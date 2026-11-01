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Klasický smažený květák už doma neděláme. Tahle verze je neuvěřitelně křupavá, chutnější a navíc úplně bez oleje

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Máte rádi křupavý květák, ale nechcete ho smažit v oleji? Vyzkoušejte růžičky z horkovzdušné fritézy, které krásně zezlátnou a uvnitř změknou.
Klasický smažený květák už doma neděláme. Tahle verze je neuvěřitelně křupavá, chutnější a navíc úplně bez oleje

Klasický smažený květák už doma neděláme. Tahle verze je neuvěřitelně křupavá, chutnější a navíc úplně bez oleje

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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