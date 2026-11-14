Klasický podzimní koláč – balíček ořechů, 3 jablíčka a pár dalších obyčejných ingrediencí. Za 20 minut už se peče v troubě

Vůně jablek a opražených lískových oříšků patří k tomu nejlepšímu, co může domácí pečení nabídnout. Jakmile se koláč začne v troubě zbarvovat dozlatova, kuchyní se line příjemná vůně másla a vanilky. Tento jablečný koláč je trochu jiný než klasická šarlotka. Nemusíte připravovat zvlášť těsto a ovocnou náplň, protože nakrájená jablka se postarají o šťavnatost přímo uvnitř korpusu. Společně s mletými lískovými oříšky vytvoří moučník, který je vláčný, voňavý a příjemně sytý.
Jablečné koláče mají v evropských kuchyních své místo už po staletí. Jeden ze starých písemných receptů pochází z Anglie z konce 14. století. Dochoval se v kuchařském rukopisu a vedle jablek v něm najdeme také hrušky, fíky, rozinky a koření. Tehdejší koláče se od těch dnešních značně lišily. Těsto často sloužilo především jako obal ovocné náplně, nikoli jako jemný a nadýchaný korpus. Jablka si však v pečených moučnících našla pevné místo a dodnes patří k nejoblíbenějším surovinám domácího cukrářství.
V tomto receptu se k jablkům přidávají lískové ořechy, které mají v cukrářství dlouhou tradici. Jejich jemně nasládlá chuť se dobře doplňuje s ovocnou kyselostí a máslovým těstem. Mleté oříšky navíc dodají koláči plnější chuť, takže není potřeba žádná další náplň ani poleva. Právě v jednoduchém spojení několika surovin spočívá jeho přednost.
Při výběru jablek sáhněte po pevnějších, mírně nakyslých odrůdách, které si při pečení lépe zachovají svou chuť. Lískové ořechy můžete před mletím krátce opražit, jejich aroma pak bude výraznější. Koláč nechte po upečení vychladnout, aby se při krájení dobře držel a jeho střídka se ustálila. Před podáváním ho stačí poprášit moučkovým cukrem. Ke kávě nebo čaji chutná výborně samotný, ale pokud ho chcete nabídnout jako dezert, doplňte ho kopečkem vanilkové zmrzliny.
Troubu předehřejte na 180 °C při horním a dolním ohřevu, případně na 160 °C při horkovzdušném pečení. Dortovou formu o průměru 26 cm vymažte máslem a její dno můžete vyložit pečicím papírem. Máslo nechte předem změknout, aby se dobře spojilo s cukrem.
Změklé máslo vyšlehejte s cukrem a vanilkovým cukrem do světlé a nadýchané pěny. Vejce přidávejte postupně a každé dobře zašlehejte. Směs by měla zůstat hladká a nadýchaná, bez odděleného tuku.
Mouku promíchejte s práškem do pečiva a špetkou soli. Do máslové směsi ji postupně zapracujte střídavě s mletými lískovými ořechy a mlékem. Vznikne hustší těsto, které by mělo být rovnoměrné a bez suchých míst.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na kostky o velikosti přibližně 1 cm. Připravené kousky vmíchejte do těsta tak, aby se rovnoměrně rozprostřely. Těsto přesuňte do formy a povrch lehce uhlaďte.
Koláč vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 60 minut. Ke konci pečení zkontrolujte střed špejlí. Nemělo by na ní ulpívat syrové těsto, ale lehká vlhkost z jablek nevadí. Pokud povrch příliš rychle tmavne, volně ho přikryjte alobalem.
Upečený koláč nechte asi 15 minut odpočívat ve formě, potom opatrně uvolněte okraj a přesuňte ho na mřížku. Před krájením ho nechte úplně vychladnout, aby se střídka zpevnila. Nakonec ho poprašte moučkovým cukrem a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová