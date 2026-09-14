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Klejotok ovocných stromů: proč by vás tato hmota na povrchu stromů měla zajímat

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Pokud na větvích svého ovocného stromu vidíte vytékající lepkavou hmotu podobnou pryskyřici, jde o klejotok. Protože nevytéká jen tak, víte také to, že se váš ovocný strom snaží bránit před nebezpečím. Klejotok může vytáčet z kmene, větví či poraněných míst, ale někdy také z plodů. Nejčastěji si ho všimnete právě po řezu, kdy strom reaguje na vzniklou ránu. Na první pohled může vypadat, jako by strom ronil smůlu – a trochu to tak skutečně působí. Klejotok se často objevuje u peckovin, například u třešní, višní, meruněk, broskvoní nebo švestek.
Klejotok

Klejotok

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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