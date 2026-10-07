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Klasické záclony jsou jen na obtíž. V Česku je vytlačuje krásná bezúdržbová věc, co nevadí radiátorům

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Velké nařasené záclony od podlahy ke stropu pomalu ustupují praktičtějšímu řešení. Římské rolety spojují útulnost textilu s moderní geometrií a nevadí topení pod okny.
Klasické záclony jsou jen na obtíž. V Česku je vytlačuje krásná bezúdržbová věc, co nevadí radiátorům

Klasické záclony jsou jen na obtíž. V Česku je vytlačuje krásná bezúdržbová věc, co nevadí radiátorům

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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