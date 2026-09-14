Klasické zavařování povidel jde stranou. Češi přebírají postup, po kterém vydrží 2 roky bez cukru

Vyváření povidel v hrnci, u kterého se směs musí hodiny míchat, aby se nepřipálila, pomalu mizí z českých kuchyní. Spolu s ním i zvyk sypat do sklenic cukr, aby obsah vydržel do jara. Stále víc domácností sází na jednodušší postup, který se přitom opírá o to, jak se povidla dělala před stovkami let. Výsledkem je hustá voňavá hmota bez jediné lžíce cukru, která ve správně uzavřené sklenici přečká i dvě zimy.
Proč sladké povidlo žádný cukr nepotřebuje
Základ celého postupu je překvapivě jednoduchý. Povidla se odjakživa dělala z hodně zralých, klidně i spadaných švestek. Takové ovoce je samo o sobě tak sladké, že přidávat cukr nedává smysl. Naši předci ho ostatně dlouho ani neměli, a tak švestky vařili tak dlouho, dokud hmota neztmavla a nezhoustla. Chtěli ji mít co nejsladší, aby rodině vydržela přes zimu jako zásoba energie. Cukr se do receptů dostal až mnohem později.
Hodně zralé švestky mají dost vlastní sladkosti, takže se povidla z nich obejdou bez přidaného cukru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když švestky navíc chytne první mrazík, jejich cukernatost ještě stoupne. Přidaný cukr tak z ovocné pochoutky udělá hlavně kalorickou bombu, aniž by čemukoli pomohl. Jakmile se navíc voda odpaří a hmota pořádně zhoustne, začne přírodní cukr působit jako přirozený konzervant. Povidla u nás patří ke staleté tradici a bývala tak vzácná, že se jimi kdysi platilo jako penězi.
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Místo hrnce na plotně poslouží obyčejný pekáč nebo litinový hrnec se širokým dnem, který se vejde do trouby. Vypeckované švestky by měly sahat aspoň do poloviny nádoby, jinak se jen vysuší a zčernají.
Troubu stačí nastavit zhruba na 180 až 200 °C. Teplo působí rovnoměrně ze všech stran, takže se nic nepřichytí na dno a hmota nikam neprská. A hlavně, míchat vůbec nemusíte. Voda se odpařuje sama a ze švestek se pomalu stávají hustá povidla, zatímco se věnujete něčemu jinému. Podle množství ovoce a požadované hustoty trvá pečení dvě až pět hodin.
Ke švestkám se ještě před pečením přilévá trocha octa. Kromě toho, že hlídá, aby se hmota nepřichytila, dodá povidlům výraznější tón a prodlouží jejich trvanlivost. Kdo chce jemnější chuť, sáhne po balzamikovém octu. Povidla se tradičně dochucují skořicí, hřebíčkem nebo badyánem, po dopečení je zjemní i kapka rumu.
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A jak je to s tou dvouletou trvanlivostí? Všechno rozhoduje hustota hmoty. Čím déle se povidla pečou a čím víc vody se odpaří, tím lépe se skladují. Správnou hustotu snadno ověříte. Když hmotu na dně nádoby rozhrnete stranou, dostatečně odpařená povidla se do rýhy hned nevrátí a odkrytý pruh chvíli vydrží.
Hodně husté povidlo bez cukru není žádný objev. Dřív se plnilo do kameninových hrnců a v chladné spíži vydrželo klidně několik let. Stejný princip funguje i dnes. Když sklenice naplníte ještě horké a otočíte je dnem vzhůru, víčko se zatáhne a povidla vám vydrží řádově měsíce.
Na delší uskladnění sklenice ještě sterilizujte. Postaví se do pekáče s teplou vodou zhruba do dvou třetin výšky. V troubě na to stačí přibližně dvacet minut od chvíle, kdy obsah začne bublat, na plotně počítejte spíš s třiceti až pětatřiceti minutami varu. Hotové sklenice pak patří do tmavé, chladné a suché spíže. Dobře sterilizovaná a takto uložená povidla přečkají rok i víc, a ta nejhustší se mohou přiblížit i dvěma zimám.
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Trvanlivost se liší podle způsobu uzavření a uskladnění:
Způsob uzavření a uskladnění Trvanlivost Horké sklenice otočené dnem vzhůru řádově měsíce Sterilizované sklenice v tmavé, chladné a suché spíži rok i déle Dříve husté povidlo v kameninových hrncích v chladné spíži několik let Čisté a suché sklenice rozhodnou o úspěchu
Dlouhá trvanlivost stojí a padá s čistotou. Švestky vybírejte zralé, zdravé a bez červivých míst. Vypeckované ovoce navíc můžete na chvíli ponořit do vody s trochou octa, který pomůže omezit nežádoucí bakterie.
Ještě důležitější jsou samotné sklenice. Ty i víčka musí být dokonale čisté a hlavně úplně suché. I jediná kapka vody nebo zbytek nečistoty dokáže zkazit obsah sklenice, přestože pečení proběhlo bez chyby. Po vychladnutí proto zkontrolujte, jestli se všechna víčka správně zatáhla dovnitř. Sklenice, které nedržely, uložte do lednice a jejich obsah snězte co nejdřív.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/3642-tradicni-povidla-moderne-pri-peceni-v-troube-se-daji-pripravit-rychleji-a-bez-cukru/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jednoducha-svestkova-povidla-30000812.html, https://www.jimejinak.cz/svestkova-povidla-bez-cukru-pecena-v-troube/, https://www.sedesatka.cz/rubriky/recepty/svestkova-povidla-z-trouby-bez-cukru-a-bez-michani_2056.html, https://www.dancahajkova.com/post/svestkova-povidla-v-troube-bez-michani