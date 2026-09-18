Klíšťata letos bojovala s vedry. Lidé musí být opatrní i na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Klíšťata letos bojovala s vedry. Lidé musí být opatrní i na podzim
Pět větrných elektráren v Břežanech na Znojemsku skončí. Od příštího jara je nahradí dvě výrazně výkonnější...
Nelibý rekord si připsal muž, který posedával na okraji chodníku v Křenové ulici. Alkohol z něj táhnul na...
Instalace kamer v pronajatých bytech je až na výjimky nepřípustná a řada úskalí číhá i na pronajímatele,...
Boj o holý život svedla osmdesátiletá žena z Hodonínska, která skončila v osm metrů hluboké studni. Držela...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →