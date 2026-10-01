Klenot Slavie připravil gól a hned putoval do nemocnice. Bulharský obránce ho sundal a šel ven, následky jsou vážné

30. září 2026 v Sofii stačilo Kačorovi necelých pětačtyřicet minut, aby zápas otočil i aby z něj vypadl. Ve 46. minutě vystřídal Huga Sochůrka, v 55. minutě po bleskovém brejku vysunul Lukáše Maška do úniku, ten zakončil po zemi na zadní tyč a Česko vedlo 1:0. Postupová euforie se rodila přesně tam, kde měla. Jenže v 89. minutě se Kačor znovu utrhl soupeři a bulharský obránce Todor Pavlov neměl jinou volbu než záchrannou brzdu zezadu. Rozhodčí Damian Kos okamžitě vytáhl přímou červenou, ale Kačor už ležel na trávníku a držel se za rameno. Ze stadionu odjel rovnou do nemocnice.
Diagnóza potvrzená v narkóze
Trenér Michal Bílek po zápase řekl, že první informace mluví o vyhozeném rameni a že to „pravděpodobně vůbec nevypadá dobře“. Ráno jeho obavy potvrdil iSport: Kačorovi se v nemocnici nedařilo kloub nahodit běžným způsobem, musel být uveden do narkózy. Výsledná diagnóza: vykloubené rameno, repozice v celkové anestezii. Oficiální klubový bulletin Slavia zatím nezveřejnila, ale dostupný odhad absence se pohybuje v rozmezí šesti týdnů až tří měsíců.
Lukáš Mašek, autor vítězného gólu, po zápase prozradil, že celý tým ze stadionu pojede za Kačorem do nemocnice. „Chceme ho podpořit,“ řekl. Postupová radost se mísila s tichem.
Co to znamená pro Slavii
Kačor má za slávistický A-tým v sezoně šest soutěžních startů a 121 minut. Není to základní jedenáctka, ale rotační ofenzivní univerzál, který v září v Teplicích nahradil v základu zraněného Michala Sadílka. Právě hloubka kádru je to, co Slavii teď bude chybět nejvíc.
Mezi 9. říjnem a 8. listopadem čeká klub podle oficiálního kalendáře osm soutěžních zápasů včetně Ligy mistrů. I ta optimistická šestitýdenní varianta by Kačora vyřadila z celého tohoto bloku. Tříměsíční scénář by znamenal návrat nejdříve na přelomu roku.
Pro srovnání: NHS uvádí u vykloubeného ramene návrat ke sportu obvykle za 6 až 12 týdnů, u kontaktních disciplín až 16 týdnů. Nejde o zranění typu přetrženého předního zkříženého vazu, kde se hráči vracejí po devíti až dvanácti měsících. Ale pro fotbalistu, který padá, skluzuje a opírá se o paže při soubojích, je rameno zranitelné místo s rizikem recidivy.
Baráž v ohrožení
Česká U21 má 6. října zápas v Portugalsku a v listopadu ji čeká klíčová baráž o postup na ME 2027, první utkání 9. listopadu, odveta 17. listopadu. Říjnový zápas je pro Kačora prakticky vyloučený. Listopadová baráž? Při šestitýdenní absenci by se termín kryl s hranicí návratu. Při delší rekonvalescenci nepřipadá v úvahu.
Bílek bude muset hledat alternativy z nominace, v ofenzivních pozicích má k dispozici Pecha, Vachouška, Vojtu nebo Slončíka. Žádný z nich ale v Sofii nepředvedl to, co Kačor za necelou půlhodinu.
Pavlov a disciplinární rámec
Todor Pavlov dostal přímou červenou za záchrannou brzdu a automaticky přijde minimálně o příští zápas Bulharska v soutěži. Podle článku 59 regulí UEFA mohou disciplinární orgány trest navýšit, pokud zákrok vyhodnotí jako závažnější provinění. K 1. říjnu žádné takové rozhodnutí veřejně zveřejněno nebylo. Mechanismus faulu (stržení zezadu při plném sprintu, vynucený nekontrolovaný pád) ale mluví sám za sebe.
Kačor přišel na hřiště jako muž, který měl rozhodnout zápas. Rozhodl ho. A pak z něj odjel v sanitce, zatímco spoluhráči slavili postup bez něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner