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Klíšťata letos bojovala s vedry. Lidé musí být opatrní i na podzim

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Dennívýzva
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Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnělo 30 lidí, meziročně o šest méně.
Klíšťata letos bojovala s vedry. Lidé musí být opatrní i na podzim

Klíšťata letos bojovala s vedry. Lidé musí být opatrní i na podzim

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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