita. Tohle se Ukrajincům povedlo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:04
Rusové se nebezpečně plíží k Dobropillji. Za jediný den podle mapy DeepState zabrali přes sedm kilometrů čtverečních
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:03
3 min
Reklama
Americké Strykery se chystají na průlom pod nepřátelskou palbou. V Litvě nad vojáky kroužily desítky dronů najednou
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:03
4 min
Za válku může Amerika, tvrdí prokremelský kanál Vojenná kronika. Opírá se o pět dokumentů, které čte jen napůl
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:03
4 min
Ruský kotel u Dobropillja nikdo kromě Moskvy nevidí. Z bojů na přístupech ho propaganda vyrobila za tři dny
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:02
3 min
Zničit mosty přes Dněpr, pak sevřít Pobaltí. Proruský scénář cílí na 65 kilometrů úzký Suwałský koridor
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:02
4 min
Babiš vyzval média, aby nemanipulovala veřejným míněním a odmítla osobní útoky. Macinka nazval reportéra blbcem
HN.cz
dnes, 14:02
Reklama
Ruské zbrojovky přežívají jen díky státním záchranám. Výrobce motorů pro stíhačku Su-57 prodělal přes 14 miliard rublů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:01
3 min
Kaliningrad by NATO vyřadilo za pár hodin, tvrdí bývalý šéf US Army Europe. Rusko se podle něj má modlit
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:01
4 min
V hradecké Roudničce vznikl mezi golfem a rybníkem nový kapesní park
Hradecká Drbna
dnes, 14:01
1 min
Americký Ford přichází o výsadní postavení. Čínský Type 004 dostal tři díly letové paluby během pěti dní
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:00
4 min
Kreml a malijská junta slaví dobytí Kidalu, kde nepadl ani výstřel. Město s 15 tisíci obyvateli je z velké části prázdné
Centrum Extra: Armáda
dnes, 14:00
3 min
Reklama
Cypřišky v květináči přes zimu vymrznou zevnitř, i když vypadají zdravě. Kořeny ochrání jutový pytel a vrstva listí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
6 min
Ukrajina bere ruské armádě oči i uši. Na Krymu udeřila na Olenivku už třetí měsíc po sobě, v Brjansku na radary
Centrum Extra: Armáda
dnes, 13:59
3 min
Láska dvou tenisových hvězd je u konce. Svitolinová oznámila rozvod s Monfilsem
SportyŽivě
dnes, 13:59
6 min
Kulometná palba z několika stran nestačila: ukrajinský dron Sičeň proletěl a zasáhl. Video ukazuje slabinu ruské obrany
Centrum Extra: Armáda
dnes, 13:59
3 min
Slovo nesmí být zbraň, řekl Babiš médiím. Kritiku politiků ale označil za legitimní
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:59
Reklama
Reklama
„Před volbami jste mluvil jinak.“ Babišovi voliči žádají, aby vláda přitvrdila
Farma Vojty Kotka 1. díl: Kvůli Zrádcům přijde Kotek o porod dvojčat
Marta Jandová čekala, že půjdou kila dolů. Po týdnech tréninků je všechno jinak
Měl být symbolem luxusu, místo toho se proměnil v děsivé místo: Z opuštěného komplexu mají dnes obavy i lovci duchů
Vyplul přes Atlantik téměř bez zásob. Lékař chtěl zjistit, zda trosečníci umí přežít jen díky moři
Reklama
Reklama