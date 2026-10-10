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Klematisy se dělí do tří skupin a každá se na podzim stříhá jinak. Kdo to nerozliší, příští rok sklidí jen listy bez jediného květu

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Plaménky kvetou na loňských, letošních, nebo obou typech výhonů. Kdo na podzim vezme nůžky naslepo, může si příští jaro odstřihnout všechny květy.
Klematisy se dělí do tří skupin a každá se na podzim stříhá jinak. Kdo to nerozliší, příští rok sklidí jen listy bez jediného květu

Klematisy se dělí do tří skupin a každá se na podzim stříhá jinak. Kdo to nerozliší, příští rok sklidí jen listy bez jediného květu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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