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Klasickou dršťkovou polévku zná každý, ale tahle verze je úplně jiná liga – dršťky přitom jen stačilo vyměnit za tuto surovinu

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Sytá dršťková polévka z kuřecích žaludků má stejně výraznou chuť jako klasická dršťková, ale je jemnější a mnoha lidem zachutná ještě víc. Díky poctivému vývaru, kuřecím žaludkům a voňavému koření vznikne polévka, která příjemně zahřeje a zasytí.
Klasickou dršťkovou polévku zná každý, ale tahle verze je úplně jiná liga – dršťky přitom jen stačilo vyměnit za tuto surovinu

Klasickou dršťkovou polévku zná každý, ale tahle verze je úplně jiná liga – dršťky přitom jen stačilo vyměnit za tuto surovinu

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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