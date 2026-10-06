Kličkova ex si nechala zásnubní prsten i roky po rozchodu. Krátce po její smrti šperk za 12 milionů záhadně zmizel

Šestikarátový diamant, který Hayden Panettiere v říjnu 2013 předváděla v americké televizi, měl podle tehdejších odhadů hodnotu až 500 000 dolarů, tedy zhruba 10,9 milionu korun. Herečka ho podle Us Weekly nosila nebo opatrovala celých třináct let, i dlouho po rozchodu s Wladimirem Kličkem. Teď ho nikdo nemůže najít. Magazín 2. října s odkazem na nejmenovaný zdroj napsal, že se prsten ztratil „v posledních dnech“ jejího života. Policie zmizení veřejně nepotvrdila a nikoho neobvinila. Jisté je něco jiného: Kličko o týden dřív požádal soud v Los Angeles o pravomoc chránit majetek, který po Panettiere připadne jejich jedenáctileté dceři Kaye. A v jeho podání se mluví o špercích, které zmizely.
Prsten, který přežil vztah
Panettiere a Kličko se dali dohromady v roce 2009. Ona byla hvězdou seriálu Hrdinové, on ukrajinským olympijským vítězem a šampionem těžké váhy, mladším bratrem dnešního kyjevského starosty Vitalije Klička. Vztah se několikrát rozpadl a zase obnovil. V roce 2013 přišly zásnuby, které herečka potvrdila v pořadu Live with Kelly and Michael. O rok později se narodila Kaya.
Prsten budil pozornost od první chvíle. Dobové popisy uvádějí přibližně šestikarátový diamant se smaragdovým brusem, rozdvojenou obroučku a pás posetý drobnými diamanty. Na návrhu se podle tehdejších citací podílela značka Montblanc. Zmíněná částka ovšem pochází z mediálního odhadu klenotníků z roku 2013. Znalecký posudek ani pojistnou smlouvu se nám dohledat nepodařilo.
Ke svatbě nikdy nedošlo. Pár se definitivně rozešel v roce 2018 a Kaya od té doby vyrůstala u otce, část času i na Ukrajině. Panettiere v roce 2022 v pořadu Good Morning America popsala, že předat dceru do plné péče Kličkovi pro ni bylo bolestné. Souviselo to s jejími tehdejšími problémy se závislostí a duševním zdravím. Proč si prsten ponechala, nikdy veřejně nevysvětlila.
Tři vrstvy jednoho případu
Kauza se snadno slévá do jednoho bulvárního příběhu. Ve skutečnosti stojí na třech vrstvách s velmi rozdílnou váhou důkazů.
|Vrstva
|Co je známo
|Zdroj
|Smrt herečky
|Zemřela 16. srpna 2026 ve věku 36 let v pronajatém bytě v Greenville v Jižní Karolíně. Koroner smrt označil za nehodu: toxické účinky fentanylu a dalších látek, bez známek traumatu.
|koronerská zpráva, AP
|Soudní podání
|Kličkovi právníci 24. září podali urgentní žádost o ochranu pozůstalosti. Tvrdí, že šperky a další věci zmizely nebo nejsou k nalezení.
|soudní podání, AP, Law Commentary
|Konkrétní prsten
|Údajně se ztratil v posledních dnech života herečky. Blízcí mají podezření, že ho někdo vzal, když se zastavovaly její věci.
|anonymní zdroj Us Weekly
Nejpevnější je první vrstva. Panettiere našli v bytě v bezvědomí a záchranáři ji po neúspěšné resuscitaci prohlásili za mrtvou. Podle policejní zprávy byli v bytě Brian Hickerson a jeho bratr Zach. Policie v počáteční zprávě neuvedla známky cizího zavinění, okolnosti smrti ale dál prověřovala. Žádný zdroj bratry Hickersonovy se zmizením prstenu nespojuje.
Druhá vrstva je doložená, ale nepřímá. Třetí stojí na jediném anonymním hlasu. Přesné datum ani místo, kde prsten zmizel, nejsou veřejně známé.
Co Kličko po soudu chce
Podle agentury Associated Press je Kaya jedinou dědičkou své matky. Kličko proto nežádá nic pro sebe. Chce dočasně jednat za majetkové zájmy dcery a dosáhnout toho, aby soud co nejdřív jmenoval správce pozůstalosti. Nejde o nový spor o péči. Ta je u otce už osm let.
Podání popisuje majetek, nad nímž nikdo neměl kontrolu. Kličko uvádí, že si spolu s Panettiere ještě za jejího života najali bezpečnostní službu, protože do jejího losangeleského domu měl neoprávněně vstoupit nejmenovaný člověk. Část věcí z domu podle podání odnesli federální vyšetřovatelé. Další věci, včetně šperků, značkového oblečení a doplňků, prý zmizely nebo byly přesunuty. Právní server Law Commentary upozorňuje i na tvrzení o smazaných e-mailech.
Důležitá výhrada: podání nejmenuje žádné osoby ani nepředkládá konkrétní důkazy. Kličko v něm podle Law Commentary popisuje informace, které mu někdo sdělil, nikoli to, co sám viděl. Zásnubní prsten se v dostupném shrnutí jako samostatná položka neobjevuje.
Právě tady podle nás leží jádro celé kauzy. Prsten sám o sobě nic nedokazuje. Je ale nejviditelnějším příkladem toho, čeho se Kličko obává: že než soud jmenuje správce a sepíše se inventář, cennosti se rozplynou. Kalifornské řízení o pozůstalosti s takovým inventářem a oceněním nepeněžního majetku počítá. Dokud ale neexistuje, nikdo formálně nehlídá, co v něm má být.
Komu prsten vlastně patří
Kalifornie má pro zásnubní dary zvláštní pravidlo. Podle paragrafu 1590 kalifornského občanského zákoníku může dárce dar daný s předpokladem sňatku žádat zpět, pokud obdarovaná svatbu odmítne nebo pokud se svatba zruší po vzájemné dohodě. Soud přitom přihlíží k okolnostem.
Kličko si ale podle veřejných zdrojů prsten nikdy zpět nevyžádal a nežádá ho ani teď. Pokud tedy prsten v době smrti patřil Panettiere, dá se čekat, že spadá do pozůstalosti, a tedy připadne Kaye. Zda tomu tak opravdu je, rozhodne až řízení. V tomto scénáři by otec hledal šperk, který kdysi daroval, pro vlastní dceru jako součást jejího dědictví.
České právo takový režim nezná. Darovací smlouva u nás vzniká přijetím daru a dar lze odvolat jen výjimečně, například když se dárce ocitne v nouzi nebo pro hrubý nevděk obdarovaného. Americký model zásnubního prstenu se proto nedá mechanicky přenášet do českých poměrů.
Jak chránit cennosti po smrti blízkého
Případ z Kalifornie má i velmi praktický přesah. Majetek po zesnulém je nejzranitelnější v prvních dnech a týdnech, kdy se rodina vyrovnává se ztrátou a věci zůstávají bez dozoru. V Česku vede dědické řízení notář jako soudní komisař, který zjišťuje, co zesnulý vlastnil. Postup popisuje Portál veřejné správy.
Co pomáhá:
- Sepsat seznam cenností co nejdřív, ideálně za přítomnosti svědka, a zaznamenat, kde se která věc našla.
- Vyfotit šperky, umění a další drahé předměty a schovat účtenky, certifikáty a pojistné smlouvy.
- Nic nerozdělovat mezi příbuzné před projednáním pozůstalosti.
- Zmapovat, kdo měl do bytu přístup, a zajistit klíče.
- Chybějící věc nahlásit notáři. Při podezření na krádež podat trestní oznámení u Policie ČR. Může ho podat kdokoli a mělo by obsahovat popis skutku, čas, místo, dostupné důkazy a odhad škody.
U Panettiere podle Kličkova podání právě tahle první fáze selhala.
Kličko si za dvě desetiletí v ringu zvykl vyhrávat zápasy na body i knokautem. Tenhle se odehrává v soudních spisech a soupeř nemá jméno. Někde možná leží šestikarátový diamant, který kdysi zářil v americké televizi, a jeho právoplatnou majitelkou je podle všeho jedenáctiletá dívka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta