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Klinika jí vložila cizí embryo. Krystena Murrayová pět měsíců vychovávala syna, kterého pak musela odevzdat

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Americká žena si při asistované reprodukci pečlivě vybrala dárce, a těhotenství proběhlo bez komplikací. Na porodním sále ale zjistila, že přivedla na svět dítě, které s ní geneticky nemá nic společného. Kde skončilo její vlastní embryo, neví dodnes.
Klinika jí vložila cizí embryo. Krystena Murrayová pět měsíců vychovávala syna, kterého pak musela odevzdat

Klinika jí vložila cizí embryo. Krystena Murrayová pět měsíců vychovávala syna, kterého pak musela odevzdat

Zdroj: Foto: Dr.jayesh amin - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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