Klidný spánek mohou narušovat i běžné potraviny. Omezení těch nevhodných pomůže ukončit večerní počítání oveček

Dostatek spánku je pro lidský organismus extrémně důležitý, protože jinak se objeví mnoho zdravotních problémů. Ve spánku vám ovšem mohou bránit i potraviny, které konzumujete během dne.
Nespavost a problémy se spánkem nejsou vždy známkou zdravotních problémů, ale mohou vás k nim dovést. Dostatek spánku je důležitý pro správné fungování lidského těla a jednoduše se bez něj neobejdeme. Někdy může být příčinou stres nebo zdravotní problémy, ale někdy jde o důsledky konzumace určitých potravin ve vašem jídelníčku. Odborníci pojmenovali šest potravin, které vám nedovolá v noci spát, a proto je lepší omezit jejich příjem, a to zejména odpoledne a večer.
Fotografie: Freepik Káva a čokoláda
Tyto dvě složky jistě nikoho nepřekvapí. Káva osvěžuje díky vysokému obsahu kofeinu, který ovlivňuje lidský nervový systém. Nadměrné vzrušení po pití kávy vás nabudí. Káva má na lidské tělo různé účinky, ale ať je to cokoli, je lepší si ji dát ráno nebo dopoledne. Odmítnutí šálku kávy ve čtyři odpoledne bude mít velký a pozitivní vliv na to, jak dobře se vyspíte.
Čokoláda je na tom podobně. Tento produkt má vysoký obsah kalorií a navíc ve svém složení obsahuje také malé procento kofeinu. Čokoláda působí na lidské tělo jako zátěž, po které ztratíte energii.
Obsahuje teobromin, který stimuluje nervový systém. Zvyšuje se srdeční rytmus, který se stává častějším a za takových okolností je extrémně obtížné usnout. Pokud patříte mezi milovníky čokolády, dejte si ji raději dopoledne místo toho, abyste se jí ládovali večer u televize.
Alkohol a energetické nápoje
Hodně lidí se mylně domnívá, že alkohol má na nervový systém uklidňující účinky. Všechno je to ale obráceně. Po vypití alkoholu je tělo přecitlivělé a člověk se v noci probudí více než jednou. Ráno se objeví u většiny lidí intoxikace a pocit velké únavy. Následující den můžete jednoduše zapomenout na dobrou náladu. Během dne se vám bude chtít spát a na pracovní činnost můžete rovnou zapomenout. Pokud tedy chcete pít, nechte si to na víkend a potom se hezky prospěte.
Energetické nápoje obsahují vysoké procento kofeinu, který působí na tělo jako káva a čokoláda. Pokud člověk nemá dostatek spánku, potřebuje energetický nápoj, po kterém nemá možnost spát úplně a znovu se k nim uchýlí. Dostane se tak do bludného kruhu, ze kterého je těžké se dostat. Energetické nápoje mají velmi špatný účinek na nervový systém, vyčerpávají jej a mohou vést k chronickým kožním potížím.
Fotografie: Freepik Koření a fast food
Spánek nenarušuje koření obecně, ale především některé druhy. Hořké koření vyvolává pálení žáhy a negativně ovlivňuje žaludek. Jíst pikantní pokrmy na večeři může způsobit hodně nepohodlí, které vám může zabránit v kvalitním odpočinku. Fast food je obecně škodlivý, ale pokud ho konzumuje večer nebo v noci, vede to k nespavosti. Toto vysoce kalorické jídlo vyžaduje hodně energie na zpracování a tělo nebude schopné si naplno odpočinout. Všem těmto ingrediencím byste se proto před spánkem měli vždy vyhýbat.
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