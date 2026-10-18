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Klíč zlomený v zámku není důvod volat zámečníka. Stačí narovnaná kancelářská sponka a za minutu je venku bez poškození

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Zlomení klíče v zámku nemusí skončit voláním k zámečníkovi. S trochou lepidla a šikovnosti si s tímhle problémem poradíte i sami.
Zlomení klíče v zámku se může jevit jako katastrofa, ale ještě nesahejte po telefonu a nevolejte zámečníka. Pomůžete si sami.

Zlomení klíče v zámku se může jevit jako katastrofa, ale ještě nesahejte po telefonu a nevolejte zámečníka. Pomůžete si sami.

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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