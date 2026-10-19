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Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládl

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Příběhy psané v Bibli lze ve většině případů alespoň rámcově zařadit do některého z historických období našich dějin. V případě knihy Exodus však není chronologická katalogizace tak jednoduchá.
Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládl

Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládl

Zdroj: Oliver Denker / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:30

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