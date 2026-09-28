Knedlíky ze starého chleba – babiččin poklad, který dělám místo klasiky. Jednoduché, výborné a prověřené časem

Starší chléb nemusí skončit v koši jen proto, že už není měkký jako čerstvý. Právě z takových zbytků mohou vzniknout domácí knedlíky ze starého chleba, které jsou měkké, vláčné a příjemně syté. V kuchyni tak využijete něco, co by jinak zůstalo bez využití, a ještě získáte zajímavou přílohu k obědu. Nejlepší na nich je jejich obyčejnost. Nevyžadují žádné zvláštní suroviny a hodí se přesně do těch dnů, kdy chcete uvařit dobře, ale nechcete kvůli tomu nakupovat půl obchodu.
Velkou výhodou je také možnost využít různé druhy chleba podle toho, co máte právě doma. Z obyčejného pšeničného budou knedlíky jemnější, zatímco kváskový chléb jim dodá výraznější chuť a lehce nakyslý tón. Dobře se uplatní i zbytky bagety nebo starší housky. Jen je potřeba rozlišovat mezi suchým pečivem a chlebem, který už není v pořádku. Jakmile se objeví plíseň, nestačí postižené místo odkrojit a zbytek použít.
Tyto knedlíky jsou příjemnou připomínkou toho, že dobré domácí vaření nemusí být drahé ani složité. Podávat je můžete k houbové omáčce, masu se šťávou, zelí nebo třeba ke smetanové omáčce. A pokud nějaké zbydou, nemusíte je druhý den servírovat stejně. Nakrájené na plátky a opečené na másle dostanou křupavý povrch a mohou být samostatnou večeří nebo rychlou přílohou.
Starý chléb nakrájejte na malé kostky a vložte ho do větší mísy. Zalijte ho teplým mlékem a nechte přibližně 15–20 minut odpočívat, aby chléb změkl. Během této doby ho několikrát promíchejte vidličkou, aby se mléko dostalo ke všem kouskům.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte máslo a cibuli na něm pomalu opečte dozlatova, aby zesládla a získala výraznější chuť. Poté ji odstavte a nechte krátce zchladnout.
Změklý chléb důkladně vymačkejte, aby v něm nezůstalo příliš mnoho mléka. Přidejte opečenou cibuli, vejce, nasekanou petrželku, muškátový oříšek, sůl a pepř a vše dobře promíchejte. Směs by měla být vláčná, ale ne řídká.
Do směsi postupně zapracujte hladkou pšeničnou mouku. Přidávejte ji po částech, protože množství může záviset na tom, jaký chléb použijete a kolik mléka do sebe nasál. Vzniknout by mělo měkké a lehce lepivé těsto, ze kterého lze mokrýma rukama tvarovat knedlíky.
Navlhčenýma rukama odebírejte části těsta a vytvarujte kulaté knedlíky o velikosti vlašského ořechu nebo trochu větší. Pokud se těsto příliš lepí, znovu si namočte ruce a nepřidávejte zbytečně velké množství mouky. Hotové knedlíky odkládejte na lehce pomoučenou plochu.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství osolené vody. Knedlíky vkládejte do vody po dávkách, aby měl každý dostatek prostoru a voda po jejich přidání nepřestala úplně vřít. Vařte je na mírném ohni přibližně 3–5 minut od chvíle, kdy vyplavou na povrch.
Uvařené knedlíky vyjměte děrovanou lžící a nechte je krátce okapat. Podávejte je ještě teplé jako přílohu k omáčce, masu se šťávou nebo dušenému zelí. Dobře chutnají také druhý den, kdy je můžete nakrájet na plátky a krátce opéct na másle.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová