Klouzek strakoš na řezu modrá a většina houbařů ho nechá v lese. Přitom naložený do octa překoná i hřib

Přitom stačí pochopit jednu chemickou reakci, sebrat mladé pevné plodnice a mít po ruce láhev bílého octa. Výsledek? Naložená houba s jemně nakyslým profilem, pevnou texturou a minimem práce při čištění. Klouzek strakoš totiž nabízí přesně to, co octový nálev od houby vyžaduje: kompaktní tvar, suchou pokožku a pravidelnou konzistenci dužniny.
Proč klouzek strakoš na řezu modrá, a proč se toho bát nemusíte
Modravý až modrozelený odstín, který se po rozříznutí rozlije dužninou, vypadá varovně. Právě tenhle vizuální signál odradí řadu houbařů dřív, než stihnou plodnici vůbec přivonět. Jenže modrání nemá s jedovatostí nic společného. Jde o čistě oxidační děj: po poranění tkáně se k pigmentům dostane vzdušný kyslík a spustí se enzymatická přeměna takzvané variegatové kyseliny na modře zbarvené chinonmethidové anionty. Na reakci se podílí polyfenoloxidáza, tentýž typ enzymu, který způsobuje hnědnutí nakrojeného jablka. Rozdíl je jen v barvě produktu.
Klouzek strakoš figuruje na
aktuálním českém seznamu volně rostoucích jedlých hub určených k uvádění na trh, a to ve společnosti hřibu dubového i hřibu kováře. Modrání po řezu sdílí s kovářem, a oba druhy mají potravinářskou legitimitu potvrzenou vyhláškou. Kde v českých lesích strakoše spolehlivě najdete
Hledejte všude tam, kde rostou borovice, především borovice lesní. Písčité kyselé půdy, mechové koberce, borůvčí, to je biotop, ve kterém se strakoš cítí jako doma.
Přehled ekologie hub Masarykovy univerzity ho řadí do přirozených borů, reliktních skalních borů i rašelinných borových porostů. Odborná studie z Valašského muzea dokumentuje sedmnáct lokalit na severovýchodní Moravě a ve Slezsku, vždy pod borovicemi.
Sezóna začíná v srpnu a táhne se až do listopadu. Podle
atlasu České mykologické společnosti bývá druh místy velmi hojný, a právě ta hojnost z něj dělá ideálního kandidáta pro zavařování. Zatímco na plný košík hřibů dubových můžete čekat celý víkend, strakoše v dobrém borovém revíru nasbíráte za hodinu.
Rozpoznání v terénu zvládne i méně zkušený houbař. Klobouk žlutohnědý až okrový, suchý, jemně plstnatý. Póry husté, špinavě žluté až olivové, po otlaku mohou lehce sinat. Třeň kratší, pevný, bez prstenu. Právě absence prstenu a suchý povrch klobouku ho odlišují od klouzku sličného, který roste pod modříny, má slizký oranžový klobouk a na třeni nese zřetelný prstenec.
VIDEO Octový nálev a klouzek strakoš: proč spolu tak dobře fungují
U nakládání do octa rozhodují tři věci: pevnost plodnice, snadnost čištění a chování textury v kyselém prostředí. Mladé exempláře strakoše splňují všechny tři požadavky. Pokožku klobouku nemusíte loupat, tenkou rourkovou vrstvu odstraňovat rovněž ne. Stačí otřít nečistoty, zkrátit třeň a plodnice jsou připravené do hrnce.
Bezpečný základ pro domácí marinování hub popisuje
americké Národní centrum pro domácí konzervaci potravin. Postup v kostce: Vyberte malé, kompaktní plodnice bez červivosti. Povařte je pět minut ve vodě s citronovou šťávou. Slijte vodu a houby naskládejte do sterilizovaných sklenic. Zalijte horkým nálevem z 5% bílého octa, vody, soli a koření (bobkový list, pepř, nové koření). Sklenice uzavřete a zavařte.
Zásadní pravidlo: poměr kyseliny v nálevu neměňte podle vlastního uvážení. Kyselost zajišťuje bezpečnost, jakékoli snížení koncentrace octa zvyšuje riziko rozvoje nežádoucích mikroorganismů.
Strakoš versus hřib dubový: kdy se vyplatí sáhnout po tom „horším“
Hřib dubový vládne české houbařské hierarchii oprávněně. Mohutné plodnice, síťovaný třeň, příjemně intenzivní vůně, na pánvi nebo v sušičce mu konkuruje máloco. Jenže octový nálev funguje jinak. Marinování potlačí jemné aromatické nuance a do popředí vystoupí textura, tvar a schopnost plodnice držet pohromadě i po týdnech v kyselém prostředí.
Právě tady se poměr sil obrací. Menší pravidelné plodnice strakoše vypadají ve sklenici úhledně, zachovávají si pevnost a jejich mírně nakyslý chuťový základ ladí s octovým nálevem přirozeněji než sladší, aromatičtější dužnina hřibu. Podle nás se u zavařování vyplatí hledat výtěžnost a utilitu, ne reputaci druhu. A v tomhle ohledu strakoš z borového lesa boduje.
Rehabilitace přehlížené houby začíná u správného sběru
Klíč k dobrému výsledku leží v načasování. Sbírejte mladé exempláře s pevným, dosud nerozevřeným kloboukem; starší plodnice měknou a v nálevu ztrácejí strukturu. Ideální velikost pro sklenici odpovídá zhruba průměru dvoukoruny až padesátikoruny. V borovém lese na písčité půdě jich v dobré sezóně najdete desítky na pár metrech čtverečních.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková