Knapík se vrátil po 532 dnech léčby a mluvil o samých pozitivních pocitech. O týden později si přetrhl vaz na druhém koleni

V 75. minutě přípravného zápasu v polské Jelení Hoře poslal trenér Branislav Fodrek na hřiště stopera, kterého fanoušci Slovanu skoro neznali. Jan Knapík vystřídal Jana Mikulu, dohrál závěrečných patnáct minut výhry 3:0 nad Śląskem Wrocław a po utkání mluvil o „samých pozitivních pocitech“. Byla sobota 3. října 2026. Od jeho posledního soutěžního startu uplynulo 532 dní. O týden později, 10. října, zveřejnil Liberec v pozvánce na ligový zápas se Slováckem stručnou zprávu: Knapík si v tréninku přivodil vážné zranění druhého kolene. Podle iSportu jde o přetržený přední zkřížený vaz. Mezi návratem a dalším začátkem od nuly tak leželo sedm dní.
Patnáct minut, které znamenaly víc než výsledek
Přípravný zápas proti polskému soupeři obvykle nikoho nezajímá. Tentokrát ale výsledek nebyl tím hlavním. Podle klubového článku o Knapíkově návratu šlo o první krok pečlivě rozvrženého plánu: střídat náročnější tréninky s krátkými zápasovými úseky a postupně nabírat minutáž.
Knapík po zápase nijak neskrýval úlevu. Řekl, že je rád, že se po všech patáliích dostal zpátky na hřiště, že zdravotně zvládl prvních patnáct minut a může si odškrtnout další metu na cestě zpátky. Mluvil jako hráč, který ví, že nejtěžší kus cesty má za sebou. Zbytek už zbývalo jen doladit.
Na tom příběhu je nejbolestnější právě tohle. Nešlo o unáhlený návrat ani o hráče, kterého by někdo hodil do ligového zápasu. Šlo o opatrný, odměřený první krok.
Levé koleno: došlápnutí, dvě operace a cesta do Anglie
Liberec Knapíka přivedl v lednu 2025 z Teplic. Bývalý mládežnický reprezentant měl nahradit Adama Ševínského, který ze Slovanu odešel, a klub ho při přestupu představoval jako hráče s potenciálem stát se oporou a lídrem týmu. Podepsal smlouvu do roku 2029.
Pak přišel jeden z tréninků před jarní částí sezony 2024/25. Knapík nešťastně došlápl, uklouzl a zvrtl si levé koleno. Zpočátku to nevypadalo dramaticky. V dubnu 2025 dokonce naskočil do dvou krátkých ligových úseků, naposledy 19. dubna proti Karviné. Pak to začalo jít z kopce.
Podle klubového rozhovoru z prosince 2025 se potíže vracely, letní přípravu nemohl absolvovat naplno a léčba se táhla. Následovala operace v Česku a na začátku listopadu další zákrok u specialistů v Anglii. Klub přitom o diagnóze levého kolene mluvil vždy obecně, jako o specifických problémech. Z rozhovoru zněla opatrná naděje. Knapík tehdy věřil, že už je všechno na dobré cestě.
Celková bilance za Slovan v soutěžních zápasech: 19 minut.
Pravé koleno: obyčejný pohyb, tvrdá diagnóza
Nové zranění nepřišlo v ostrém souboji ani při skluzu. Fodrek ho popsal jako obyčejný nešťastný pohyb v tréninku, kterému „nic nenasvědčovalo“. Tentokrát jde o pravé koleno, tedy o to, které po celou dobu potíží s levou nohou vydrželo.
Klub oficiálně potvrdil jen „vážné zranění druhého kolene“ a další delší léčbu. Konkrétní diagnózu, tedy přetržený přední zkřížený vaz, uvedl iSport a převzaly ji další redakce. Podle stejného zdroje je běžná rekonvalescence zhruba tři čtvrtě roku. Sezona 2026/27 je tak pro Knapíka téměř jistě pryč a při hladkém průběhu by se mohl vrátit nejdříve v létě 2027. Přesný operační plán, termín zákroku ani jméno lékaře zatím veřejné nejsou.
Reakce z kabiny byly nezvykle osobní. Fodrek řekl, že zranění zasáhlo všechny, protože Knapík je „výborný kluk“, který na návratu pracoval každý den. Brankář Tomáš Koubek mluvil o těžké ráně a v liberecké kabině padla slova o obrovské sportovní tragédii. Oficiální účet Slovanu na síti X Knapíkovi popřál sílu a trpělivost s tím, že klub stojí při něm i v těžké chvíli.
Sám Knapík se po nové diagnóze zatím veřejně nevyjádřil.
Druhé koleno není v medicíně neznámý jev
Proč zrovna zdravé koleno, a proč právě teď? Z dostupných informací nelze dovozovat chybu v rehabilitaci, v přípravě ani v tréninkové zátěži. Návrat byl podle klubu postupný a trenér mluví o nešťastném pohybu. Odborná literatura ale ukazuje, že podobné scénáře nejsou vzácnou kuriozitou.
Studie americké výzkumné skupiny MOON sledovala fotbalisty po rekonstrukci předního zkříženého vazu. Výsledky stojí za připomenutí:
|Ukazatel
|Hodnota
|Hráči, kteří se vrátili k fotbalu
|72 %
|Průměrná doba do návratu
|12,2 měsíce
|Hráči s další operací zkříženého vazu
|12 %
|Z toho operace na druhém koleni
|9 %
Autoři mezi možnými příčinami zmiňují změněné pohybové vzorce a větší spoléhání na druhou končetinu po dlouhé léčbě. Jde ale o obecné pozorování napříč skupinou hráčů, ne o vysvětlení konkrétního Knapíkova případu. Navíc klub levé koleno nikdy veřejně nepopsal jako zranění zkříženého vazu, takže přímé srovnání má své meze.
U samotné léčby jsou zdroje poměrně jednotné. Americká ortopedická společnost AAOS v přehledu na OrthoInfo uvádí, že u sportovců v odvětvích s prudkými změnami směru se po úplném přetržení vazu typicky přistupuje k rekonstrukci, tedy k náhradě vazu šlachou z vlastního těla nebo od dárce. Následuje obnova rozsahu pohybu, aktivace stehenního svalu, postupné posilování a nakonec testy, které mají ukázat, zda je noha připravená na zápasovou zátěž. Návrat ke sportu se podle AAOS pohybuje mezi šesti a dvanácti měsíci, Americká ortopedická společnost pro sportovní medicínu ho obvykle nepřipouští dřív než po šesti až devíti měsících.
Fyzická stránka je ale jen polovina úlohy. Systematický přehled psychologických faktorů po rekonstrukci zkříženého vazu dospěl k závěru, že nejčastějším psychologickým důvodem, proč se sportovci k závodní činnosti nevrátí, je strach z dalšího zranění. U hráče, který tu zkušenost právě prožil podruhé, to nebude malá věc.
Desetimilionová sázka, která pořád čeká na splatnost
Podle Sport.cz zaplatil Liberec za Knapíka výstupní klauzuli kolem deseti milionů korun. Za tu cenu zatím odehrál 19 soutěžních minut. Kdyby se investice měřila čistě sportovním výstupem, vycházela by jako jeden z nejhorších obchodů klubu posledních let.
Tak jednoduché to ale není. Slovan Knapíka nepodepisoval na jednu sezonu, smlouva platí do roku 2029 a nové zranění na ní samo o sobě nic nemění. Sportovní ředitel Jan Nezmar už v lednu 2026 mluvil o „specifickém příběhu“ a otevřeně připustil, že klub vědomě podstoupil riziko kvůli potenciálu a charakteru hráče. Podle nás je to férové vysvětlení: Liberec nesázel na rychlý efekt, ale na stopera, který měl v klubu vyrůst v lídra. Druhé zranění tu sázku nezrušilo. Jen ji znovu odložilo, tentokrát o další rok.
Na hřišti se Knapíkova absence projeví spíš v šířce kádru než v sestavě. Liberec po deseti kolech držel druhé místo s 20 body a skóre 13:6, takže nové zranění nedopadá na tým v krizi. Proti Slovácku nastoupila obrana ve složení Koželuh, Hůlka, Bořil a Kayondo a Slovan překvapivě prohrál 0:2, přestože soupeř hrál od 61. minuty v deseti. S Knapíkovou absencí ta porážka nesouvisí. Ukazuje ale, jak úzká je stoperská rotace: další obránce Augustine Drakpe se teprve doléčoval a hráč, který měl konkurenci zvednout, je znovu na rehabilitaci.
Koubek po zápase řekl větu, která o celé situaci vypovídá nejvíc. Myslí si, že se Knapík vrátit může, rozhodnutí ale bude na něm. Pokud se bude chtít vrátit, má od kabiny i klubu nejvyšší podporu. Nejde o ohlášení konce, jen o přiznání, že po druhé těžké ráně je další návrat především otázkou Knapíkovy vlastní vůle.
Ještě 3. října si Knapík odškrtával první metu na cestě zpátky. O týden později stojí znovu na startu, tentokrát s jiným kolenem a stejnou smlouvou. Cesta zpátky na hřiště ho tak čeká podruhé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner