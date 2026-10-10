Klávesnice Gboard teď hlídá, komu odpovídáte. Týden testování odhalil, které podvody propustí bez jediného varování

Novinka dorazila 15. září 2026 se zářijovým Pixel Dropem a týká se telefonů Pixel 6 a novějších v USA. Princip je jednoduchý. Když v podporované chatovací aplikaci otevřete podezřelou zprávu a začnete na ni psát odpověď, nad klávesnicí naskočí štítek s nápisem „Likely scam“. Zprávu nikam nepřesune, nesmaže ani nezablokuje. Jen vás zarazí ve chvíli, kdy se rozhodujete, jestli útočníkovi pošlete údaj, klepnete na odkaz nebo potvrdíte, co po vás chce.
Co přesně uvidíte, když začnete psát odpověď
Varování v klávesnici se objeví jako malý chip nad řadou kláves. Gboard ho zobrazí v okamžiku, kdy klepnete do textového pole, protože až tehdy vyhodnocuje kontext celé konverzace. Po klepnutí na chip se rozbalí vysvětlení, proč systém zprávu považuje za podezřelou, a nabídka dalších kroků.
Vyhodnocení podle Googlu probíhá v reálném čase přímo v telefonu, v zabezpečeném izolovaném prostředí. Obsah zpráv na servery firmy neputuje, dokud se uživatel sám nerozhodne varování sdílet, aby pomohl detekci zlepšit. U funkce, která čte vaše soukromé konverzace, je to podstatná informace.
Google zároveň na své stránce podpory přiznává, že systém nemusí zachytit každý podvod a že útočníci své postupy průběžně mění. Z toho plyne pravidlo pro běžné používání: když se štítek neobjeví, o bezpečnosti zprávy to nic nevypovídá.
Proč Google přidal pojistku až na samý konec konverzace
Varování v klávesnici je u Pixelů druhá vrstva ochrany před podvodnými zprávami. První přišla s Pixel Dropem v listopadu 2025: telefony Pixel 6 a novější v USA začaly upozorňovat na podvod rovnou v notifikačním panelu, tedy dřív, než uživatel zprávu vůbec otevřel. Od září 2026 k tomu přibyl zásah v posledním možném okamžiku před odesláním odpovědi.
Každá z obou vrstev míří na jiný moment rozhodování. Detekce podvodů v oznámeních vás může odradit od otevření zprávy, Gboard pak od reakce na ni. Google na stránkách o ochraně před podvody popisuje konverzační podvody jako postupně eskalující: útočník potřebuje odpověď, sdělený údaj, kliknutí nebo potvrzení a krok za krokem tlačí oběť k dalšímu. Varování při psaní má tenhle řetězec přerušit hned na začátku.
Samostatně funguje ještě ochrana v aplikaci Telefon, která na podporovaných Pixelech umí upozornit na podezřelý průběh hovoru. Řídí se vlastními pravidly a s varováním v klávesnici nesouvisí.
Napodobenou výzvu od banky Gboard v testu vůbec nezaznamenal
Funkce prošla týdenním testem na Pixelu se zářijovou aktualizací. Během něj přišla skutečná podvodná SMS, která pod záminkou ověření platebních údajů nabízela odkaz. Stačilo klepnout do pole pro odpověď a začít psát, a Gboard nad klávesnicí varování zobrazil přesně podle popisu Googlu.
Druhá část testu skončila mlčením. Zprávy, které si testující posílali sami sobě a které napodobovaly typické scénáře jako falešné výzvy od banky nebo naléhavé žádosti o heslo, prošly bez jediného upozornění. Google nezveřejňuje, podle jakých signálů algoritmus podezřelost posuzuje, takže důvod se z testu určit nedá. Možná těmto zprávám chyběl kontext, se kterým detekční model počítá, třeba povaha komunikace nebo další znaky typické pro podvodnou konverzaci.
Jeden zachycený skutečný podvod dokazuje, že funkce v běžném provozu pracuje. Míru úspěšnosti z něj odvodit nejde, a protože si uživatel nemůže ověřit, co algoritmus sleduje, chybějící štítek mu nedává žádnou jistotu.
Majitelé Pixelů v Česku tohle varování v klávesnici zatím nemají
Oficiálně je varování v klávesnici dostupné jen v USA. Pixel 7, Pixel 8 ani nejnovější model koupený a používaný v Česku tuto vrstvu Gboardu nedostane. Detekce podvodů v oznámeních se šíří do více zemí včetně několika evropských, jde ovšem o jinou vrstvu s jinou logikou fungování.
V podporovaném regionu je funkce zapnutá automaticky. Najdete ji v Nastavení, odkud vede cesta přes Zabezpečení a soukromí, Další zabezpečení a soukromí a Detekci podvodů až k položce Podvodné zprávy. Když na varování klepnete a zvolíte „Není podvod“, detekce se na určitou dobu vypne pouze v té jedné konverzaci a ve zbytku telefonu zůstává zapnutá.