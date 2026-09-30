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Klávesnice Samsungu ukrývá tři triky, o kterých neví každý. Zrychlí psaní a překlepy zmizí za vteřinu

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Dvěma prsty zpět, podržený mezerník a vlastní zkratky: tři funkce přímo v Samsung Keyboard, které ušetří desítky zbytečných klepnutí denně.
Android telefon Samsung Galaxy S10, klávesnice

Android telefon Samsung Galaxy S10, klávesnice

Zdroj: Azamat Bohed / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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