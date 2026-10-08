Knight Rider: KITT ve skutečnosti neřídil sám. Pod čalouněním se schovával kaskadér a 17 aut skončilo ve šrotu

V seriálu Knight Rider z let 1982 až 1986 jezdil mluvící a samořídící sporťák KITT bez zásahu člověka, ve skutečnosti se ale v sedadle schovával zamaskovaný kaskadér. Při natáčení se vystřídalo 23 vozů Pontiac Trans Am, které filmaři získali po vykolejení nákladního vlaku v Kalifornii. Po natáčení však museli producenti sedmnáct z nich nechat sešrotovat.
Nová identita Michaela Knighta přinesla zmatek
Policista v utajení Michael Long utrpí v poušti těžké střelné zranění. Umírající průmyslník Wilton Knight (Richard Basehart) a jeho pobočník Devon Miles (Edward Mulhare) mu zachrání život a zajistí plastickou operaci tváře. Veterán z války ve Vietnamu získá novou identitu jako Michael Knight (David Hasselhoff) a začne potírat zločince nad zákonem. Hlavní oporou se mu stává téměř nezničitelný sporťák KITT vybavený umělou inteligencí.
Do hlavní role producenti původně zvažovali herce Dona Johnsona, který absolvoval kamerové zkoušky. Samotné jméno postavy pak způsobilo zmatek, protože dopisy mladších diváků pro hlavního hrdinu omylem chodily cizímu herci téhož jména Michaelu Knightovi ze seriálu All My Children. Ten si proto do jména přidal iniciálu E, aby záměnám předešel, a později si po jejím rozvodu vzal Hasselhoffovu bývalou manželku Catherine Hickland, která ve třech dílech hrála Michaelovu lásku Stevie.
Senzory v sedadle předpověděly výbavu moderních aut
Mnohé technické funkce mluvícího vozu v roce 1982 neexistovaly, o desítky let později se ale dostaly do běžného provozu a předpověděly budoucnost. KITT řídil sám a sledoval okolí, aby zabránil srážce, což dnes zajišťují asistenční systémy značek Ford, Tesla, Toyota nebo General Motors. Už v pilotním díle navíc sedadlo měřící tep a životní funkce posádky předpovědělo dnešní výbavu vozů Ford, kde šest senzorů v křesle sleduje srdeční činnost řidiče.
V nouzi si Michael přivolával vůz majáčkem ve zlatém přívěsku na krku a toto přivolání auta na dálku v roce 2014 napodobil Google pomocí chytrého telefonu. Červený skener na kapotě i se zvukovým efektem pocházel od robotických Cylonů ze seriálu Battlestar Galactica od tvůrce Glena A. Larsona a jeho infračervené noční vidění později převzal do sériové výroby Mercedes. Pod kapotou měl pak KITT úsporný hybridní turbomotor kombinující vodík s benzinem.
Vykolejený vlak dodal štábu desítky aut k demolici
Při jízdách na autopilota řídil samořídící auto kaskadér schovaný v sedadle pod čalouněním. V druhé části pilotního dílu dokonce ze sedadla vykoukla ruka schovaného řidiče a později v poslední řadě štáb nasadil pravostranné řízení, aby Hasselhoff mohl nasedat bez střihu kamery. Skoky přes překážky obstarávala dutá laminátová karoserie bez motoru a kamera před přistáním většinou střihla jinam, protože příď vozu se při dopadu často těžce poškodila.
Studio Universal mělo pro natáčení k dispozici celkem 23 vozů Pontiac Firebird Trans Am, které koncern General Motors dodal z přebytku aut vyřazených z prodeje po vykolejení nákladního vlaku cestou k prodejcům v Kalifornii. Během natáčení byl zničen jediný kus, po skončení seriálu ale museli producenti kvůli slibu automobilce sedmnáct zbylých vozů rozbít demoliční ocelovou koulí. Na světě tak zůstalo jen pět pravých aut a na aukcích se později objevila řada padělků.
Nápad na mluvící auto vznikl v televizi jako vtip o hercích
Nápad na mluvící auto vznikl v televizi NBC jako vtip a žert programového ředitele Brandona Tartikoffa o špatných hercích, protože vedení si stěžovalo, že pohlední představitelé hlavních rolí neumějí hrát. Tartikoff vymyslel koncept Muž šesti slov, v němž by hrdina říkal jen čtyři krátké fráze a zbytek dialogů obstaralo auto, což stanice schválila k výrobě.
Před druhou sérií pak vedení a šéfové televize navrhovali, aby vůz KITT i létal, což herci a štáb odmítli jako hloupý nápad. Mluvící auto v původním znění namluvil William Daniels, který se s Hasselhoffem poprvé potkal až po půl roce natáčení na vánočním večírku a za čtyři roky vysílání nebyl uveden v titulcích, ačkoliv si v pilotním díle zahrál zloděje aut.
Samotný David Hasselhoff si kvůli výšce 193 centimetrů prosadil do smlouvy požadavek na výšku hereček v rolích Michaelových lásek, protože se necítil dobře, když nad kolegyněmi vyčníval. Po první řadě také u producentů vybojoval návrat vyhozené kolegyně Patricie McPherson do role mechaničky Bonnie poté, co ji nahradili Rebeccou Holden.
Seriál Knight Rider vysílá stanice Nova Action.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb, bbc).