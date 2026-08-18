Klasickou dršťkovou polévku zná každý, ale tahle verze je úplně jiná liga – dršťky přitom jen stačilo vyměnit za tuto surovinu

Kdykoliv dostanete v chladných dnech chuť na poctivou, hustou a hřejivou polévku jako z venkovské hospůdky, klasická dršťková je naprostý fenomén. Mnoho lidí ale odrazuje náročná příprava hovězích drštěk nebo jejich specifické aroma. Přitom stačí geniální kulinářský trik: vyměňte hovězí vnitřnosti za kuřecí žaludky nakrájené na tenké nudličky. Vytvoříte tak neuvěřitelně poctivou, jemnou a chuťově plnou polévku, která si získá i ty největší odpůrce klasických drštěk.
Falešné dršťkové polévky mají v české a středoevropské kuchyni dlouhou a pestrou tradici. Vznikaly z lidové tvořivosti v dobách, kdy byly pravé hovězí dršťky těžko k sehnání, a tak hospodyňky sahaly po hlivě ústřičné, masáku nebo právě po drůbežích žaludcích. Kuřecí žaludky mají po uvaření a orestování fantastickou, příjemně pevnou strukturu na skousnutí. Když je propojíte s silným drůbežím vývarem, sladkou paprikou, muškátovým oříškem a hrstí mezi dlaněmi rozemnuté majoránky, dostanete dokonale harmonický výsledek.
Největší pecka na této dršťkovce z kuřecích žaludků je její cenová dostupnost, vysoký obsah kolagenu a fakt, že po odležení druhý den chutná snad ještě lépe. Základní recept můžete snadno obohatit – skvěle v ní chutná přídavek nasekaného česneku, pálivé klobásky, hrsti sušených lesních hub nebo trochy pálivé mleté papriky pro poctivý říz. Servírovaná s křupavým kváskovým chlebem nebo teplou česnekovou topinkou představuje bleskový, levný a chuťově boží poklad, po kterém se v hrnci zapráší.
Kuřecí žaludky důkladně omyjte, vložte je do hrnce, zalijte vodou a přiveďte k varu. První vodu slijte, žaludky znovu zalijte čistou vodou a vařte přibližně 60–75 minut doměkka. Poté je sceďte, nechte krátce vychladnout a nakrájejte na tenké proužky.
Do druhého hrnce vložte kuřecí křídla nebo paličky, zalijte je 1,5 litrem vody a přidejte bobkové listy a nové koření. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a vařte přibližně 20 minut. Poté přidejte mrkev, petržel a cibuli nakrájenou na větší kusy a pokračujte ve vaření dalších 40–45 minut.
Jakmile budou kuřecí křídla měkká, vyjměte je z vývaru a maso oddělte od kostí. Maso si ponechte stranou a kosti vraťte ještě na několik minut do vývaru, aby se z nich uvolnila zbývající chuť. Nakonec vývar přeceďte a vraťte zpět do hrnce.
Na pánvi rozpusťte máslo a krátce na něm orestujte nakrájené žaludky. Přisypte hladkou mouku a za stálého míchání opékejte asi 1–2 minuty. Směs přendejte do připraveného vývaru a dobře promíchejte, aby se mouka rovnoměrně rozpustila.
Do polévky přidejte rajčatový protlak, sladkou papriku, muškátový oříšek, pepř a maso obrané z kuřecích křídel. Nechte vše společně vařit ještě přibližně 15 minut, aby se chutě dokonale propojily. Nakonec promněte mezi dlaněmi majoránku, přidejte ji do polévky a podle chuti dosolte.
Dršťkovou polévku z kuřecích žaludků podávejte horkou s čerstvým kváskovým chlebem, křupavou houskou nebo opečenými česnekovými topinkami. Druhý den chutná ještě lépe, protože se všechny chutě krásně propojí a polévka získá ještě výraznější aroma.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová