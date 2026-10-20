Klub Jokerit se vrátil do finské elity po letech v ruské KHL. Fanoušci soupeře ho přivítali symboly války na Ukrajině

Sobota 17. října 2026, Nokia Arena v Tampere, 11 863 diváků. Tolik lidí nepřišlo v probíhající sezoně Liigy na žádný jiný zápas. Domácí Ilves hrál proti nováčkovi z Helsinek, a ještě než padl první gól, bylo jasné, že se nehraje jen o body. V sektoru domácích fanoušků visely transparenty, které spojovaly logo Jokeritu s písmenem Z, tedy se symbolem ruské invaze na Ukrajinu. Vedle nich vlála ukrajinská vlajka a z tribun se nesly vulgární pokřiky. Jokerit přitom ruskou KHL opustil už na jaře 2022. Pro část finských tribun ale tahle kapitola zjevně neskončila.
Večer v Tampere: hokej, vlajky a policejní auta
Sportovně šlo o vyrovnaný duel. Ilves vyhrál 4:3 až po nájezdech a potvrdil, proč v tu chvíli vedl tabulku. Pozornost ale strhlo dění v hledišti. Podle reportáže veřejnoprávní stanice Yle byly transparenty se symbolem Z připravené předem. Nešlo tedy o spontánní výkřik v emocích, ale o vizuální akci, kterou si někdo musel vyrobit, donést do haly a rozvinout.
Trenér Ilvesu Tommi Niemelä se od transparentů odkazujících na ruskou agresi distancoval a označil je za zcela nevkusné. Zároveň připomněl měřítko: podle něj za nimi stálo jen několik lidí z více než 11 500 přítomných a pozornost by si zasloužila spíš energie zaplněné haly. Organizační manažer Ilvesu Lasse Fihl připustil, že pokřiky se uhlídat těžko, ale „nějaké hranice“ platit musí.
Policie byla připravená. U haly podle Yle stálo zhruba deset policejních aut. Strážci pořádku potvrdili určité nepokoje uvnitř arény, trestní oznámení ani vážnější střety ale neevidovali. Konkrétní trest pro fanoušky nebo klub zatím veřejně doložen není. Oficiální reakci Jokeritu na tamperské transparenty jsme ve veřejných zdrojích nedohledali.
Tampere přitom navazovalo na předchozí týden. První vzájemný zápas se hrál 10. října v Helsinkách a Ilves ho vyhrál 3:0. Podle serveru Leijonat tam fanoušci hostů skandovali urážlivý pokřik na adresu „Rusů“, domácí odpovídali nadávkami na Tampere a přidali i pokřiky proti Putinovi. Dvě utkání během osmi dní tak ukázala, že rivalita mezi oběma kluby se s návratem Jokeritu rozjela rychle a ostře.
Od Hartwall Areny k Veikkaus Areně: časová osa ruské kapitoly
Proč fanoušci sahají právě po ruské symbolice? Odpověď leží v posledních třinácti letech klubu. Jokerit nebyl obyčejný finský tým, který si na pár sezon vyzkoušel zahraniční soutěž. Jeho cesta do KHL začala obchodem s arénou.
- 28. června 2013: KHL oznamuje, že Hartwall Arenu v Helsinkách kupuje společnost Arena Events Oy spojená s Gennadijem Timčenkem a rodinou Rotenbergů. Součástí je plán, že Jokerit od sezony 2014/15 opustí finskou ligu a přejde do KHL. Ruští investoři podle Yle získali i opci na podíl v klubu.
- 2014 až 2022: Jokerit hraje KHL. Podle samotné ligy se pravidelně dostává do play-off, Gagarinův pohár ale nikdy nezíská.
- 25. února 2022: Den po začátku ruské invaze na Ukrajinu oznamuje KHL, že Jokerit odstupuje z play-off.
- 5. dubna 2022: Klub ohlašuje úplný odchod z KHL.
- Duben 2022 až únor 2025: Aréna stojí mimo provoz. Majetkové podíly Timčenka a Rotenbergů jsou kvůli sankcím zmrazené.
- Únor 2025: Halu kupuje finská společnost Trevian Kasvu.
- Červenec 2025: Aréna dostává jméno Veikkaus Arena a na podzim se znovu otevírá.
Osa ukazuje, proč je ruská stopa tak lepkavá. Nešlo jen o soutěž. Šlo o domácí stánek, vlastnickou strukturu a osm sezon v lize, kterou Kreml dlouhodobě používal jako nástroj sportovní diplomacie. Jokerit odešel rychle, už po prvních dnech války. Jenže z pohledu soupeřových tribun se rychlý odchod nepočítá jako vymazání předchozích osmi let.
Návrat zespodu: přes Mestis až k licenci
Jokerit se nevrátil do Liigy automaticky. Po odchodu z KHL začínal ve druhé nejvyšší finské soutěži Mestis a návrat si musel vybojovat. Ročník 2024/25 vyhrál a v únoru 2026 rozhodla licenční komise. Udělila 17 licencí pro sezonu 2026/27: všem dosavadním klubům Liigy a Jokeritu jako vítězi Mestisu. Klub to oznámil 10. února 2026 v tiskové zprávě, předseda Mikko Saarni tehdy mluvil o cíli, který se budoval více než tři roky.
Tečku za návratem udělal 4. dubna 2026. Jokerit ve finále Mestisu smetl Ketterä 4:0 na zápasy a získal druhý titul v řadě. Do Liigy tak nepřicházel s prosíkem, ale jako jasný vítěz nižší soutěže.
Tahle část příběhu je podle nás nejméně sporná. Návrat byl sportovně čistý: licenční proces, dvě mistrovské sezony, ekonomické ukotvení. Jokerit nedostal zpět staré místo jen díky velkému jménu.
Tabulka mluví pro Ilves
V Tampere se střetly dva týmy na opačných koncích tabulky. Podle databáze Elite Prospects měl Ilves k 20. říjnu bilanci deseti výher a čtyř proher, 28 bodů a první místo. Jokerit po patnácti zápasech nasbíral jen tři výhry, devět porážek a tři prohry po prodloužení nebo nájezdech, celkem 11 bodů. To stačilo na 16. příčku.
|
|Ilves
|Jokerit
|Pořadí v Liize
|1.
|16.
|Bilance (V-P-P po prodl.)
|10-4-0
|3-9-3
|Body
|28
|11
|Průměrný věk kádru
|24,9 roku
|27,7 roku
Kontrast je výmluvný i v kádru. Jokerit staví na zkušenějších hráčích s ligovou minulostí, Ilves má zhruba o tři roky mladší sestavu, a přesto vede soutěž. Pro klub s tak velkou značkou je start nováčkovské sezony zklamáním. Bod za prohru po nájezdech na hřišti lídra je zatím spíš drobná útěcha.
Česká stopa v zápase nechybí. V Ilvesu působí dva čeští útočníci: rodák z Třince Lukáš Jašek, který má smlouvu do roku 2027, a Ondřej Kos. V kádru Jokeritu podle Elite Prospects žádný Čech není, vedle Finů v něm hrají hokejisté ze Švédska, USA, Norska, Dánska, Lotyšska a Kanady.
Liga mezi fanouškovskou kulturou a hranicemi
Tampere není pro Liigu první varování této sezony. Už v září řešila chování fanoušků samotného Jokeritu, kteří po zápase s Pelicans vyvěsili urážlivé transparenty proti trenérovi Tomeku Valtonenovi. Klub 23. září uvedl, že nenávistné projevy na jeho zápasech nemají místo. Šéf ligy Mikko Pulkkinen tehdy řekl, že liga nechce dusit fanouškovskou kulturu, ale osobní ponižování překračuje hranici.
Následovala opatření. Před každým zápasem se na kostce nad ledem zobrazují pravidla chování a diváci jsou vyzýváni, aby nevhodné projevy hlásili pořadatelům. Nové bezpečnostní pokyny navíc požadují kontrolu každého transparentu při vstupu do haly. Liga má podle Pulkkinena i možnost sankcionovat kluby, které protokol nedodrží, a při opakovaných incidentech by mohla sáhnout k tvrdším prostředkům. Zatím ale dává přednost dialogu s kluby a fanouškovskými skupinami.
Transparenty se symbolem Z se do haly v Tampere přesto dostaly. Dá se čekat, že právě kontrola u vstupu bude první věcí, na kterou se liga při dalších vzájemných zápasech podívá. Podle nás to ukazuje i na jádro sporu. Fanoušci Ilvesu neútočili na současnou ruskou vazbu klubu, protože žádná doložená neexistuje. Útočili na jeho minulost a zvolili k tomu nejtvrdší dostupný symbol. Pro Ukrajince i pro Finy s historickou zkušeností se sousedem to není nevinná rivalita.
Jokerit si cestu zpět do finské elity odehrál na ledě, titul po titulu. Reputační účet z let 2013 až 2022 ale zůstává otevřený a ruská kapitola se mu vrací z tribun. Část soupeřových fanoušků mu ho při každé návštěvě předloží znovu, s logem, písmenem Z a v hale, kde body jdou až na druhou kolej.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka