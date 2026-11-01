Klasický smažený květák už doma neděláme. Tahle verze je neuvěřitelně křupavá, chutnější a navíc úplně bez oleje

Někdy stačí obyčejná hlávka květáku, pár základních surovin a chuť vyzkoušet něco trochu jiného. Místo klasického květáku v trojobalu, který se smaží v rozpáleném oleji, můžete připravit křupavé růžičky v horkovzdušné fritéze. Strouhanka se sladkou paprikou a česnekem vytvoří voňavý obal, který při pečení získá zlatavou barvu, zatímco uvnitř zůstane květák příjemně měkký. S domácím dipem se z něj stane oblíbená svačina, lehká večeře i pohoštění pro návštěvu.
Květák má v evropské kuchyni dlouhou tradici a své místo si získal díky jemné chuti i všestrannému využití. Hodí se do polévek, nákypů, zeleninových placek i jako příloha k masu. Jeho obliba souvisí také s výživovými hodnotami. Obsahuje vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního systému, a folát důležitý pro krvetvorbu a dělení buněk. Najdeme v něm také vlákninu, která podporuje správné trávení. Díky nízkému obsahu energie se květák dobře uplatní v pestrém jídelníčku.
Na tomto receptu je příjemné i to, že nepotřebujete hrnec plný oleje. Horkovzdušná fritéza připravuje jídlo pomocí cirkulujícího horkého vzduchu a malé množství oleje pomáhá vytvořit křupavější povrch. Důležité je květák po krátkém povaření důkladně osušit, protože přebytečná voda změkčuje obal. Růžičky vybírejte podobně velké a v košíku je rozložte tak, aby kolem nich mohl proudit vzduch. Jen tak se opečou rovnoměrně a nebudou se zbytečně dusit.
Hotový květák podávejte hned po upečení, kdy je obal nejkřupavější. Výborně se doplňuje s česnekovým dipem, jogurtovou omáčkou s bylinkami nebo pikantní chilli omáčkou. Pokud chcete výraznější chuť, přimíchejte do strouhanky trochu nastrouhaného parmazánu. Z obyčejné zeleniny tak snadno připravíte jídlo, které si oblíbí celá rodina.
Květák očistěte, omyjte a rozdělte na menší růžičky podobné velikosti. Vložte je do hrnce s vroucí osolenou vodou a vařte přibližně 3 minuty, aby mírně změkly, ale nerozpadaly se. Poté je důkladně sceďte a nechte oschnout, případně je opatrně osušte čistou utěrkou.
Připravte si 3 misky na obalování. Do první nasypte hladkou mouku, ve druhé rozšlehejte vejce a ve třetí promíchejte strouhanku se sladkou paprikou, granulovaným česnekem, solí a pepřem. Každou růžičku obalte nejprve v mouce, potom ve vejci a nakonec v ochucené strouhance, kterou lehce přitlačte.
Horkovzdušnou fritézu předehřejte na 200 °C podle pokynů výrobce. Obalené růžičky rozložte do košíku v jedné vrstvě tak, aby mezi nimi zůstaly mezery, a lehce je postříkejte olejem. Pokud se všechny nevejdou, připravujte je raději po dávkách, protože přeplněný košík brání rovnoměrnému opečení.
Květák pečte přibližně 10 minut, potom růžičky opatrně otočte a znovu lehce postříkejte olejem. Pokračujte v pečení dalších 5–8 minut, dokud obal nezezlátne a nebude křupavý. Doba se může lišit podle velikosti růžiček a typu fritézy, proto průběžně kontrolujte barvu i měkkost květáku.
Hotový květák podávejte ihned, dokud je obal nejkřupavější. Skvěle chutná s česnekovým dipem, jogurtovou omáčkou s bylinkami nebo pikantní chilli omáčkou. Pro výraznější chuť můžete do strouhanky před obalováním přidat 2 lžíce jemně nastrouhaného parmazánu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová