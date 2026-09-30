Klávesnice Samsungu ukrývá tři triky, o kterých neví každý. Zrychlí psaní a překlepy zmizí za vteřinu

Každý majitel Galaxy telefonu nebo tabletu má ve výchozí klávesnici tři funkce, které Samsung nijak výrazně nepropaguje, a přitom dokážou proměnit způsob, jakým na displeji píšete. První je gesto dvěma prsty doleva, které okamžitě vrátí poslední textovou akci, tedy smaže čerstvý omyl jedním pohybem. Druhá je podržení mezerníku, které promění klávesnici v přesný ovladač kurzoru a dovolí ho nasměrovat rovnou na místo, kde je překlep. A třetí jsou textové zkratky: krátký kód, po jehož napsání klávesnice nabídne celou uloženou frázi, ať už jde o e-mail, adresu, nebo podpis. Dohromady to znamená méně ručního mazání, méně opakovaného ťukání do textu a méně přepisování stále stejných údajů. Překlepy nezmizí kouzlem, ale vrátit omyl nebo se k němu dostat trvá doslova vteřinu.
Gesto dvěma prsty: Undo a Redo v jednom tahu
Nejrychlejší způsob, jak se zbavit právě napsané chyby, není držet backspace. Stačí přejet dvěma prsty po klávesnici doleva. Samsung toto gesto označuje jako Undo/Redo, nejde tedy o klasické mazání po znacích, ale o vrácení poslední akce. Napsali jste slovo špatně? Jeden swipe doleva a je pryč. Přejetím dvěma prsty doprava ho zase obnovíte.
V praxi to funguje podobně jako Ctrl+Z na počítači. Rozdíl oproti backspace je zásadní: nemusíte počítat znaky ani nic vybírat. Vrátíte prostě to, co jste právě udělali, ať už šlo o napsaný text, vložení obsahu nebo jeho smazání. Právě proto je to rychlá cesta, jak nechat překlep „zmizet za vteřinu“.
Mezerník jako ovladač kurzoru
Kdo někdy zkoušel poklepáním umístit kurzor doprostřed slova na dotykovém displeji, ví, jak frustrující to bývá. Prst je příliš tlustý, kurzor skočí o znak vedle a oprava trvá déle než samotné přepsání. Samsung Keyboard tohle řeší elegantně: stačí podržet mezerník a klávesnice se přepne do režimu přesného ovládání kurzoru. Pohybem prstu doleva nebo doprava pak kurzor posouváte znak po znaku.
Důvod, proč o téhle funkci spousta uživatelů neví, je prostý. Mezerník na Samsung klávesnici slouží zároveň k přepínání jazyků, takže jeho „druhá role“ není na první pohled zřejmá. Aktivaci najdete v nastavení klávesnice pod položkou Swipe, touch, and feedback (v českém prostředí může být název mírně odlišný podle verze One UI). Jakmile si na to zvyknete, přestanete lovit kurzor prstem po displeji.
Textové zkratky: fráze na tři písmena
Třetí trik je nejméně efektní, ale v součtu ušetří nejvíc času. V nastavení Samsung Keyboard existuje položka Zástupci textu (v novějších verzích Text shortcuts), kde si můžete vytvořit krátký kód a přiřadit k němu libovolnou frázi. Napíšete třeba „eml“ a klávesnice v prediktivní liště nabídne celou vaši e-mailovou adresu.
Nastavení krok za krokem:
- Otevřete libovolnou aplikaci, kde vyskočí Samsung Keyboard.
- Klepněte na ozubené kolečko (nastavení klávesnice).
- Najděte položku Zástupci textu nebo Text shortcuts, v některých verzích One UI je schovaná pod Další možnosti psaní.
- Klepněte na „+“ a vyplňte zkratku i rozbalenou frázi.
- Potvrďte.
Jako zkratky dává smysl uložit si e-mailovou adresu, doručovací adresu, telefonní číslo, firemní IČO nebo standardní odpověď, kterou posíláte opakovaně. U těchto textů totiž nehrozí jen ztráta času, ale i opakované překlepy, a právě těm zkratky předcházejí.
Co se stane se zkratkami při výměně telefonu
Důležitá otázka pro každého, kdo si zkratky pečlivě nastaví: přežijí přechod na nový Galaxy? Odpověď je v zásadě ano. Samsung Cloud mezi zálohovanými položkami uvádí „Samsung keyboard options“ a Smart Switch umí nastavení klávesnice přenést na nové zařízení. Je tu ale podmínka: Samsung upozorňuje, že rozsah zálohy se může lišit podle modelu, verze systému i regionu. A pokud kategorii zálohy klávesnice aktivně nepoužíváte, data v Samsung Cloud mohou po dvanácti měsících nečinnosti podléhat smazání.
Proč právě tyto tři a ne jiné
Samsung Keyboard toho umí mnohem víc: překlad přímo z klávesnice, hlasové zadávání, schránku, panel pro úpravu textu nebo integraci s Samsung Pass. Jenže právě gesto Undo/Redo, kurzor přes mezerník a textové zkratky mají společného jmenovatele: všechny tři zkracují cestu od chyby k opravě. Podle nás je nejsilnější kombinace druhého a třetího triku dohromady: přesun kurzoru řeší jednorázové překlepy, zkratky snižují počet chyb u opakovaných textů už předem. Konkurenční Gboard od Googlu řeší opravy jiným způsobem (třeba dvojitým klepnutím na slovo a jeho smazáním), ale plnohodnotné gesto Undo ani vlastní textové zkratky v základu nenabízí.
Všechny tři funkce jsou dostupné na současných Galaxy modelech s výchozí Samsung Keyboard bez instalace čehokoli navíc. Kdo si je jednou vyzkouší, těžko se vrátí k ručnímu mazání backspacem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman