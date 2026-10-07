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Kloš jelení saje krev z mršin i živých zvířat a může přenášet kde co. Problém je, že ho na rozdíl od klíšťat nikdo nezkoumá

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Osm kousnutí na hlavě, další na ruce, a to přes repelent. I takto může skončit houbařská vycházka.
Kloš jelení saje krev z mršin i živých zvířat a může přenášet kde co. Problém je, že ho na rozdíl od klíšťat nikdo nezkoumá

Kloš jelení saje krev z mršin i živých zvířat a může přenášet kde co. Problém je, že ho na rozdíl od klíšťat nikdo nezkoumá

Zdroj: Foto: Kimy / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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