Klopp po průměrné bilanci Německa nezpanikařil a otevřel dveře mladým. Z obránce Treua je nečekaně nadšený

Soluň, neděle 4. října. Německo drží Řecko celý první poločas pod tlakem a Jonathan Burkardt posílá míč do sítě. Gól ale neplatí, protože rozhodčí odhalil ruku v předchozí akci. Zápas skončí 0:0 a první reprezentační sraz nového trenéra se uzavře bilancí jedné výhry, dvou remíz a jedné porážky. Klopp přesto po utkání neodcházel s hlavou dolů. „Chyběl jen gól,“ řekl a o několik minut později začal mluvit o jménu, které před dvěma týdny znal málokdo mimo Freiburg. Pravý obránce Philipp Treu odehrál tři zápasy ze čtyř, přestože s tím trenérský štáb vůbec nepočítal. Z prvního Kloppova bloku tak nevzešel výsledkový průlom. Vzešel z něj zrychlený konkurz na nový základ reprezentace a Treu z něj vyšel lépe, než kdokoli čekal.
Čtyři zápasy, pět bodů a třetí místo
Čísla vypadají střízlivě. Německo začalo 24. září remízou 1:1 v Amsterdamu, o čtyři dny později doma nečekaně prohrálo s Řeckem 0:1, pak porazilo Srbsko 2:0 a sérii zakončilo bezbrankovou remízou v Soluni. Skóre 3:2 a pět bodů. Podle tabulky v DFB Datencenter je Německo ve skupině A2 Ligy národů třetí a na Nizozemsko i Řecko, která mají shodně osm bodů, ztrácí tři body.
Problém přitom neleží v obraně. Dva inkasované góly ve čtyřech zápasech jsou solidní vizitka. Chybí produktivita: tři vstřelené branky jsou na tým, který si zvykl rozstřílet slabší soupeře, málo. Po porážce s Řeky Klopp vysvětloval, že jeho mužstvo narazilo na hluboký blok a nedokázalo ho rozebrat. Směr ale měnit odmítl. „Půjdeme dál touto cestou,“ prohlásil tehdy.
Srovnání s minulým ročníkem vyznívá na první pohled proti němu. V ročníku 2024/25 vyhrálo Německo pod Julianem Nagelsmannem skupinu A3 bez porážky, nastřílelo Bosně sedm gólů a Maďarsku pět, ve čtvrtfinále prošlo přes Itálii souhrnně 5:4. Jenže tenhle příběh má i druhou polovinu. Ve Final Four Němci prohráli s Portugalskem 1:2 a s Francií 0:2 a z turnaje odjeli bez medaile. Podle nás právě tahle zkušenost ukazuje, proč se Klopp na tabulku po čtyřech kolech nedívá jako na rozsudek. Výsledky ve skupině loni přišly, na nejvyšší úrovni ale tým stejně nestačil.
43 hráčů za dva týdny
Klopp na první sraz nepozval reprezentaci. Pozval celý širší okruh. Nominace měla 16 možných debutantů a trenér ji rozdělil do dvou skupin, které se střídaly podle zápasů. Důvodů bylo víc. Okno se čtyřmi utkáními za sebou je nezvykle nabité, hráči přijížděli z vytížených klubových programů a nový trenér je chtěl poznat osobně, ne jen z videa.
Rozdělení na A-tým a B-tým přitom Klopp na tiskové konferenci výslovně odmítl. Skupiny skládal podle pozic, povah a poměru zkušených a nezkušených hráčů tak, aby každá dokázala fungovat samostatně. Mezi novými a mladými jmény se objevili Felix Keidel, Derry Scherhant, Younes Ebnoutalib, Finn Jeltsch, Mika Baur, Said El Mala, Tom Bischof nebo Lennart Karl.
Nešlo jen o pózování na fotkách. Scherhant nastoupil proti Srbsku v základní sestavě, Bischof v tom zápase skóroval. El Mala a Baur debutovali z lavičky, Karl začínal v Soluni. „Pracoval jsem dva týdny se 43 hráči,“ shrnul Klopp v rozhovoru pro DFB. „Talent jim nechybí.“ Podle něj každý z nominovaných ukázal, proč na sraz patří, a výkony proti Srbsku a v Řecku předčily jeho očekávání. Po tak krátké době podle svých slov takovou hru ve třetím a čtvrtém zápase nečekal.
Na lavičce nestál sám. Realizační tým tvoří Peter Krawietz a Pepijn Lijnders, kteří s ním pracovali už v Liverpoolu, a bývalý reprezentant Sven Bender.
Treu: hráč z okraje nominace
Philipp Treu měl být jednou z mnoha novinek. Pětadvacetiletý pravý obránce Freiburgu nemá za sebou kariéru zázračného dítěte. Prošel rezervou Freiburgu, pak odešel do St. Pauli a teprve loni v létě se do Breisgau vrátil. Bundesliga ho popisuje jako rychlého a technicky čistého krajního beka, který zvládá práci dopředu i dozadu.
V reprezentaci se z něj během dvou týdnů stal pravidelný hráč. „Neplánovali jsme, že odehraje tři zápasy,“ přiznal Klopp. „Nebylo vůbec poznat, že hraje nováček.“ Chválil jeho sebevědomí, které hraničilo s drzostí, a hlavně to, jak rychle pochopil ofenzivní automatismy, které štáb během srazu teprve zaváděl. „Odvedl skvělou práci a byla s ním velká zábava pracovat,“ dodal.
Nadšení tedy nevychází z reputace ani z ceny na přestupovém trhu. Hráč, který přišel z okraje nominace, okamžitě zvládl tempo i nároky systému. Pro nového trenéra je to nejcennější typ zjištění, protože ho nemohl naplánovat.
Treuův nástup má navíc taktický rozměr. Povolání jeho a Keidela mělo podle Bundesligy mimo jiné umožnit kapitánovi Joshuovi Kimmichovi návrat do preferované role ve středu zálohy. Kimmich v minulých letech často zaplňoval díru na pravém kraji obrany, protože jiné řešení chybělo. Pokud Treu svou formu potvrdí, Klopp jedním tahem získá klasického krajního beka a zároveň uvolní svého nejzkušenějšího hráče tam, kde je nejužitečnější. Oproti jménům jako Josha Vagnoman nebo Ridle Baku, kteří se kolem reprezentace pohybují delší dobu, se Treu do kádru dostal čistě přes formu a okamžité zapadnutí do systému.
Menší kádr, otevřené dveře
V listopadu už žádná dvojí sestava nebude. Klopp oznámil, že příští nominace bude menší a Německo nebude hrát dva zápasy se dvěma různými týmy. Zároveň nikoho neodepsal. Současný výběr spolu s hráči reprezentace do 21 let podle něj tvoří okruh, se kterým bude dál pracovat, a dveře zůstávají „dokořán otevřené“ pro všechny.
Nejvýstižněji to Klopp popsal počítačovou metaforou. Příště už prý „německý fotbalový harddisk“ nebude prázdný. Za touto metaforou se skrývá nejpraktičtější přínos celého srazu. Hráči si odvezli principy hry, nároky na role a informace od trenérů, takže při dalším srazu nebude tým začínat od nuly. Dva týdny chaosu se 43 jmény mají být investicí do společné paměti mužstva.
Konkrétní jména pro listopad trenér neprozradil a DFB termín oznámení nominace zatím nezveřejnil. Dá se ale čekat, že jádro vytvoří hráči nasazení ve třetím a čtvrtém zápase. Kromě Treua jde o opory typu Floriana Wirtze, Aleksandara Pavloviće, Davida Rauma nebo Nicka Woltemadeho, doplněné mladíky, jako jsou Scherhant, Bischof nebo Karl, podle toho, jaké role Klopp obsadí. Podle nás se sestava zúží kolem stabilnější osy a nováčci z U21 budou spíš tlačit na konkrétní místa, než aby nahradili celý základ.
Čas na to Klopp má. DFB s ním podepsal čtyřletou smlouvu, která ho má dovést na EURO 2028 a mistrovství světa 2030, a při jmenování ho označil za svou první volbu. Sám mluví o hráčích, které chce v příštích dvou až třech letech dostat na špičku, a o týmu, se kterým se lidé v Německu budou moci ztotožnit. Okamžitou opravu za jedno reprezentační okno nikdo nečekal.
Listopad rozhodne o postupu
Trpělivost má ovšem hranice dané kalendářem. Německo zahraje 13. listopadu v Srbsku a o tři dny později doma s Nizozemskem, oba zápasy začínají ve 20:45. Se ztrátou tří bodů na první dvě místa si další zaváhání dovolit nemůže. Proti Nizozemsku navíc půjde o přímý souboj s lídrem skupiny.
Čeští diváci by měli Ligu národů najít hlavně na kanálech Sport1, Sport2 a Selekt Light, které oznámily přes šedesát živých přenosů z ročníku 2026/27. Konkrétní vysílací program pro listopadové zápasy Německa zatím zveřejněn nebyl, proto je potřeba ho před zápasy ověřit. Kdo sleduje bundesligové kluby, má i český důvod dívat se pozorněji: Patrik Schick v Leverkusenu nebo Adam Hložek, Vladimír Coufal a Robin Hranáč v Hoffenheimu se každý týden potkávají s hráči, kteří se teď o místo u Kloppa ucházejí.
V Soluni Němcům chyběl jeden gól, před listopadovým dvojzápasem jim podle tabulky chybějí tři body. Klopp si přesto z prvního srazu odváží věc, kterou nelze vyčíst z žádné statistiky: pravého beka, kterého si před dvěma týdny nikdo nepsal do sestavy a bez kterého teď sestavu skládat nechce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle