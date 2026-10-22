Kluziště na Letenské pláni otevře v listopadu, děti z Prahy 7 bruslí zdarma

Kluziště na Letenské pláni otevře v listopadu, děti z Prahy 7 bruslí zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 22.10.2026 13:01
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