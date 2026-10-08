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Knight Rider: KITT ve skutečnosti neřídil sám. Pod čalouněním se schovával kaskadér a 17 aut skončilo ve šrotu

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Jak vznikal seriál Knight Rider a které technologie mluvícího vozu předpověděly budoucnost? Samořídící auto řídil schovaný kaskadér a většinu vozů zničili.
Knight Rider

Knight Rider

Zdroj: FOTO:Universal Television / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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Knight Rider: KITT ve skutečnosti neřídil sám. Pod čalouněním se schovával kaskadér a 17 aut skončilo ve šrotu