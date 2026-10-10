Klematisy se dělí do tří skupin a každá se na podzim stříhá jinak. Kdo to nerozliší, příští rok sklidí jen listy bez jediného květu

Konec října, první ranní jinovatka na trávníku a klematis u plotu, který po létě vypadá jako rozcuchaná paruka. Právě v takové chvíli většina zahrádkářů sáhne po nůžkách a zkrátí všechno na stejnou výšku. U části plaménků tím odvede vzornou práci. U jiných si odstřihne celou příští jarní podívanou, protože pupeny budoucích květů už sedí na výhonech, které právě skončily na kompostu. Rostlina na jaře vyraší, obalí oporu zelení, ale barvu nepřinese. Rozhoduje jediná otázka a na tu se odpovídá dřív, než čepele cvaknou: kdy a na čem tenhle konkrétní klematis kvete?
Tři skupiny klematisů: na jakém dřevě se rodí květy
Zahradníci dělí plaménky podle místa, kde zakládají květní pupeny. Systém používá britská Královská zahradnická společnost (RHS) i
Český zahrádkářský svaz a stojí na jednoduché logice. Skupina 1 kvete brzy na jaře na dřevě z předchozí sezony. Patří sem plamének alpský ( C. alpina), velkokvětý ( C. macropetala) a horský ( C. montana). Skupina 2 sdružuje velkokvěté rané hybridy. První vlnu květů vytvoří v květnu a červnu na loňských výhonech, druhou, obvykle skromnější, pak na letošních přírůstcích. Skupina 3 zahrnuje pozdně kvetoucí velkokvěté odrůdy, plamének vlašský ( C. viticella), tangutský ( C. tangutica), celolistý ( C. integrifolia) i bylinné typy. Všechny nasazují květy výhradně na výhonech narostlých v aktuálním roce.
Z toho plyne i mechanismus, který z kvetoucí liány udělá zelenou stěnu. Hluboký podzimní zásah u skupiny 1 odstraní přesně ty pruty, které nesou připravené pupeny. U skupiny 2 přijdete o časnou a nejbohatší vlnu, takže zbude jen pozdní dokvétání na mladých letorostech. A skupina 3? Té naopak nízké seříznutí prospívá. Pokud ji necháte roky bez řezu, zamotá se do houštiny s holou spodní částí a květy se odstěhují vysoko nad úroveň očí.
Rostlina chybným řezem nezahyne. Ztratí ale sezonu, kvůli které ji máte.
Jak poznat skupinu plaménku podle štítku a doby kvetení
Nejrychlejší vodítko visí na sazenici. Etiketa ze zahradnictví skupinu řezu obvykle uvádí, stejně jako katalogy školek. Pokud cedulka dávno zmizela, nastupuje paměť: kvetl plamének na přelomu jara a léta, nejpozději v červnu? Pak jde nejspíš o skupinu 1 nebo 2. Rozkvetl až od konce června a držel barvu do září? Téměř jistě patří do skupiny 3.
Pomůže i název odrůdy. V tuzemských zahradnictvích se nejčastěji prodávají tyto:
Skupina Běžné druhy a odrůdy v českém prodeji 1 (loňské dřevo) C. alpina, C. macropetala, C. montana, Pink Swing, Stolwijk Gold, Mayleen, Rubens, Elizabeth, Tetrarose 2 (loňské i nové výhony) Nelly Moser, The President, Multi Blue, Jan Pavel II, Mrs. Cholmondeley, Kaiser, Belle of Woking, Barbara Jackman, Carnaby, Daniel Deronda, General Sikorski, Niobe 3 (letošní výhony) Jackmanii, Ville de Lyon, Comtesse de Bouchaud, Ernest Markham, Gipsy Queen, Hagley Hybrid, Polish Spirit, Star of India, Rouge Cardinal, C. viticella, C. tangutica
U konkrétní rostliny má přednost údaj prodejce. Různé školky vedou některé kultivary s mírně odlišným režimem a štítek z vašeho zahradnictví vychází z jejich zkušenosti s danou sazenicí.
Kontrolní signály, že klematis roky stříháte špatně, bývají dobře čitelné. Kvete jen nahoře, spodek je holý, porost připomíná klubko drátu. Nebo pravidelně po razantním řezu mizí jarní květy. První obraz ukazuje na zanedbanou skupinu 3, druhý na přísně ostříhanou skupinu 1 či 2.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Podzimní řez klematisů v nížinách i na horách
Podzimní práce na zahradě spadají do období, kdy rostliny přecházejí do vegetačního klidu. Web BHG, z jehož návodu vychází podzimní postup, doporučuje konec října a listopad. V českých podmínkách se termín liší podle polohy. Podle podkladů
ČHMÚ přichází v Polabí první slabý podzimní mráz v průměru 20. října, mírný 29. října a silný 1. listopadu. Rozptyl je ovšem široký: první slabý mráz se v analyzovaných letech objevil kdykoli mezi 17. zářím a 25. listopadem.
Prakticky tedy platí:
nížiny a teplejší městské zahrady: konec října až listopad 2026, podhůří a horské polohy: dříve, podle prvních mrazíků a opadu listí, všude: nestříhat za deště, při promrzlých výhonech ani těsně před ohlášeným prudkým ochlazením.
Samotný zásah se pak řídí skupinou.
Skupina 1 dostane na podzim jen zdravotní ošetření. Pryč jdou suché, nemocné, slabé a poškozené výhony, zbytek zůstává na opoře. Formování přichází až po odkvětu na jaře, kdy má rostlina dost času vyhnat a vyzrát nové pruty pro další rok. Odrostlé exempláře zmlazujte nanejvýš jednou za tři roky.
Skupina 2 vyžaduje kompromis. Výhony se zkracují zhruba o třetinu až polovinu, tedy přibližně na 1 až 1,5 m, a vystříhají se suché, tenké a zahušťující stonky. Kostra z loňského dřeva musí zůstat, jinak zmizí květnová vlna. Po první vlně kvetení počátkem léta pak přijde lehký letní sestřih.
Skupina 3 snese nejradikálnější zásah. Výhony se seříznou na 10 až 40 cm nad zemí a nad každým zůstanou dva až tři páry pupenů. Z nich na jaře vyrazí silné mladé pruty, které v létě obsypou květy. Podle RHS lze u některých pozdně kvetoucích odrůd, například Jackmanii, Comtesse de Bouchaud, Hagley Hybrid, Perle d’Azur či Rouge Cardinal, kombinovat režim skupin 2 a 3: část kostry zůstane delší, část se obnoví od báze a kvetení se protáhne.
Zvláštní kapitolou jsou čerstvě vysazené plaménky. U všech skupin se první rok doporučuje hlubší seříznutí zhruba 30 cm nad půdou, jinak báze zůstane holá s jedním či dvěma výhony.
Když skupinu neznáte: zkouška se třemi provázky
Ztracený štítek a mlhavá vzpomínka na dobu kvetení nejsou důvodem k panice. Návod z BHG nabízí elegantní řešení, které z podzimního řezu dělá sezonní pokus. Výhony rozdělte na tři části:
první část zkraťte nízko, přibližně na 50 cm, jako kdyby šlo o skupinu 3, druhou část ponechte na 1 až 1,5 m, tedy v režimu skupiny 2, třetí část jen lehce upravte jako pojistku pro skupinu 1.
Každou část označte jinou barvou provázku. V sezoně 2027 si pak zapisujte datum prvních květů, výšku, ve které se objevily, a barvu provázku na kvetoucím prutu. Vyhodnocení je přímočaré. Nejbohatěji rozkvetly dlouhé ponechané výhony? Příště stříhejte mírněji. Exceloval nízko zkrácený díl s mladými letorosty? Přejděte na režim skupiny 3. Kvetly obě části? Máte doma skupinu 2, případně kandidáta na kombinovaný řez.
Kdo do pokusu nechce, má ještě jednu jistotu: u neznámé skupiny představuje menší riziko klematis vůbec neostříhat než ho razantně seřezat. Skupina 1 bez řezu v klidu vykvete, skupina 2 jen postupně zhoustne a skupina 3 pokvete výš, ale pokvete.
Čisté nůžky, suchý den a kopeček na zimu
Ostrá čepel řeže hladce, tupá pletiva drtí a otevírá cestu chorobám. Nástroje mezi jednotlivými rostlinami otřete 70% alkoholem, případně bělidlem ředěným s vodou v poměru 1 : 9. Bělidlo pak opláchněte, jinak kov koroduje. Doporučení odpovídá metodice
Marylandské univerzity i Univerzity ve Wisconsinu, která navíc radí prořezávat výhradně za sucha. Výhony nemají být mokré od rosy ani deště. Nemocný materiál nepatří do běžného kompostu, zvlášť na zahradách, kde se opakovaně objevují houbové potíže.
Po řezu přichází zazimování. Skupina 1 obvykle přečká mrazy na opoře, bázi stačí přihrnout zeminou nebo kompostem. Skupina 2 ocení sejmutí výhonů z opory a jejich zakrytí. Skupině 3 po nízkém seříznutí postačí nakopčit pahýly kompostem či humusem, podobně jako u růží, a přidat chvojí nebo listí. S přikrývkou nespěchejte. Předčasný kryt rostlinu zapaří, proto ho rozprostřete až při prvních menších mrazech, v nížinách zpravidla v listopadu až začátkem prosince, ve vyšších polohách dříve. Materiál má být suchý a vzdušný.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková