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Klokánek v Praze 8 se přestěhuje do nových bytů, zvýší se tím kapacita

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Děti z Klokánku v Praze 8 se budou stěhovat z objektu školy v Chabařovické ulici do nových bytů, staré prostory byly již nevyhovující. Děti budou nově ve dvou domech, které patří Praze 8. Zvýší se tím kapacita Klokánku o jeden byt, tedy o čtyři místa.
Klokánek v Praze 8 se přestěhuje do nových bytů, zvýší se tím kapacita

Klokánek v Praze 8 se přestěhuje do nových bytů, zvýší se tím kapacita

Zdroj: Praha 8
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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