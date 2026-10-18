Klíč zlomený v zámku není důvod volat zámečníka. Stačí narovnaná kancelářská sponka a za minutu je venku bez poškození

Zlomení klíče v zámku není ničím příjemným a stává se mnohem častěji, než si nejspíš myslíte. Obvyklý viník? Horší kvalita materiálu.
Na vině jsou často měkké kovy, jako je mosaz nebo nikl a jejich slitiny. Běžné opotřebení těchto klíčů spolu s hromaděním nečistot a rzí uvnitř zámku může časem způsobit nejen zaseknutí klíče, ale také jeho zlomení právě v nejnevhodnější okamžik. Tavné lepidlo: Překvapivě účinné řešení
Tavné lepidlo, které je základem mnoha opravárenských souprav, se stává při tomto problému sice nepravděpodobným, ale o to účinnějším hrdinou, jak píše web
FantasticServices. Stačí jen dodržovat přesný postup krok za krokem a uvidíte, že si se vším brzy poradíte. Zdroj fotografie: Depositphotos Na zalomený klíč skvěle funguje vteřinové lepidlo nebo silný magnet. Budete potřebovat lepicí pistoli s tyčinkou tavného lepidla. Ujistěte se, že je zahřátá a připravená k dávkování. Přiložte malou kuličku lepidla na část zlomeného klíče, kterou máte po ruce. Je důležité použít jen malé množství, abyste zámek nepřelepili. Opatrně vložte slepenou část klíče zpět do zámku a snažte se ji spojit s jeho zlomeným protějškem, který je stále uvnitř zámku. Podržte klíč na místě asi 10-20 sekund, aby lepidlo mírně ztuhlo. Nakonec pevnou rukou opatrně vytáhněte celý klíč. Při správném postupu ulomená část přilne k lepené části a vyjde spolu s ní ven.
Dávejte ale pozor, aby se lepidlo nedostalo na vnitřní mechanismy zámku, protože to může způsobit další problémy, jak varuje web
OvenDoorGlue. Tato metoda se také (ze stejného důvodu) nedoporučuje u automobilových zámků nebo hluboko zaseknutých úlomků klíče. Riskovali byste totiž poškození vložky zámku – a taková oprava by byla několikanásobně dražší než cena za přivolaného zámečníka, který by odstranil „jen“ zlomený klíč. Zdroj fotografie: Depositphotos Skvělá technika zámečníků: Zlomený klíč lze vyndat za 10 sekund díky lepidlu. Kancelářské potřeby jako extrakční nástroje
Narovnejte kancelářskou sponku, vložte ji do zámku a zatlačte na ulomenou část klíče, abyste ji vysunuli druhou stranou ven. A
pokud je část klíče viditelná, můžete ji uchopit a opatrně vytáhnout třeba s pomocí menších kleští (pinzetu ani nezkoušejte, obvykle nevyvinete takovou sílu). A mimochodem věděli jste, že klíče v zámku není dobré nechávat? Mohlo by to přitáhnout zlé síly, jak už Chalupáři-Zahrádkáři informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři