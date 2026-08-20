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Klasickou vepřovku už neděláme – kuře do skla je rychlejší, šťavnatější a chutí 100krát lepší. Retro recept, který miluju

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Tato pochoutka výrazně zkrátí dobu přípravy oběda, což přijde vhod hlavně během perných dní. Zavařené kuřecí kousky ve vlastní šťávě ohromí křehkostí i chutí.
Klasickou vepřovku už neděláme – kuře do skla je rychlejší, šťavnatější a chutí 100krát lepší. Retro recept, který miluju

Klasickou vepřovku už neděláme – kuře do skla je rychlejší, šťavnatější a chutí 100krát lepší. Retro recept, který miluju

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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